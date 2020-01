La voz de la calle apoya la restitución del voto obligatorio

La iniciativa no alcanzó el quórum constitucional que requiere su aprobación. Y, es que con 89 votos a favor, 44 en contra y 15 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó reinstalar el voto obligatorio en el país.

El proyecto fue presentado por la diputada Joanna Pérez (DC) y buscaba modificar el capítulo II de la Constitución, el que establece que “en las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y obligatorio” (exceptuando a las personas mayores de 75 años).

En Chile desde 2012 rige el voto voluntario e inscripción obligatoria. A raíz de esto como consecuencia, desde entonces en el país existe una escasa participación electoral.

Sin embargo, luego del estallido social que vive Chile desde el 18 de octubre, diferentes encuestas a nivel nacional revelan que la ciudadanía apoya restablecer el sufragio obligatorio.

La Prensa Austral salió a la calle a recoger en sentir ciudadano en esta materia, donde la mayoría de los entrevistados se manifestó de acuerdo con reponer esta obligación ciudadana.

Paula Muñoz Muñoz (19), destacó que “el voto debe ser obligatorio, porque si no lo es la gente no votará y las decisiones quedan en unos pocos. Tiene que existir mayor participación”.

En tanto, Eliana Gómez Cárcamo (64), admitió que “yo siempre voto, para mí es una obligación, ya que debemos elegir a quienes nosotros queremos que nos representen, esa es mi mentalidad, pero para mis hijos y esta nueva generación no es así. Votando evitaremos lo que está ocurriendo en este momento en Chile”.

Por su parte, Rosa Hernández Llancalahuén (40), subrayó que “el voto debe ser obligatorio para que todos podamos decidir por quien queremos que nos represente, esta es una medida que debe ser aprobada, ya que es una forma de generar confianzas luego del estallido social”.

Mientras que Gustavo Barrientos Jara (23) recalca que “no debería ser obligatorio, nosotros como ciudadanos deberíamos tener la educación para ir a votar sin una ley, pero ya que no existe esta situación en Chile, la crisis social nos exige que sí deba ser obligatorio”.

“Chile no tiene cultura cívica”

Para Davor Lira Macdonald (24) “lamentablemente Chile no tiene una cultura cívica, esto ha quedado en evidencia en las votaciones de los últimos años. Es por ello que la crisis exige presentar nuestra opinión, que todos voten porque si no, no será un proceso representativo”.

Al respecto, Josefa Farías Labraña (20) sostiene que “el voto es un deber cívico, por lo tanto para que sea totalmente democrático y representativo, debe ser obligatorio. Debemos ser parte de los acuerdos que se van a llevar a cabo en este proceso y en los siguientes, nadie debe quedar fuera”.

La misma opinión tiene Bárbara Burgos Aguila (15). “El voto debe ser obligatorio, pero a la vez también debemos asegurar que se entregue la necesaria educación cívica, tanto para los estudiantes como para los ciudadanos del país. La educación cívica es necesaria para que no se cuestione si debe ser obligatoria o voluntaria, sino que como ciudadano yo vaya a votar sin cuestionarlo”.

Por último, Elizabeth Lavalle Moclet (68) señala que “debe ser obligatorio de todas maneras, ya que es necesario que la gente se obligue a votar, pues es un derecho y obligación. Si uno quiere tener autoridades que te representen, todos debemos votar, no puede ser que un grupo pequeño de personas vote, esto refleja la inexistente representatividad”.