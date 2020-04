La vocación de entrega de los nuevos líderes del Ejército de Salvación en Punta Arenas

El matrimonio conformado por Manuel Hernández y Mireya Vidal, llegó hace tres meses a la zona después de haber sido trasladados desde Puerto Montt. Lo que nunca se imaginaron es que Punta Arenas los recibirá con una crisis sanitaria nunca antes vista.

El capitán Manuel Hernández (48) ordena en un círculo a los integrantes del Ejército de Salvación para realizar una plegaria antes de salir a repartir las canastas de alimentos para distintos hogares de la ciudad. El aborda su vehículo junto a su esposa de hace casi 25 años, la capitana Mireya Vidal (46), para cumplir dicha misión. Hace sólo tres meses llegaron a Punta Arenas, después de una estadía de 10 años en Puerto Montt y un tiempo en Rancagua.

Nunca se imaginaron que una pandemia como esta los recibiría en esta austral ciudad. Algo que alteró ciertamente sus planes. “Nosotros queríamos postular a varios proyectos sociales que pensábamos implementar acá. Teníamos muchas ideas que queríamos presentarle a la gente pero ya no se podrán hacer”, afirma la capitana Vidal.

Hernández explica cómo esta situación ha alterado el funcionamiento de la institución localmente. “Esto es algo que nunca nadie ha experimentado y ha dejado a toda la sociedad descolocada. Uno tiene todo proyectado para trabajar, pero con este asunto ha sido difícil. A pesar de que uno sale con todas las precauciones necesarias, pero hay que tener un mayor cuidado y un protocolo para entregar las canastas de alimentos. Y tampoco podemos ir a pedir productos a los supermercados porque existe un riesgo de contagio”, afirma el capitán del Ejército de Salvación.

Cuando el matrimonio sale a distribuir los alimentos, hay cierto grado de desorientación, pues todavía no conocen todas las calles y tienen que preguntar para poder encontrar la residencia de una determinada familia. Algo que deberán sortear por un buen tiempo más.

Ambos entraron a una escuela de cadetes del Ejército de Salvación, cuando llevaban dos años de casados. De aquello han transcurrido 23 años y siguen con la misma convicción respecto de la que ingresaron para enfrentar su proceso formativo.

“Nosotros trabajamos la obra de Dios, tanto a nivel espiritual como social. Y tratamos de fusionar esas dos partes para que la fe vaya acompañada de la obra. Y estos casi 25 años he trabajado con gente que arriesga todo para poder ayudar al prójimo. Esa fuerza que he visto es la que me tiene parado aquí hoy”, asegura el capitán. Mientras que Vidal explica que este trabajo es el único que los hace felices. “Nosotros teníamos una buena situación antes de ingresar a la institución, pero decidimos hacerlo porque tenemos un llamado para realizar este servicio. Nos encanta trabajar para la gente y ayudarla en todo lo que podamos. Esto nos llena demasiado”, sostiene Mireya.