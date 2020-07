Láminas de cobre antimicrobiano se suman al combate de virus, hongos y bacterias

La seguridad sanitaria producto de la pandemia se convirtió en una oportunidad de negocios para algunos emprendedores, con productos que en otras épocas no hubiesen causado mayor interés. Pero como ahora la protección de los espacios, especialmente públicos, es un asunto serio, han surgido iniciativas novedosas y que pueden ser muy útiles.

Roller Patagonian lleva un año en el rubro de la elaboración de cortinas Roller, pero este año, producto de la emergencia sanitaria, encontraron una oportunidad en conjunto con la empresa Cunov, para traer a Punta Arenas, láminas de cobre antimicrobiano.

Elvis Pozo es el dueño de Roller Patagonian y distribuidor oficial de Cunov. Explica que se buscó aprovechar el cobre, que “es la única materia orgánica viva que combate virus, hongos, bacterias; entonces vimos que esto no estaba en Punta Arenas y solamente se le daba un uso más de salud de alta industria. Pero esto está enfocado en domicilio, aunque también puede utilizarse en hospitales, colegios, hogar”.

Para que el cobre sea antimicrobiano, prosigue, debe tener sobre un 70% de cobre en sí, pero estas láminas tienen un 98,4%. La lámina es autoadhesiva y se pega en las superficies, con la idea de utilizarla en distintas superficies: “No es lo mismo tenerlo en un interruptor que en una manilla, o en un escritorio; los espesores van cambiando, el más básico es de 0,50 después el 0,75 y el de3 milímetros, para superficies mucho más rígida”, mostró Pozo.

El precio es flexible, de acuerdo al espacio a cubrir, pero por ejemplo, para un interruptor, la lámina cuesta desde los $2.800 a $13 mil, o en manillas, de $6 mil a $8 mil, instalado y por un tema estético se le hace una mantención con ácido cítrico para que vuelva a estar rojo.

Contra el coronavirus

En el caso del coronavirus, su presencia en superficies de cobre es de solamente cuatro horas y de ahí se elimina, por lo que dura años y no hay que estar limpiándola. “En el uso doméstico, no hay que colocarle productos químicos, porque si no, se produce una barrera molecular entre el cobre y el espacio. El cobre está haciendo su trabajo permanentemente”, apuntó, por lo que también representa un ahorro en términos de limpieza.

Para obtener estos productos, hay que contactarse con la empresa al +56963036233, que hace la visita técnica, y la información se envía a Santiago, donde hacen los moldes 3D, corte en láser, se manda a Punta Arenas y lo instalamos. Eso demora, por la contingencia, una semana, indicó Elvis Pozo, que aunque recién están partiendo, ya tienen bastantes pedidos de empresas.