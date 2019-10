La vida de un periodista, relacionador público y hasta “Conejo de Navidad”

Víctor Low Oyarzún y sus “tiempos de nostalgia”

Cada familia es un mundo diferente, lo mismo que cada vida es un mundo aparte. Así lo expresa el adagio popular. Y eso ha sucedido con la historia de vida de Víctor Low Oyarzún, “nacido y crecido” en Punta Arenas, por ahí por la época de los sesenta.

Hijo de Sonia María Oyarzún y Juan Low, un padre ausente al que conoce recién a mediados de los años 90. Su padre de alma fue Luis Velastegui Gaubert, del cual guarda una eterna gratitud.

Tiene varios hermanos, cinco exactamente, uno de ellos, Angel, falleció recientemente y aún no cicatriza el dolor de su partida por haber sido su partner y el alma en las reuniones familiares.

Haciendo recuerdos, como en su programa televisivo “Tiempos de Nostalgia”, nos cuenta:

“Mi madre me tuvo a los 16 años. Ella quedó huérfana a temprana edad. No alcancé a conocer abuelos maternos pero sí a la abuela paterna. Mi padre biológico, mucho mayor que ella, se desempeñaba como carabinero y haciendo uso de una oportunidad laboral se traslada a trabajar a las islas Malvinas y luego se radica en Londres”.

“En los años 90, enterado que él residía en Puerto Montt lo visito porque supe que estaba en difíciles condiciones”.

“Yo, antes había recibido una llamada telefónica donde me dicen: -Buscamos a los familiares de don Juan Low. A ello respondo: -Ni idea quién es. Al otro lado de la línea una mujer insiste: -Qué raro dijo que tenía un hijo periodista y que trabajaba en la municipalidad”.

“Ahí se me cayó el pelo”.

“En nuestra breve conversación no hubo reproches y la razón del encuentro era cerrar el proceso familiar y que conociera a su hijo único”.

“Había regresado a Chile en 1987 y de ello la familia nunca se enteró. Me contó su vida en el extranjero. De vuelta en Chile tuvo varios negocios en Puerto Montt y lo perdió todo por una vida disipada. Luego de conocerlo lo llamé varias veces y un día me avisan que había fallecido”.

“En mi niñez fui alumno salesiano estudiando en el Instituto Don Bosco, mi profesor fue Augusto Giacomello. En ese tiempo los cursos eran como de cien alumnos”.

“Debo reconocer que era más bien retraído, de pocos amigos, pegado a mi madre como hijo único. Era feliz siendo monaguillo o compartiendo con amigos en el colegio Don Bosco o en la Parroquia Cristo Obrero, es más, tuve la intención de ser cura e ir al seminario, pero no tuve apoyo familiar”.

“Más joven, estudié en el Liceo Industrial porque mi padre quería que entrara a la Enap. No sé como llego al Centro de Alumnos y luego fui presidente de los estudiantes secundarios y dirigente nacional -director-. Ello hasta el golpe militar”.

“Estuve 6 meses en práctica de estudios. Un día el jefe de taller en Cerro Sombrero me llama a su oficina y me dice: -Lo he observado y permítame darle un consejo, vaya a la universidad y saque un título”.

“Con ese consejo, ingreso a la Universidad Técnica del Estado (Ute). Pero lo mío era humanista, quería estudiar derecho o periodismo, más había pocas escuelas funcionando en el país, muchas de ellas habían sido cerradas tras el Golpe”.

“En 1979 y dada mi estrecha relación con Roque Tomás Scarpa y el periodista deportivo Vladimiro Martinic, soy contratado en la radio Presidente Ibáñez”.

“Allí formé parte del equipo de la Revista Deportiva dirigida por Vladimiro Martinic; al mismo tiempo me integro al departamento de Prensa”.

“Participo en las transmisiones del automovilismo, fútbol, basquetbol, ciclismo y boxeo. Me desempeño como corresponsal por años de radios Cooperativa y Chilena, entre otras, también del diario La Epoca y El Mercurio, a mediados de los 90”.

“Uno de los lindos recuerdos en el deporte fue mi estrecho vínculo con el equipo de fútbol campeón nacional amateur del año 1980, amistad que se mantiene hasta hoy”.

“En radio Presidente Ibáñez me corresponde reportear las primeras protestas contra el gobierno militar. Es así que estábamos en todas, incluso en la calle. En medio de las refriegas recibo algunos ‘lumazos’, gases en la cara mientras despachaba y seguimiento de organismos de inteligencia”.

“Recorriendo las poblaciones en mi auto, en cierta ocasión soy interceptado por una patrulla militar e intimidado por efectivos uniformados con fusiles en la mano. Otro día me encuentro con el parabrisas del auto roto. Más adelante soy detenido, (andaba con el equipo de transmisión portátil en la mano). Nadie me lo quitó, ello, fue justo el día que nace mi hijo. Al día siguiente, recuerdo que fue Juan Crema a buscar el handy a la comisaría, ahí se dieron cuenta que aún lo conservaba”.

“El año 1989 me designan jefe de Prensa en radio Presidente Ibáñez. Trabajo entonces con Edmundo Rosinelli y Carlos Mejías. En esa emisora tuve mis mejores momentos, sin embargo, muy a mi pesar, el año 1991 decido renunciar. Disfrutaba con el reporteo y la mística del equipo humano de esa radio. Fuimos, hasta 1990, literalmente una familia”.

“La Ibáñez fue mi escuela valórica, por ello, puedo decir sin lugar a dudas que ‘para mí el periodismo, las comunicaciones, una buena conversación son una forma de vida’, no me imagino sin ella”.

Su paso por el mundo de la cultura

La acción cultural de Víctor Low ha sido pródiga, especialmente en lo relativo al folclore, contando con la compañía de dos grandes: Juan Miranda y Cocho Cárcamo.

“A Juanito lo conocí en el año 1972, cuando él trabajaba en radio Minerìa y yo era estudiante. Hicimos varios encuentros, como por ejemplo “Cita con el Folclore” en el Teatro Municipal, con la actuación de Yamán, Rocamalú, Voces de la Patagonia y Patagonia 4, entre otros. Asimismo se realizaron los Encuentros por la Paz, con la participación de artistas consagrados de Chile y Argentina. A inicios de 1990 me encuentro en calle Bories con Alfonso ‘Cocho’ Cárcamo, el que me comenta la idea de reeditar el Festival Folclórico en la Patagonia. Nos reunimos con otras personas y se toma el acuerdo de viajar a Santiago y Buenos Aires y luego de intensas gestiones logramos la participación de Los Tucu-Tucu, los Cuatro de Córdova, Roberto Ternán y Jorge Yañez, entre otros”.

“Sacamos adelante los festivales; fueron duros años, siempre buscando recursos económicos, postulando a proyectos Fondart. Hoy pienso que fue una quijotada, todos trabajábamos gratis, menos la secretaria que se contrataba por algunos meses, pero el festival se mantuvo, fue lo más importante”.

“Logramos en ese periodo editar un CD con temas ganadores; el Primer Encuentro de Festivales; un convenio con Olmué, es así que en 1998 se presenta allí el tema ganador”.

“Además, en dos ocasiones fui jurado en ese certamen representando al Festival de la Patagonia, como muchos le llaman”.

“En mi labor periodística tuve dolorosas experiencias y una de ellas fue cuando debí reportear e informar el incendio que cobró la vida de 10 mujeres que trabajaban en la Whiskería 53, ubicada en Avenida Colón y que habitaban una casa de dos pisos en el sector de Playa Norte. Al llegar al lugar me encuentro con un espectáculo dantesco incluso con personas atrapadas. El comandante del Cuerpo de Bomberos, José Cárcamo, me permite ingresar junto al reportero gráfico del diario La Prensa Austral, Santiago ‘Mono’ Aguilar, y contemplar con horror los cuerpos calcinados de las damas”.

“Otro caso pavoroso fue el ocurrido a un joven pescador quien, a raíz del fuerte viento, su frágil embarcación chocaba contra el muelle. Junto a ‘Galo’ Gallardo, de la Empresa Portuaria de Chile, intentamos levantarlo con una soga cuando estaba en el agua, lamentablemente el bote lo golpea contra el muro y al llegar efectivos de la Armada y lo sacan del mar, estaba sin vida. Recuerdo que salí llorando del lugar”.

“En lo tragicómico, compartí transmisiones del Premio Automovilístico a Tierra del Fuego, junto a Ulises Callahan. En una ocasión se me encomendó hacerlo desde el aire en un avión del Club Aéreo, que ascendía y descendía de acuerdo a la necesidad de ver el desplazamiento de los autos participantes. Esto me mareó tanto, que en un momento en que recibo el pase para informar yo estaba vomitando y, al escuchar el sonido de mis arcadas, se escucha una voz al aire que dice: ‘parece que Víctor Low está con problemas vomitivos’”.

“Otra anécdota en avión fue el año 1991, cuando me invitan a volar e ir como copiloto, junto a otros periodistas, entre ellos el ‘Mono’ Aguilar, a una ‘misión de ataque’ en los A-37 (biplaza). Era el aniversario de la Fach. Luego del briefing (instrucciones), la escuadrilla despega, pero cruzando el estrecho el piloto me dice que tenemos problemas con el avión. Escuchaba su conversación, recuerdo que le piden salir de la formación y dirigirse a otro lugar. Yo observo que miraba una libreta blanca sobre sus rodillas y no digo ni una sola palabra, mientras tanto trataba de recordar que cordón debía tirar si me eyectaba, ello para abrir el paracaídas.

Pasamos una hora quemando combustible, a cada lado nuestro un A-37 que le hablaba al piloto. Ahí entiendo que hay problemas para aterrizar. Como se acostumbra por el viento, el avión toma la pista desde el Estrecho, entonces alcanzo a ver carros bombas, y la malla al final de la pista. El piloto aterriza, un par de sacudidas y no se detenía nunca, digo en silencio: “¡Para avión ctm!’. Logra frenar a metros de la malla de contención. Después me entero que hubo una falla en el sistema hidráulico y que me había tocado el piloto más joven, el cual era la primera vez que se enfrentaba a una situación como la ocurrida”.

“Actualmente y, desde 1991, trabajo en la Municipalidad de Punta Arenas. Por años fui el asesor comunicacional de los alcaldes Juan Poblete, Carlos González Yaksic y Nelda Panicucci. También participé con los demás alcaldes en funciones de relaciones públicas y protocolo”.

“Desde hace 8 años me desempeño en la Unidad de Eventos del municipio, la cual tiene a su cargo gran parte del programa de invierno, como así también, entrega apoyo a diversas organizaciones de la ciudad cada vez que estas lo solicitan; son más de 300 al año”.

“En esta Corporación, hay que hacer de todo. Hace algunos años y ante una emergencia, me tuve que disfrazar de Conejo de Pascua y recorrer así colegios y jardines. En uno de estos establecimientos educacionales, caminaba disfrazado por un pasillo y un pequeño me toma la cola y la corta. Con la indignación propia del momento, no me contengo y le digo: -Me vuelves a agarrar el c… y una sola patada en la r… te voy a dar. El niño, de unos 12 años, sin amedrentarse me responde:- ¡Chis, el conejo atrevido!”.

“Mi vida, sin lugar a dudas que ha sido grata. Soy periodista colegiado; relacionador público titulado en la Universidad de Magallanes, actualmente profesional de la Municipalidad de Punta Arenas, docente en la Universidad Tecnológica de Chile Inacap, hace 12 años, y me complace en conducir desde hace algún tiempo, en el canal regional ITV Patagonia, el programa ‘Tiempo de Nostalgia’”.

“Pero, sin lugar a dudas, el periodismo, las relaciones públicas y una buena conversación, son parte de mi vida”.