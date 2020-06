Las contradicciones de un viaje en colectivo sin distancia social

Desde el 8 de mayo, Punta Arenas ha permanecido sin cuarentena. Habían sido cinco semanas de confinamiento en casa, con permisos especiales y salvoconductos para salir del hogar a hacer actividades específicas. En ese período, la locomoción colectiva disminuyó considerablemente, pero también permitió que se establecieran protocolos para el momento en que se revirtiera la medida sanitaria.

Así fue como las micros tomaron la decisión de que la entrada fuera por la mitad, y que se impidiera a los pasajeros sentarse en los primeros asientos. Además, se intensificaron las sanitizaciones a los buses.

En el caso de los taxis colectivos, tal como toda la población, los choferes debieron comenzar a utilizar mascarilla y guantes. Pero algunos fueron más allá y establecieron protecciones plásticas para aislarse de los pasajeros, tanto de adelante como de los asientos posteriores, permitiendo el pago a través de un orificio.

Sin embargo, desde que se levantó la cuarentena y la gente tuvo libertad de desplazamiento (hasta las 22 horas, cuando se inicia el toque de queda), muchos se han visto sorprendidos, porque no es raro ver a colectivos con el máximo de pasajeros. Llamativo es que, en los asientos traseros, han llegado a estar cinco personas, pues algunos van con niños, pese a que el vehículo está dividido con el plástico antes mencionado, lo que crea una paradoja: medidas de seguridad, pero distanciamiento social nada, menos aún el metro y medio de distancia que se recomienda para evitar contagios por Covid-19. Ahí la responsabilidad es compartida, tanto entre el chofer del vehículo que lo permite, como por las personas que ingresan a él, conscientes que de esta forma, el número de pasajeros llegará a su límite.

Por suerte, en los últimos días, las cifras de afectados por el virus han disminuido considerablemente en Punta Arenas, aunque esto también ha creado una sensación de menor peligro que puede ser contraproducente, pues la emergencia sanitaria está lejos de ser superada.

A pesar de esto, el distanciamiento social o el metro y medio de distancia no dejan de ser recomendaciones y no exigencias, como sí ocurre con las mascarillas. Tanto la autoridad de Transportes como de Salud, reconocieron que no existe una normativa para los choferes de taxis colectivos, dejando al arbitrio de cada uno la decisión. Y si bien es comprensible que, tras los caóticos meses de marzo y abril, los ingresos bajaron considerablemente para la locomoción y es necesario recuperarlos de alguna manera, no es menos cierto que la seguridad de la comunidad está primero.