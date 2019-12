La tristeza del padre de Danitza Gallardo, fallecida en accidente de tránsito tras salida del Checkpoint: “Si cometieron ese garrafal error de andar borrachos manejando, lo único que espero es justicia, porque me quitaron mi vida”

Luis Gallardo Alvarado llegó desde Puerto Montt para dar su testimonio en el juicio oral que busca dilucidar la

participación de los conductores involucrados en la colisión ocurrida el 14 de octubre de 2018 a metros del pub.

“Para nosotros, ha sido un calvario estar viviendo en esa casa y tener todas las cosas de la Dani de cuando estudiaba. Ha sido terrible, todavía no lo creo, sufro de insomnio, duermo cada dos o tres horas”, señaló este jueves Luis Gerardo Gallardo Alvarado, padre de Danitza Gallardo Vargas, la joven de 20 años que falleció el 14 de octubre de 2018 en el accidente de tránsito que protagonizaron los conductores Víctor Andrés Cisterna y Pablo Javier Villarroel Muñoz, en la intersección de calle Ovejero y Avenida Bulnes, tras salir de una fiesta Techno que tuvo lugar en el pub Checkpoint.

El progenitor de la infortunada víctima llegó desde Puerto Montt para estar presente en el juicio, donde se rinden pruebas y testimonios en referencia al caso, a fin de determinar las exactas responsabilidades de ambos choferes, oportunidad en que estuvo presenta también Claudio Anselmo Sepúlveda Alarcón, uno de los ocupantes del Mini Cooper y que iba en el asiento trasero junto a Danitza (con quien pololeaba).

A la llegada de su turno, Luis explicitó todo lo difícil que ha sido para él sobrellevar la tragedia, hecho doloroso que suma al sacrificio que desde hace un año le ha significado cuidar a su padre que padece demencia senil, ello cuidando y juntando fuerzas junto a su hijo Christopher (23).

Una de las primeras imágenes que plasmó el padre en el relato fue el hecho de que la última conversación con la joven había tenido lugar sólo unos 10 días antes del accidente. “Es mi única hija. Me enteré -del accidente- porque llegó Carabineros y no quise abrir la puerta. Yo presentía. Después llegó una cuñada, tía de la Dani por parte materna y me dice: ‘La Danitza falleció’. Yo realmente no reaccioné, pasaron ocho meses y sigo en las mismas, todavía no sé qué pasó con mi hija. Lo único que sé es que -el choque- lo vi por Youtube, una sobrina mía me lo mostró”, señaló indicando que, pese a no contar con dinero en aquél momento, recibió apoyo de concuñados y cuñados que trabajan en el aeropuerto, facilitándole poder viajar.

Buena relación y dolor

En tal contexto, recordó y remarcó además con nostalgia cómo era su nexo con Danitza. “Era una excelente hija, preocupada de mí, teníamos una buena relación. Ultimamente me había mandado cosas, ropa y le decía: ‘No tienes para qué’, pero ella me decía: ‘Tú te hiciste cargo de mí desde que tenía 7 años’. Y siempre había un día, sea 18 de septiembre o en Navidad, que dejaba especialmente para salir sólo conmigo y, de ahí, salía con el resto de sus amistades. Y con su hermano –Christopher, de actuales 23 años de edad- eran inseparables. Me hice cargo de ellos cuando tenían 7 años y 8 años y medio -respectivamente-, fui papá y mamá hasta que la Dani creció y empezó a conocer todo su país. Yo ya no podía hacer nada, ella quería volar, tenía que apoyarla, nada más. Estuvo estudiando en Viña, no le gustó; vino acá (Punta Arenas), estudió Diseño Gráfico. Los días antes de que falleciera, me dijo que tenía amigas en Argentina y quería ir a estudiar allá”.

Pero dicho sueño se truncó en el accidente, algo que desde entonces ha marcado a Luis y su hijo, con quien ha vivido una larga angustia. “Yo escuchaba sus llantos y él los míos. Estuvimos casi ocho meses así. Christopher estaba estudiando Técnico en Construcción en la ULA, pero no pudo (seguir). Ahora está haciendo un curso de Maquinaria Pesada, para no perder el año”.

Justicia y un mensaje a los jóvenes

En cuanto a qué debiera suceder respecto del proceso judicial señaló: “Espero que los peritos, fiscales y abogados, salgan a relucir la verdad. Si -Víctor Andrés Cisterna y Pablo Javier Villarroel Muñoz- cometieron ese garrafal error de andar borrachos manejando, lo único que espero es justicia, porque me quitaron mi vida”.

Junto con ello, extendió un mensaje a la juventud magallánica, enfatizándoles que sean responsables porque como ejemplo, en el caso de Luis, su pequeña familia quedó destrozada.