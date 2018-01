Sindicato de Trabajadores Mina Invierno por rechazo a tronaduras: “Las autoridades no estuvieron a la altura”

Como un “duro golpe” constituyó para el Sindicato de Trabajadores San Lorenzo de Mina Invierno, el rechazo este miércoles por 7 votos en contra y 5 a favor del proyecto de uso de tronaduras por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, procedimiento con el cual la minera buscaba optimizar sus faenas extractivas de carbón en el yacimiento ubicado en isla Riesco, comuna de Río Verde. Esto luego que en la instancia desarrollada el miércoles en el salón Nelda Panicucci de la intendencia regional, votaran en contra las seremías de Agricultura (s), Elisabeth Muñoz; Desarrollo Social, Claudia Barrientos; Transportes, Gabriel Muñoz; Mop, Ricardo Haro; Salud, Oscar Vargas; Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez y el presidente de la Comisión, Jorge Flies. En tanto con voto favorable se manifestaron el director (s) del Servicio de Evaluación Ambiental, José Luis Riffo Fideli y las seremías de Minería, Manuel Aravena; Vivienda (s), Atircio Aguilera; Energía, Alejandro Fernández y Economía, Christian García.

Todo lo anterior, dando un resultado que generó preocupación en los sindicalizados , quienes a través de un comunicado expresaron su preocupación ante la decisión adoptada por los miembros de la Comisión. “Nos sorprende cómo personas que son responsables de tomar decisiones tan importantes, no analicen los estudios entregados, los cuales no tenían observaciones que rechazaran las tronaduras. Esta misma comisión analizó el mismo proyecto anterior y fue aprobado por 9 votos a favor y 2 en contra, y por una orden de la Corte Suprema en contra del Servicio de Evaluación Ambiental se debió incorporar la participación ciudadana, lo cual se realizó y ahora el mismo proyecto incluida la participación ciudadana, es rechazado. Podemos decir con gran molestia que las autoridades no estuvieron a la altura para tomar la decisión correcta y que sólo se debe a una decisión política y una falta de compromiso para realizar con eficiencia su trabajo hasta el último día”.

Junto con ello formularon la inquietud de qué habría sucedido si las mismas personas que votaron hubieran seguido en sus cargos en el mes de marzo. “Esta decisión política que tomaron nuestras autoridades y con ningún criterio de análisis del proyecto, ha puesto un freno a futuras contrataciones, además pone en riesgo nuestra fuente laboral. Con mucho respeto a las organizaciones ambientales, podemos decir que como trabajadores somos los principales fiscalizadores e interesados en que el proyecto se cumpla y no es grato ver cómo se desinforma a la comunidad -respecto- de la forma cómo se desarrolla nuestro trabajo”, señalaron los sindicales, con la firma representada en su presidente, Iván Bórquez Alvarado; el secretario, Aníbal Vásquez Torres y el tesorero, Lino Mansilla Barría.

Relacionado