“La universidad salió muy fortalecida con este movimiento feminista, nos ha abierto los ojos”

El 7 de septiembre, Juan Oyarzo Pérez asumió su segundo período como rector de la Universidad de Magallanes, y la principal novedad en su equipo, la constituyó el cambio que hubo en la Vicerrectoría Académica y de Vinculación con el Medio. En la primera, el puesto quedó en manos de Humberto Oyarzo Pérez, mientras que Manuel Manríquez Rodríguez se hizo cargo de la segunda cartera.

En el período anterior, Manríquez estuvo al mando de la Dirección de Investigación, y ahora de esta vicerrectoría, cuya función es tener contacto con la comunidad, dando a conocer el trabajo de la universidad y estableciendo redes de cooperación, asumiendo además, los nuevos desafíos que plantea la sociedad. En esa tarea se encuentra Manríquez, que vio aparecer esta vicerrectoría desde el período anterior, “para poder exteriorizar todo lo que la Universidad de Magallanes hace, en relación a su quehacer general, porque no solamente nos dedicamos a formar profesionales, sino que además tenemos una razón social, por ser una universidad principalmente, estatal, pública, de todos y para todos en la región, y bajo esa política, nosotros en este nuevo período estamos buscando relacionarnos con toda la sociedad, ir a la comunidad a buscar esa inquietud de qué quiere la región, la ciudadanía, de esta universidad”, planteó.

Además de mostrar el trabajo que realiza la universidad, el vicerrector advierte que también acogerán las sugerencias que asomen de este vínculo, de manera tal de “permitir poder modificar, por ejemplo, nuestros planes de estudio, porque antiguamente la universidad dictaba carreras y ellos decían lo que la comunidad necesitaba, y eso ha ido cambiando, en el sentido de que en estos momentos podemos, a través de ese intercambio con la comunidad modificar nuestros planes y programas de estudio, para que realmente nosotros podamos como universidad, generar nuevos profesionales en las áreas que la región lo necesita”, recalcó. En cuanto al desafío en este punto, Manuel Manríquez sostiene que deben tener un acercamiento más estrecho, por ejemplo, “con los pueblos originarios, pescadores, el tema social en las poblaciones; estamos participando en eso, por ejemplo, estuvimos en la Feria del Adulto Mayor, participamos con las carreras del área de la salud, pero también estamos al debe con otras carreras, yo creo que en el área de Ingeniería, en el tema de educación, nos queda mucho por hacer”.

Las nuevas necesidades

La “toma” feminista marcó este año la vida de la Umag, y las nuevas autoridades debieron tomar nota de las necesidades planteadas por este movimiento. Para el vicerrector de Vinculación con el Medio, “esto ha sido muy positivo para la universidad, tenemos que acoger esos cambios. Esto del movimiento feminista para nosotros ha sido un aporte muy positivo, porque nos permite revisarnos hacia dentro, lo que estamos haciendo. Nosotros no queremos pensar que porque estos cambios nos pueden traer conflictos no los vamos a absorber. En ese sentido, la universidad salió muy fortalecida con este movimiento feminista, nos ha abierto los ojos, no podemos cerrarnos a cambios que son globales, es la sociedad la que está cambiando y nosotros queremos ir en esa línea, mejorando todo el quehacer universitario respecto de ese tema”, desarrolló Manríquez.

Captación de alumnos

Otra misión que tiene esta vicerrectoría es la captación de estudiantes, a través del programa propedéutico o Pace, así como la difusión y vínculo que se establece a través de los programas de Explora, lo que fue valorado por Manuel Manríquez. Pero en ese sentido, la relación con el Liceo Experimental es otro de los desafíos, pues Manríquez reconoce que aún no reciben a tantos estudiantes como quisieran, desde este establecimiento. “Nos encantaría poder ‘absorber’ los cursos completos, ahí hay un tema de cada uno, pero ellos se están formando con un sello que es parte de la universidad, por lo tanto, creo que debemos trabajar más ahí, porque la universidad debiera estar absorbiendo un porcentaje de entre 20-30% quizás un poco más de los alumnos egresados del Leumag. En este momento tengo tres alumnos de Ingeniería en Construcción que egresaron del Leumag, y eso hay que mejorarlo”, estima Manríquez.

Otra área que buscarán desarrollar en esta vicerrectoría tiene relación con el vínculo con los propios estudiantes de la Umag, que desde hace dos años no cuentan con una directiva que los represente. Es por ello que Manríquez indica que “esta vicerrectoría tiene la misión de poder trabajar a través de estos programas y de invitar a los alumnos a formar un curso de líderes de opinión, hay que hacer un trabajo más fuerte, primero en la enseñanza media y luego, al interior de la universidad. Tenemos que preocuparnos de formar líderes positivos, de tener un acercamiento más de nuestras autoridades con los chicos, y poder presentarles o hacerles ver la necesidad de que tienen que estar organizados, es la única forma de que podamos conversar. Por otro lado hay que buscar el tema de identidad, nuestros alumnos se tienen que identificar con su universidad, al igual que la región, y ese es un trabajo de mediano y largo plazo”, advierte el vicerrector. Lo mismo en el caso de los profesionales titulados de la Umag.

“Hay muchos empresarios, gente que tiene cargos en la alta dirección, que han egresado de nuestra región y tenemos que integrarlos. Tenemos la Unidad de Ex alumnos que es con la que vamos a lograr ese sello y esa identificación con su alma mater, y esa misma experiencia que tienen estos egresados, tienen que ir a nuestra universidad, a mostrar el conocimiento y herramientas que la universidad les dejó y el aporte que ellos pueden dar a la sociedad”.

Manuel Manríquez indicó además, que otra de las misiones que afrontarán, es la relación con las sedes provinciales, ya que admite, están al debe con Porvenir, Puerto Williams y Natales, respecto de las necesidades de profesionales que requieren.

Finalmente, el vicerrector de Vinculación con el Medio se refirió a la relación que debe tener la Umag con el gobierno regional. “Creemos que es muy necesario que el Consejo Regional tenga estas reuniones periódicas con la universidad, porque en definitiva, nosotros podemos aportar mucho a la región, pero queremos saber la opinión de ellos. La universidad en el último tiempo ha trabajado con los gobiernos regionales, prueba de ello es que a través de este plan de zonas extremas, la Umag generó proyectos importantes que van a tener un gran impacto en la región, no olvidemos que estamos ad portas de la entrega del Centro Asistencial Docente de Investigación, Cadi Umag, que tendrá un aporte fundamental en lo que es principalmente, carreras, del área de la salud y ahí nos estamos vinculando con la comunidad. Hemos asistido por invitaciones del Consejo a exponer estos proyectos, pero creemos que como política, con este nuevo período del rector Oyarzo, debemos tener reuniones periódicas con ellos”, concluyó.