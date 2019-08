La Umag suscribió significativa declaración de emergencia climática

Con esto, la casa de estudios superiores regional refrenda un compromiso sustancial con el Cambio Climático, mediante numerosas acciones camino a la COP25.

Junto a planteles de Colombia, Brasil, Argentina, y Venezuela, la Universidad de Magallanes (Umag) es una de las primeras instituciones de educación superior sudamericanas, en sumarse a la red de universidades de distintas partes del mundo que, hasta el momento, han firmado una carta de emergencia climática. La declaración aborda un plan de tres puntos a ser implementados con las y los estudiantes, funcionarios y académicos de la institución signataria a fin de acelerar la transición hacia una economía y sociedad baja en carbono.

Los puntos acordados buscan, en primer lugar, un compromiso en torno a convertirse en carbono neutral a más tardar al año 2040; segundo, a movilizar mayores recursos para la investigación en cambio climático orientada a la acción y a la creación de competencias y; tercero, a aumentar la entrega en materia de educación ambiental y de sustentabilidad a través de programas de estudio, del campus, y de programas de vinculación con el medio.

En el caso de la Umag, la iniciativa fue impulsada por la ingeniera civil industrial e investigadora del Centro de Investigación Gaia Antártica de la misma casa de estudios, Claudia Mac-lean, con el apoyo de la Unidad de Sustentabilidad Ambiental. De esta forma, a nivel institucional, se proyecta abordar los desafíos comprometidos desde un trabajo colaborativo interdisciplinario entre las variadas áreas internas cuyo quehacer académico se condice con tópicos relacionados al fenómeno mundial.

Al respecto, Mac-lean comentó que “es de vital importancia para la humanidad que la sustentabilidad y el Cambio Climático sean parte y se respire en las instituciones educativas, debido a que son espacios donde se forman ciudadanos y líderes quienes son los que tomarán las decisiones que forjarán el futuro de nuestra especie en el planeta”.

Esta declaración, de carácter internacional, ha sido organizada por The Alliance for Sustainability Leadership in Education – conocida como EAUC, la organización de acción climática de educación superior con sede en los Estados Unidos-, Second Nature y la Youth and Education Alliance del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, siendo ésta, la primera vez que se unen los establecimientos de educación superior a nivel internacional para atender la emergencia climática.

Antes de la Cumbre sobre la Acción Climática de septiembre de 2019 organizada por el Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres, las redes e instituciones que trabajan en educación superior se unirán para agregar su apoyo mediante esta carta de emergencia climática, la cual se compartirá con funcionarios gubernamentales clave y los medios de comunicación. La expectativa es que más de 10.000 instituciones de educación superior se incorporen antes de fin de año, con gobiernos invitados a apoyar con incentivos para tomar medidas.

Compromiso ambiental de la Umag

Este significativo compromiso efectuado por la Universidad de Magallanes, el cual evidencia el reconocimiento de una situación de urgencia climática y de la necesidad imperativa de una transición hacia la carbono neutralidad, se alinea así al paso colectivo que pretende dar un conglomerado de organizaciones de educación superior en el mundo para frenar esta creciente amenaza.

Como universidad estatal y extrema, la Umag, además de promover la investigación en esta materia con líneas prioritarias científicas centradas en ambientes susceptibles al fenómeno, como lo es el área antártica y subantártica, ha venido impulsando iniciativas que buscan generar conciencia de los temas ambientales y los efectos de este proceso planetario.

Por ello, creó la Unidad de Sustentabilidad Ambiental, abocada a promover diversas medidas con el Cambio Climático como eje transversal. También pasó a formar parte de la red de universidades “Campus Sustentable”. En lo que refiere a vinculación externa, integra la Mesa Regional de Cambio Climático, convocada por el Ministerio de Medio Ambiente y entrega contenidos de educación ambiental con un fuerte énfasis en Cambio Climático a través del Programa Explora de Conicyt, alojado en la propia institución, entre otras acciones.