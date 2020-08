La visita extramuros de Piñera

“No entiendo el sentido de las cosas”. Esa fue la admisión metafísica que una autoridad regional formuló tras la visita que este viernes realizó el Presidente Sebastián Piñera a Magallanes.

La simple, pero no menos compleja reflexión -como nos diría el ex intendente Jelicic al analizar distintos asuntos de la Res Publica- permite formular una pregunta sencilla, aunque, pese a sonar un tanto bobalicona, es intrincada: ¿A qué vino Piñera a la región?

A lo Michael Jackson

La visita del Mandatario ya había sido pospuesta e, incluso, muchos pensaron que podría nuevamente chutearse cuando era inminente la instalación de una nueva cuarentena para Punta Arenas producto del coronavirus.

“¿Cómo va a venir a una ciudad que retrocede en su plan “Paso a Paso”, siendo que el gobierno sólo quiere dar señales de que todo marcha bien?”, cuestionaba un avezado opositor la noche previa a la llegada del gobernante.

Pero, lo cierto es que llegó -sin el ministro Enrique Paris, claro está-, mientras se informaba de más de un centenar de nuevos contagiados, se conocía de la renuncia de la seremi de la Mujer y Equidad de Género y se rumoreaba la supuesta salida de la seremi de Salud.

Así, Piñera nos encontró bailando no precisamente los pasitos hacia delante de su plan gubernamental, sino al más puro estilo de Michael Jackson y su famoso “moonwalk”, o sea, lisa y llanamente, retrocediendo respecto del control del Covid-19 al ganarse otra ¡cuarentena total!

Chatos con

‘la avanzada’

¿A qué vino Piñera? Antes de buscar responder esta pregunta, lo primero que alguien tiene que declarar con valentía es que la denominada “avanzada presidencial” nos tiene chatos a todos.

Gente mala del norte que llega con aires de superioridad insufrible, que cree que está por encima de todo y de todos, como si vinieran bajando del mismísimo Olimpo. Nos miran con elocuente desprecio, como colonizadores europeos ante los autóctonos.

A ellos se agregan los ‘bodyguard’ presidenciales, menos atractivos, por cierto, que Kevin Costner, pero bastante sacadores de quicio, que no ven personas ni periodistas, sino sólo posibles violentistas y/o terroristas.

Un gobierno regional en estado basal

Aportando a la contextualización del viaje presidencial -que remató con una suerte de reunión de gabinete regional ampliado-, cabe comentar algo sobre la marcha del gobierno magallánico.

Y, como hemos pasado meses siendo bombardeados con términos médicos y hospitalarios por esto de nuestro amiguito Covid-19, resulta pertinente afirmar que el gobierno regional está en un estado o metabolismo basal, como una persona que está “en coma”, teniendo un gasto mínimo de calorías, razón por la que hay que seguir alimentándolo, pero, en realidad, está inactivo.

Con este gobierno regional comatoso, vino a encontrarse Piñera.

Según cuentan, en la reunión de gabinete se abordó el futuro regional y qué obras o conjunto de éstas se podría dejar como hito del segundo gobierno de Piñera para Magallanes. El jefe comunal de Punta Arenas habría colegido que, a estas alturas, el único legado posible sería construir viviendas.

Pelea de familia

Al momento de buscar abordar un problema de fondo -la constante pugna alcaldía-intendencia-, algún intrépido buscó informar a Piñera sobre “el” problema de Chile Vamos en la región: “Hay gente que no se habla”, se le confidenció al Mandatario.

Pero, lejos de tomar partido como pudo haber sido en otro momento, se escuchó decir al gobernante que él no se metía en peleas de familia.

Los alcaldes

Y hablando de alcaldes, uno de los pocos interlocutores de Piñera pudo escabullirse junto a él 40 minutos desde Natales a Cerro Castillo y otros 40 minutos de regreso.

El edil no habría encontrado mayor sentido a la actividad, pero, al menos, aprovechó la ocasión para representarle al gobernante su inquietud por el fuerte impacto del Covid-19 en el sector turismo y cómo las ayudas estatales no están llegando. Esto, luego de que Piñera, un tanto testarudo, le insistiera en que ya hay líneas de apoyo directas.

Paredes -como buen “chico” porfiado- insistió en que las ayudas no están llegando…

Ya en Punta Arenas, algunos interpretaron que, si bien el alcalde Radonich no fue el anfitrión con aspavientos de esta visita como nos tenía acostumbrado, sí recibió algunos guiños de Piñera, al punto que, cuando tuvo a toda la bandada regional de Chile Vamos pidiendo definiciones sobre los futuros compromisos electorales que se avecinan, el Presidente declaró que, primero, se debía esperar la respuesta a la pregunta: “Quo vadis, Claudio?”.

El “Puntarenazo”

que no fue

Todo un feak news resultó la alerta que se difundió por las benditas redes sociales llamando a manifestarse en contra de la presencia de Piñera en la zona. Los entusiastas activistas convocaron a un segundo “Puntarenazo”, en alusión a la primera protesta pública de envergadura que recibió al general Pinochet, aquel 26 de febrero de 1984.

Se quedaron híper cortos o, sencillamente, la labor de inteligencia y desarticulación de los aparatos policiales asestó un gran golpe a la insurgencia urbana, desactivando la movilización.

Pero, parece ser que el pragmatismo de los puntarenenses pudo más y éstos prefirieron acudir en masa a supermercados, farmacias y a la Zona Franca a abastecerse de víveres por esto de la cuarentena, antes de que desestabilizar al gobierno de derecha. Algunos retazos del 10% de las AFP contribuyeron a que la furia consumista dejara en segundo plano las ideologías.

Extramuros

Si un calificativo se puede usar para motejar el programa cumplido en la zona por Piñera éste es “extramuros”.

La visita presidencial fue extramuros, fuera de la ciudad. Un Presidente que se movió en la periferia, sin contacto con la gente, ni siquiera sus partidarios. No hubo ni selfies…

La prensa regional -siempre ninguneada por los de Santiago- esta vez no tuvo ni migajas. Sólo se la citó para cubrir “momentos”, como diría Eduardo Gatti.

“No questions”, fue la consigna, aunque, a bordo del OPV Fuentealba, un mozuelo encargado de Prensa Presidencia anotó en su celular las preguntas que los periodistas querían formularle al Mandatario. Esto, previo a explicar que no querían que éste fuera sorprendido con algún tema…

Como Silvio Rodríguez, sólo nos queda preguntar: “¿A dónde van las palabras que no se quedaron?”.

¿A qué vino?

O, como Neruda, no queda más que reflexionar: “¿Hay algo más triste en el mundo que un tren inmóvil en la lluvia?”.

¿A qué vino Piñera a la región? ¿A hablar de un camino que se concluirá cuando él ya no tenga la banda tricolor? ¿A promulgar un estatuto cuestionado? ¿A recordarnos nuestra privilegiada posición frente al continente blanco con la frase cliché ‘puerta de entrada a la Antártica’, pero sin llegar con un proyecto para un megapuerto? ¿A hablar del Centro Antártico Internacional que no tendrá mejor destino que la esperanza del pobre? ¿A visitar un centro que realiza test Covid-19 cuando siguen y siguen aumentando los contagios, mientras los recursos para desarrollar ciencia e investigación en la zona aún escasean? ¿A sentir el viento y pensar en la energía eólica? ¿A dejarnos en claro que no hay plata ni para hacer cantar a un ciego?…

¿A qué vino Piñera?

Quizás, sólo vino a llenarnos de poesía con su discurso en medio del estrecho de Magallanes, el “mar de estaño”, como recordó que lo llamaba Gabriela Mistral.