Ariela Mancilla: «Las autoridades tienen una gran deuda con los chilotes y es hora de que se reconozca el aporte de este pueblo”

– Decenas de personas llegaron este sábado hasta el monumento de la Goleta Ancud para conmemorar los 176 años de la gesta heroica a manos de los 23 tripulantes que recalaron en Magallanes a bordo de dicho navío.

Pese a que el Ministerio del Interior no se ha pronunciado respecto del oficio en que se le solicita declarar como feriado regional el 21 de septiembre, este sábado el pueblo chilote pasó por alto unos momentos tal desagravio y no dudó en llegar hasta el monumento de la Goleta Ancud -embarcación de 27 toneladas de desplazamiento-, para ser partícipes de la conmemoración de los 176 años de la Toma de Posesión del estrecho de Magallanes.

Se trató de una hazaña cumplida por los 23 tripulantes que recalaron en Magallanes a bordo de dicho navío –de dos palos de 15,84 mts de eslora y 3,84 mts de manga, además de 2,78 mts de puntal-, cuya acción se tradujo a la postre indirectamente, en la entrega 1.382.033,5 km2 de superficie a nuestra soberanía nacional.

Fue en dicho contexto que, como parte de la ceremonia en que estuvieron presentes autoridades civiles y militares, además de agrupaciones chilotas de la región, Puerto Montt y Santiago -por mencionar algunas-, uno de los discursos estuvo a cargo de la presidenta del Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas, Ariela Mancilla Oyarzo, quien durante su alocución y a modo de corolario aludió a la gesta, diciendo: “En un acto enaltecedor, patriótico e histórico los chilotes le entregaron a Chile más de medio Chile. Así de simple, así de claro”.

Es por dicha razón que, una vez culminada su intervención, no dudó en remarcar la importancia de que la solicitud de un feriado regional para esta simbólica fecha no quede sólo en las palabras. “Esperamos una respuesta clara del gobierno pero nunca llegó. Sin embargo, vamos a seguir luchando porque el 21 de septiembre sea feriado, porque no se trata de un día de descanso. Las autoridades tienen una gran deuda con los chilotes y es hora de que se reconozca el aporte de este pueblo”.

Alcalde de Quellón

Concordó con estas palabras, el alcalde de Quellón, Cristián Ojeda Chiguay, quien llegó a la zona por primera vez representando a la comuna que lidera y como referente de la Asociación de Municipios del Sur. “Creo que los parlamentarios a nivel país -y no lo digo por los de acá- deben aprender más de historia, porque éste es un hecho muy relevante y hay que tomarle valor. Por eso, estamos acá y es un orgullo ver cómo los magallánicos dan realce a este hito”, dijo destacando el hecho de encontrarse acompañado de 20 pequeños integrantes del taller de Ensamble de Acordeones Municipal.

Por su parte, José Cárcamo Cárcamo, socio del Centro Social de Hijos de la Comuna de Ancud, señaló con pesar que “ya hace 22 años desde que estamos conformados y por entonces ya era algo que se ha venido peleando, pero no pasa nada con las autoridades del gobierno central”.

En tanto, desde la perspectiva parlamentaria, la senadora Carolina Goic remarcó: “Acá lo mínimo que se esperaba era una respuesta a la carta formal dirigida al Presidente de la República, entregada en La Moneda al ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Además sostuvimos una reunión con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, por lo que no podíamos esperar menos que un pronunciamiento. Aquí ha habido mucho silencio y eso precisamente dice algo. No nos sirven los discursos bonitos hacia el pueblo chilote si en la práctica no hay gestos concretos hacia esta comunidad. Declarar feriado significa reconocer la relevancia de la toma para nuestra historia regional y nacional”.

En cuanto a las aprensiones manifestadas por los ancuditanos, el jefe comunal remarcó: “recordemos que esta es una celebración de Chiloé, por lo tanto lo que hacemos es incluirlos a todos de forma implícita, pero en ningún caso se resta importancia a quienes son de Ancud o Quellón, por ejemplo”, dijo.

Finalmente, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la hazaña chilota es sólo equiparable con la Guerra del Pacífico, en cuanto al significado que tiene para Chile, no obstante enfatizó su posición respecto de la idea de marcar el calendario con rojo para recordar lo acontecido en 1843. “La discusión se ha centrado en si hay feriado o no. Esta no es una celebración para Magallanes o para Chiloé solamente, sino que debe ser una gesta que todo Chile la tome como propia. Ahora, puede ser que se concrete lo del feriado pero podría pasar que los vecinos salgan de vacaciones largas y por ende se pierde el sentido de la conmemoración. Acá necesitamos que el Estado se ponga las pilas y dé realce a este hito, que hoy no lo tiene en los libros de historia”.