La vista del Mirador Cerro de la Cruz no deja de cautivar a los turistas pese a falta de mantención

El Cerro de la Cruz es el protagonista indiscutido de cientos de emblemáticas fotografías de Punta Arenas. Conocido por su famoso mirador, este es un punto infaltable para los turistas, nacionales y extranjeros, que visitan la zona. Desde él se puede apreciar gran parte de la ciudad y el imponente estrecho de Magallanes y, cuando está despejado, la isla de Tierra del Fuego.

Su nombre alude a la cruz de madera colocada el 1 de enero de 1897, por el padre Maggiorino Borgatello, como acto de reparación ante la emboscada que sufrió un año antes la primera cruz colocada en el principal cerro de Punta Arenas hacia 1881.

Hoy en día, este símbolo religioso es considerado uno de los monumentos más antiguos de la ciudad. Sin embargo, y pese a las últimas remodelaciones que se han ejecutado en el sector, éste se encuentra bastante deteriorado. Lo anterior se nota en el cemento y la pintura, que se descascaran; en los jardines, donde no cortan regularmente el pasto y en la gran cantidad de grafittis que tiñen las pocas paredes que tiene el mirador.

No obstante, el deterioro no ha sido obstáculo para impedir que los turistas lleguen hasta el lugar.

Mike, turista estadounidense, aterrizó en Punta Arenas y sólo se detuvo unos minutos en el museo de Sitio Nao Victoria -para conocer la única réplica exacta de la nave de expedición de Hernando de Magallanes- antes de visitar el Cerro de la Cruz. “Se ve que es una ciudad muy interesante ( ) me recuerda a algunas de las ciudades de Alaska en las que he estado: son pequeñas, compactas y se aprecia el mar desde cualquier punto”, mencionó el visitante procedente de Nueva York.

Otro turista que disfrutó de la vista desde el Cerro de la Cruz fue Gildas (25), quien vino desde Bretaña (Francia). “Me gusta mucho la vista desde aquí, porque se puede ver toda la ciudad”, señaló el visitante que vino con el fin de conocer y descubrir la Patagonia chilena.

Por su parte, los vendedores ambulantes ven con buenos ojos la llegada de turistas.

La ecuatoriana María Cabascango es una vendedora de artesanías que trabajaba en la Plaza de Armas Muñoz Gamero hace dos años, hasta que le dieron la posibilidad de cambiarse al Cerro de la Cruz. Según cuenta, el año pasado tenía su puesto de ventas en la parte superior del cerro, desde donde se divisa toda la ciudad. Sin embargo, el departamento de Inspección Municipal los cambió este año a la parte de abajo, para no quitarle espacio a los turistas interesados en tomar fotografías. “Yo trabajo aquí durante los meses de más turistas: diciembre, enero, febrero y marzo”, señaló Cabascango.