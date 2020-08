Presidente de la Junta Directiva de la Umag: “La universidad está en muy malas condiciones para poder mantenerse con normalidad”

Problemas estructurales del Estado para abordar la educación superior planteó el directivo, que recalcó que si bien la crisis financiera en la Universidad de Magallanes se ha incrementado producto del estallido social, la pandemia y la disminución en las matrículas, la casa de estudios regional no está en peligro de quiebra.

El presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Magallanes, Gabriel González Lillo, se refirió al encuentro que tuvieron las autoridades de la casa de estudios ante la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, donde se expuso la situación financiera de la institución, solicitando en consecuencia, mayores recursos de parte del Estado.

El directivo defendió esta posición, recordando que “el problema financiero que tiene la Universidad de Magallanes es desde su fundación, prácticamente. Lamentablemente, los gobiernos chilenos, por lo que me atrevería casi a decir el Estado, todos han tenido una actitud más o menos parecida: se les ha entregado pocos recursos económicos a la universidad para que pueda funcionar bien. Y esto se mantuvo, puesto que la universidad antes tenía la capacidad de generar sus propios recursos”.

En esa línea manifestó que hasta el 11 de septiembre de 1973, “las universidades no eran privadas, eran públicas. El Estado se encargaba de financiar a las que eran del Estado, entonces la gente estudiaba de forma gratuita. Cuando se crearon las universidades privadas y surgieron de forma muy rápida a partir de 1981-1982, las universidades fiscales tuvieron que comenzar a vivir del aporte que le entregaba el Estado, pero que nunca fue suficiente para poder financiar el 100% de los gastos que la universidad misma tenía. Estas diferencias tampoco las podía la universidad, generarlas con sus propias actividades, porque con el cambio de la Constitución en 1980, se determinó que el Estado no podía cumplir como una institución que pudiese generar sus propios medios. De esa manera, todas las actividades que fuesen económicamente rentable, tenían que pasar a manos de los privados y eso fue lo que permitió que se hicieran todas las expropiaciones de toda la venta de todos los organismos que las universidades y el Estado en general tenían como propio y que generaban muchos recursos. De manera que la forma de financiar de las universidades, a partir de ese momento, fue que los estudiantes debieron comenzar a pagar su educación y financiar a las universidades”, enfatizó el presidente de la junta directiva.

Apoyo estatal

Como en aquellos años los aranceles que se cobraban no cubrían el 100% de los requerimientos, las universidades comenzaron a pedir apoyo al Estado para que entregue dinero, “y que comenzó a llegar con muchas dificultades y muy poca. Se comenzó a producir un cambio total en el manejo financiero, de manera tal que aparecieron unos fondos de aporte fiscal directo e indirecto, este último como una especie de premio a las universidades que obtenían los mejores puntajes. En las universidades como las nuestras, había muy pocas personas que llegaran con esos puntajes altos. De manera que el aporte fiscal directo era muy pobre. Ahora, esos son recursos que se fijan, por parte del Estado, de la cantidad de aportes que les va a entregar a las universidades en función de los puntajes de ingreso y las carreras. Estos dineros se entregaban en cuotas, con mucho atraso. Y a la universidad no le quedaba otra que endeudarse. La única forma que ha tenido la Umag para manejarse en todos esos años es a recurrir a pedir créditos en los bancos para financiar y pagar”, expuso Gabriel González.

Pese a todas estas dificultades históricas que expone, el presidente de la Junta Directiva de la Umag estima que “nos hemos mantenido relativamente bien, pero estos tres golpes del último tiempo: las huelgas, el estallido social y la pandemia, han llegado prácticamente juntas y la universidad está en muy malas condiciones para poder mantenerse con normalidad”, reconoció González Lillo, aunque sin dar cifras al respecto.

Otro aspecto que ha influido es la baja en las matrículas. “Tenemos una cantidad importante de gente afuera y cuando se produjo la huelga actual, que terminó el viernes, los alumnos, como la mayoría son de afuera, la mayoría no tiene casa y han tenido que arrendar o tomar pensión. Y como la huelga, por un lado y la pandemia por el otro, que estaba partiendo y no se sabía cuánto iba a durar, entonces se retiraron y regresaron a sus ciudades. Al estar en sus casas, dejan de pagar. Así comienza a generarse una rueda de endeudamiento y pérdida”, resume. Y como se ve la situación, para 2021, “veo difícil que podamos tener la esperanza de un mejor norte que el que tenemos en este momento. Pero de alguna manera, la universidad se las va a arreglar. No ha quebrado nunca en Chile una universidad estatal”.

– ¿Pero está cerca de quebrar?

– “No, pero sucede que la universidad, hace cuatro o cinco años, tenía fundamentalmente, dos vicerrectorías, la de docencia y la de administración y finanzas. Pero aparte de eso, la universidad tiene otras funciones: relacionarse con el medio, colaborar con la población, poder hacer las antiguas escuelas de invierno y verano. Lo otro es la investigación, porque la universidad no puede ser como un colegio cualquiera, hay que investigar, buscar soluciones para los problemas que la naturaleza le pone al ser humano día a día; y eso también tiene un costo, que muchas veces suele ser altísimo. Entonces, la vinculación con el medio, la investigación y el postgrado, constituyen dos vicerrectorías, en este momento, que en el fondo, prácticamente no tienen alumnos. Esto hace que estemos preocupados por el futuro de la universidad”.

Es así que, Gabriel González Lillo concluye señalando que “es el Poder Ejecutivo el que tiene la ‘chauchera’ y la billetera; el Presidente ayer (domingo) habló de una cantidad de miles de millones de dólares que va a invertir en obras públicas y otras cosas más. Con un poquito que se le pasara a las universidades, especialmente a las de los extremos, que son las más complicadas, sería extraordinariamente provechoso, pero no se hace. Como hay elecciones el próximo año, las prioridades que se están dando son otras y eso complica mucho”, finalizó.