Diputado Gabriel Boric Font: “La Umag tiene que contar con protocolos específicos para tratar los casos de abuso y acoso que han salido a la luz”

El diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric Font, conversó con este medio de diversos temas entre ellos la necesidad de contar con una Ley Antártica, el retraso que ha existido en materia legislativa, los cambios que se quieren implementar al Sistema de Evaluación Ambiental, la necesidad de implementar un protocolo para tratar casos de acoso en la Universidad de Magallanes y sobre la idea de que el 21 de septiembre sea feriado permanente.

La crítica que ha hecho el experto en materia Antártica Jorge Guzmán, a quien la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados le encargó redactar un borrador para una Ley Antártica, es que la Política Antártica Nacional promulgada vía Decreto Supremo a mediados de diciembre de 2017, no es más que un punteo que consolida el rol de observador antártico de la Región de Magallanes y no de operador. A lo anterior se suma que no se hace mención alguna al rol del gobierno regional en la administración de una porción relevante de su propio territorio.

En relación a esta materia el diputado Boric manifestó que este era uno de los temas donde se tenía todas la condiciones para ser desde la región líderes en el mundo. Recordar que de los 38 países que forman parte del Tratado Antártico 28 entran por Chile. “Lamentablemente y como quedó en evidencia con la visita del ministro de Defensa, Alberto Espina, las condiciones en que se encuentran las bases chilenas son deplorables, no ha habido una actualización en inversiones hace muchos años y me alegro que el ministro Espina lo haya podido ver en carne propia y que por lo tanto ojalá vea la urgencia de tramitar una Ley Antártica. “Nosotros discutimos el Estatuto Antártico en la Comisión de Zonas Extremas y decidimos no votarlo porque venía sin presupuesto”, precisó.

El parlamentario manifestó que esperaba un giro respecto de esta materia y que estaba dispuesto a trabajar con quien fuera necesario, con el Instituto Antártico Chileno (Inach), el Ministerio de Relaciones Exteriores o las Fuerzas Armadas para que no se pueda contar con una Política Antártica, sino con una Ley Antártica. “Creo que en dos años más cuando se elija al gobernador regional que sea el representante de Magallanes y no del poder central, vamos a tener la posibilidad de ir generando un traspaso de competencias, no sólo a la autoridad unipersonal del gobernador, sino también a todos los servicios y efectivamente una de las atribuciones que en particular para la Región de Magallanes debiera traspasarse es la superintendencia respecto de lo que es la Política Antártica, recordemos cómo se llama nuestra región Magallanes y Antártica Chilena, lo que representa cerca de un 50 por ciento del territorio nacional y sin embargo eso nunca se ve”, puntualizó.

Ritmo de la actividad legislativa

Sobre el actual ritmo de la actividad legislativa, en que sólo se publicaron 16 proyectos entre el 16 de marzo y el 16 de junio, donde el oficialismo acusa a la ex Nueva Mayoría de “obstrucción”, en que ésta culpa al actual gobierno de “falta de dinamismo”, el diputado Boric afirmó que no le gustaba ninguna de las dos alternativas y que pensaba que el problema que tiene el actual gobierno es que no ha dado solución a ciertos problemas que son centrales para la ciudadanía, porque no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras y no tiene clara la estrategia para buscar acuerdos para ello. “Me refiero en particular al tema de pensiones donde las AFP siguen haciendo negocios con el dinero de las personas a vista y paciencia de todos los chilenos y donde la pensión promedio es absolutamente indigna, muy por debajo del sueldo mínimo. En donde se ha hablado de una reforma a las Isapres, en que el 80% de la población aún está en Fonasa, por lo que urge fortalecer la salud pública, la prioridad debiera ser ésa, antes que el sector privado. En educación tenemos un problema estructural como hemos visto acá en Magallanes, donde el financiamiento para la educación pública no alcanza y lo que yo veo es que el gobierno no tiene políticas para estos temas”, acusó.

El congresista magallánico apuntó que el gobierno se ha concentrado en disposiciones administrativas que generan popularidad, pero que están reñidas con ciertas concepciones básicas de derechos humanos, como por ejemplo en materia de seguridad y el tema de migración. “Creo que las carencias que tienen hoy los chilenos van mucho más allá de eso, la delincuencia y la emigración son temas que tenemos que abordar desde una perspectiva de cómo acogemos a los emigrantes. Chile ha sido históricamente un país de emigrantes, no porque tengamos una mejor situación que otros países de la región nos vamos a poner arribistas”, precisó.

Evaluación Ambiental

Otra materia dice relación con los cambios que se quieren implementar a nivel del Servicio de Evaluación Ambiental (Sea), donde manifestó que como Frente Amplio están por fortalecer la legislación ambiental y no quitarle peso como quieren hacer algunos. “Creemos que la ciudadanía que habita los territorios tiene mucho que decir respecto a cómo se desarrollan estos temas y no sólo las grandes empresas que llevan el dinero. No estoy de acuerdo que el Sea, sea dividida por zonas y por lo menos desde las regiones nos vamos a articular para evitar esto, porque sería una señal de centralismo inaceptable”, señaló.

Protocolo de acoso

Hoy, sólo siete de las 18 universidades estatales poseen protocolos contra el acoso sexual, entre ellas no figura la Universidad de Magallanes. Respecto de lo anterior, el parlamentario admitió que este era un tema que había levantado el movimiento feminista. “Durante muchos años ha habido una cultura de abuso, acoso y ambos se producen bajo el amparo del silencio y en la impunidad, los protocolos son una forma de enfrentar esto, hoy tiene que haber un cambio cultural en cómo nos relacionamos hombres y mujeres. La Umag sí tiene que contar con protocolos específicos para tratar los casos de abuso y acoso que han salido a la luz en el último tiempo, no puede quedarse atrás en relación a este debate que está ocurriendo a nivel nacional”, remarcó.

Finalmente, abordó el proyecto de ley presentado el año pasado por la senadora Carolina Goic para que el 21 de septiembre sea feriado permanente, lo que ocurrió exclusivamente durante 2017. “Nosotros queremos proponer en conjunto con Karim Bianchi y Sandra Amar para que esta fecha sea festivo permanente en la región, con la posibilidad de hacer un trueque en los 500 años del estrecho con el 21 de octubre. Esto, para reconocer la gesta del pueblo chilote. Ojalá podamos trabajar los tres juntos sin importar quien se saca la foto”, sentenció.