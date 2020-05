Lanzan “Lucatón” a beneficio de estudiante diagnosticado con cáncer

Tras ser diagnosticado con un sarcoma de Ewing, Byron Delgado Acuña, de diez años, debió dejar su casa en Magallanes y partir a Valdivia con su mamá Carolina Acuña para ser sometido a un agresivo tratamiento que le permitiera superar esta enfermedad. Se trata de un camino que han iniciado de manera muy repentina y en el cual aún hay mucho por recorrer y donde no siempre han contado con los apoyos necesarios.

Mientras ha recibido este tratamiento oncológico ha debido convivir con la emergencia que se ha generado por el coronavirus, el tener que estar en cuarentena y la imposibilidad de la familia de trabajar como lo venían haciendo hasta ahora.

A ello se suma el miedo de la familia de que Byron contraiga esta enfermedad y es que él es una persona de alto riesgo por su enfermedad oncológica, el asma y las alergias alimentarias que ha desarrollado tras el tratamiento al que ha sido sometido.

Un aspecto que no es menor es que no podrá volver a Punta Arenas por un par de meses, ya que no puede interrumpir su tratamiento y hay demasiado riesgo y limitaciones en el traslado producto del coronavirus.

El sarcoma de Ewing es una enfermedad que suele aparecer en los huesos largos de la pelvis, las piernas o los brazos, aunque puede manifestarse en cualquier hueso. Se puede presentar en cualquier momento durante la niñez y comienzos de la edad adulta, pero generalmente se desarrolla en la pubertad, cuando la estructura ósea está creciendo rápidamente.

Durante el mes de enero, Byron fue sometido a una intervención quirúrgica, procedimiento necesario para su tratamiento oncológico y debido a ésta hoy tiene heridas queloides (tipo de cicatrización anormal que genera un crecimiento exagerado en el tamaño de una cicatriz, originando una herida inflamada y gruesa). Estas requieren de cuidados y es, por ello, que la familia del menor busca la ayuda de la comunidad para poder generar recursos para la compra de los medicamentos, cremas y parches que requiere.

“Tengo que comprar parches de silicona, que en una primera instancia los entregaba el Hospital Regional (en Valdivia). Sin embargo, con la pandemia por coronavirus se suspendieron los controles y por eso ahora debo pagarlos yo, y sólo se los dan cuando lo hospitalizan. Eso vale 28 mil pesos, además de los otros insumos”, comentó la mamá desde Valdivia.

Explicó que le ofrecieron la posibilidad de que ella pague los parches y luego se los pueda tramitar un reembolso. Pero, ella no tiene los recursos para pagarlos y es por ello que necesita la ayuda de la comunidad.

Se trata de un proceso muy complejo en que la familia no ha contado con los apoyos necesarios, por lo que se han realizado campañas de ayuda organizadas por el propio grupo familiar, los que buscan financiar traslados, tratamientos, la alimentación especial que necesita el niño de diez años. Todo esto sin considerar la mantención de otros hijos que están en Punta Arenas.

Por esa razón se ha organizado una “Lucatón” para ayudar a Byron y su familia. La Cuenta Rut de su mamá es 17.326.513-1 del BancoEstado que está a nombre de Carolina Acuña Wetzell y el correo es carolinaelzabeht555@gmail.com.

Desde Valdivia, Carolina Acuña comentó que su propia mamá estuvo en cuarentena por ser contacto directo de una persona contagiada y, si bien no estuvo enferma, debió mantener el aislamiento por lo que deben sobrevivir con 92 mil pesos, lo que no alcanza ni para el arriendo.