La vigilancia no descansa

Ramón Mansilla (67) y Fernando Gómez (33) trabajan como conserjes y, aunque la pandemia ha cambiado la vida de los vecinos que habitan en sus edificios, su labor sigue siendo la misma: cuidar el lugar.

Por la calle Lautaro Navarro a metros de la Plaza de Armas, se encuentra el Edificio Punta Arenas. Mientras que los residentes en este lugar han respetado la cuarentena quedándose en sus departamentos, Ramón Mansilla y los otros tres conserjes mantienen su trabajo igual que siempre. En su puesto de trabajo tiene alcohol gel y jabón, además de la mascarilla que utiliza durante su turno que empieza a las siete de la mañana hasta casi las tres de la tarde.

La rutina que Ramón tiene en los ocho años que trabaja en el edificio sigue casi igual, pero se ha puesto la prioridad mantener limpio el lugar. “Cada dos horas hay que limpiar el ascensor, las puertas, manillas y el piso de edificio. Yo tengo mi uniforme que lo dejo siempre acá, no me voy con ese para la casa. Y siempre que llego y me voy de acá me lavo las manos”, explica Mansilla.

Aunque tiene 67 años, él junto con los otros conserjes del edificio, decidieron seguir trabajando a pesar de estar en la edad de riesgo. “Nosotros hicimos una especie de reunión interna para conversar si seguíamos o no y todos dijimos que sí, a pesar de que los otros también tienen mi edad. Porque la pensión que tenemos no nos alcanza y si no trabajamos no podemos vivir bien. A mi igual me preocupa mi familia, pero teniendo las precauciones no debería haber ningún problema”, agregó el conserje.

Unas cuadras más al sur está el Edificio Victoria. Aunque en su primer piso se encuentran varios locales comerciales, hasta ayer todos permanecían cerrados. Aquí trabaja Fernando Gómez como conserje, un joven de 33 años que llegó hace sólo ocho meses a esta labor.

Al igual que Ramón, Fernando tiene varios productos de limpieza y las mascarillas que usa durante todo su turno. “Aquí nosotros limpiamos el piso y el ascensor cada treinta minutos, o cuando entra y sale una persona. Como casi todas las personas están en sus casas, es más fácil porque no hay mucha gente”, relata Fernando. Ubicado en la calle Roca, él ha podido notar el cambio que se produjo antes y después de la cuarentena.

“Antes se podían ver todos los turistas que salían del lugar de al frente o todas las personas de las tiendas que venían. Ahora no hay nadie. Muy impresionante”, explica él.

Pero la preocupación de llevar el virus a su casa está todos los días que va a trabajar. “Yo no ocupo guantes pero sé que cuando vengo en el colectivo no tengo que tocarme la cara ni nada y acá llego y me lavo las manos. Siempre está ese miedo pero hay que seguir trabajando, no queda otra”, sentencia Gómez.