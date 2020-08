La usina de Río Turbio es más costosa que muchos de los edificios más caros del mundo

La obra cuyo contrato se firmó el 13 de diciembre de 2007, a 13 años de su inicio, está abandonada en alrededor del 80% de su terminación.

Si uno lee este título no entiende la relación. Si lo argumenta, no se comprende la dimensión. Si la explica en número, sencillamente, no lo puede creer.

Así parte el reportaje de la Agencia Opi Santa Cruz, que da cuenta del alto costo que le significa a la Nación argentina la mantención de la usina de Río Turbio, mineral vecino a Puerto Natales.

La publicación señala que la instalación ha insumido al Estado argentino 1.600 millones de dólares. Pero nada termina allí: su construcción está en un 75 u 80% del total, fue abandonada hace varios años y se especula que para rehabilitar la estructura, sustituir componentes y terminar la obra, dejándola funcionando, el gobierno nacional deberá disponer de entre 250 a 350 millones de dólares. Es decir, que terminada (hoy) la usina de Río Turbio para generar 240Mw va a costar alrededor de 2.000 millones de dólares.

Los millones puestos en contexto

Quien dice 2.000 millones de dólares sabe que es mucha plata -continúa la nota- pero no sabe cuánto. No podemos ni siquiera imaginar el espacio físico que podría ocupar esa cantidad de moneda estadounidense. A menos que se pese, como hacía el kirchnerismo en la década pasada, cuando ensilaban dólares en cuevas, sótanos y bóvedas, no hay forma de mensurar la magnitud de tantos billetes juntos.

Por eso decidimos hacer un comparativo. El lector podrá apreciar lo insólito e irracional de la forma en que se gasta la plata en este país, el sumidero que implica la corrupción, cómo se han robado (y nos siguen robando) el futuro y fundamentalmente cómo nos mienten a los ciudadanos, sin que del otro lado exista la mínima reacción en contra de las mafias políticas.

Es importante que el lector tenga en cuenta que por arriba de lo que cuesta la Usina de Río Turbio, se ha construido (por ejemplo) el Wynn Las Vegas, (en Las Vegas) por $2.700 millones.

Sin embargo por debajo de los 2.000 millones de dólares que le cuesta la usina de Río Turbio al país, se han construido el edificio Taipei 101, (Taipei) por $1.760 millones de dólares; y por la mitad de lo que cuesta la termousina de Río Turbio se hizo el fastuoso Niagara Falls Hilton Phase 2, ( en Cataratas del Niágara) que costó la módica suma de $1.000 millones de dólares o podemos encontrar el fabuloso edificio del Bank of America Tower, (Nueva York-EE.UU.) también construido por $1.000 millones de dólares.

Es decir, edificios icónicos construidos en el mundo, hoteles imponentes, megaconstrucciones departamentales en el mundo, han costado menos que la inconclusa usina a carbón, de una limitada entrega de energía (cuando lo logre), enclavada en un país de confín y en una región de muy baja densidad poblacional. Incomprensible, si no se entiende lo que se roba desde el Estado, en la Argentina.

En Río Turbio, la obra cuyo contrato se firmó el 13 de diciembre de 2007, a 13 años de su inicio, está abandonada en alrededor del 80% de su terminación, aunque nadie dice lo que se debe recomponer en todos estos años de abandono, tiene un futuro incierto, faltan casi 350 millones de dólares para que funcione y gracias a la corrupción política y judicial su valor excede con creces las construcciones más caras del mundo y ni hablar de usinas similares que en cualquier parte de la tierra, donde son muy pocas las que aún quedan funcionando, valen el 30% de esta cifra descomunal y generando aún más energía que los magros 200 ó 240 Mw.

No hay historia, hay robo de fondos

No vamos a reciclar aquí la historia de la megausina de Río Turbio, archiconocida y a sólo un click de Google, pero cabe recordar que por muchos años se llevó miles de millones de pesos donde alrededor del 60%, se calcula, que fue sobrefacturado a más del doble de su valor, en algunos casos. En el año 2011 debía ser entregada “llave en mano”. Hoy, año 2020, la usina sigue inerte, abandonada, silenciosa, desguazada en partes y sin destino cierto.

Se agrega que igual temperamento aplicó el kirchnerismo cuando decidió “reactivar YCRT”, yacimiento del cual aún no se tiene la debida dimensión de lo que le costó al país, tras la decisión del entonces Presidente Néstor Kirchner de mostrarse como “el salvador de la cuenca”, después del fallecimiento de los 14 mineros, pero encontrando un gran negocio que siguió tras su muerte, convirtiendo al núcleo YCRT-Usina en el binomio que se dio en llamar “La Yaciretá de Santa Cruz”, por la enorme corrupción contenida en ambos programas, sin contar, claro está, que luego aparecerían “Las Represas sobre el río Santa Cruz”, otro capítulo del saqueo con la excusa energética.

En aquel tiempo en que Argentina estudiaba la construcción de la usina de carbón en Río Turbio (2007/2008), Chile manejaba la alternativa de generar energía atómica. Una Central Atómica en el vecino país, rondaba los 5.200 millones de dólares, pero la generación de energía sería de 1.000 MW de potencia. En tanto, en ese mismo momento, la construcción de un parque eólico para generar 1.000 Kw rondaba los 2.700 millones de dólares. Una a carbón, de lecho fluidizado, en desuso en el mundo y con 250 Mw de potencia, nunca sobrepasó los 500 millones de dólares, funcionando y con la estructura de abastecimiento de carbón asegurada, lo cual en Río Turbio ha sido solo un plan inconcluso.

Por menos del 25% de esa potencia que mencionamos en el párrafo anterior, la usina de Río Turbio le va a costar al país, al final de este proceso (si es que logran terminarla) 2.000 o más millones de dólares.

La única forma de ver la magnitud de la corrupción de una década destinada a usar el tema energético en la cuenca carbonífera para desviar fondos públicos, es la comparación en números y vistos así, nos damos cuenta del enorme tiempo que perdimos, el retraso que sufrimos y la forma exponencial con la que algunos argentinos, les han robado al país.