Intendente Fernandez: “Lamentablemente hay cosas que uno no puede prever, pero esta empresa desde un principio partió con problemas”

El intendente de Magallanes, José Fernández Dübrock, lamentó este miércoles que producto de un deficitario desempeño en la prestación de su servicio de buses, la empresa Inversiones Australes SPA deba de algún modo dar un paso al costado respecto de los recorridos que opera a través de Vía Austral.

Y es que de cara a la prioridad del gobierno que es en definitiva, brindar un adecuado estándar de transporte urbano, lo que está por enfrentar la actual concesionaria, se veía venir. “Esto finalmente podía pasar. De hecho, es un proceso largo que me fue comunicado por el seremi de Transportes -Marco Mella- cuando asumí, donde teníamos claro que había que llegar a una solución que no implicara cortar la prestación a la comunidad. De hecho, cortar el contrato no era algo fácil de llegar y hacer. En eso se avanzaron las gestiones de negociación para ver si la empresa estaba dispuesta a una cesión y hoy ya se sabe que hay dos empresas que están dispuestas a comprar parte de este contrato para seguir con el servicio a término”, planteó la primera autoridad regional.

A su vez, complementó diciendo que bastaba ir sumando hechos, como el que los incumplimientos fueron reiterados en diversos niveles, lo que obviamente no era deseable de ir tolerando. “Lamentablemente hay cosas que uno no puede prever, pero esta empresa desde un principio partió con problemas. Se comprometió a tener los buses en una determinada fecha y no sucedió, sumándose otras fallas. Entonces, hay lecciones aprendidas en esto y la seremi lo tiene claro, por lo que tomará los resguardos para que la empresa que llegue a tomar el servicio, no caiga en lo mismo. Esperamos que las interesadas tengan una disponibilidad de buses interesante”, sostuvo Fernández, acotando que las firmas en vista, serían de la zona central.