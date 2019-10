“Las cosas cambian en un minuto y de pronto eres tú el que necesita rehabilitación”

Son 740 millones de pesos los que se espera recaudar durante las venideras Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, que están programadas para el próximo sábado 19 de octubre. Se trata de una meta ambiciosa que busca recaudar los fondos necesarios para mantener el trabajo de los centros de rehabilitación en Magallanes.

Es en este contexto que Miriam Elizabeth Pérez Soto, 30 años, quien ha sido usuaria del establecimiento por años, relata su historia con la discapacidad, pero por sobre todas las cosas su actitud de superación, queriendo con ello invitar a la comunidad a sumarse a esta cruzada solidaria.

Miriam explica que antes del accidente que sufrió veía a las Jornadas y a la gente que anda con las alcancías de una forma más lejana, y aportaba para quien lo necesita, pero “en un minuto las cosas cambian y de pronto eres tú el que necesita rehabilitación y acá están las puertas abiertas para todos, sin importar quién eres o si tienes los recursos. Entonces las Jornadas para mí lo es todo”.

Miriam llegó al Centro de Rehabilitación en enero de 2013 como consecuencia de las graves heridas que le produjo un accidente de tránsito el 18 de octubre de 2012. “Tuve un accidente que me provocó una amputación traumática, perdí la mitad de la pierna izquierda”, señala la joven deportista paralímpica.

Explicó que iba viajando entre Bariloche y El Bolsón, en Argentina, cuando el vehículo en que regresaba a Punta Arenas volcó. “Perdí la pierna mientras nos volcábamos, cuando desperté en la ruta ya no tenía mi pierna. Las atenciones médicas fueron en Argentina, estuve hospitalizada allá por más de dos meses y llegué unos días antes de la Navidad a Punta Arenas”, señala Miriam

Una vez en Punta Arenas fue ingresada en el Centro de Rehabilitación, que estaba en calle Suiza, en la población Las Naciones, donde comenzó un proceso de recuperación. “Mi ingreso fue expedito y yo lo necesitaba porque estaba rota por todas partes, y mi recuperación fue muy buena, por eso siento que el Centro de Rehabilitación tiene un grupo de profesionales que están dispuestos a ayudarte, y por ello somos privilegiados”, comenta.

Apoyo Integral

Reconoce que recibió un apoyo integral, por lo que hubo muchas personas involucradas en su proceso de recuperación, que además de la terapia física, incluyó la contención necesaria para ella y para su familia. “A quien más recuerdo, porque fue crucial y porque es con quien trabajé la terapia diaria, es a mi kinesiólogo Rodrigo Manríquez. El fue alguien a quien amaba y odiaba a la vez, lo odiaba porque me hacía trabajar muy duro y lo amaba porque él no me tenía pena. Para mi familia era muy duro, la desgracia había tocado a la puerta y cuando todos me miraban con tristeza y estaban desolados, yo iba al Centro de Rehabilitación y no me tenían pena. Yo era una paciente más a la que tenían que sacar adelante y Rodrigo fue un pilar, no sé si se lo agradecí y por eso aprovecho la instancia porque su apoyo fue crucial”, enfatiza Miriam.

Entre risas, explica que su recuperación ha sido tan buena que le ha pasado que la gente la “molesta” cuando acude al establecimiento de discapacidad, ya que la verdad es que en su desplazamiento no se le nota que fue amputada.

Hoy sigue asistiendo al Centro de Rehabilitación, al área de prótesis y órtesis. “Ellos son mis nuevos amores porque son los encargados de mantenerme muy bien, porque las prótesis no duran toda la vida, cada tres o cuatro meses hay que hacerle alguna reparación. Es aquí en el Centro de Rehabilitación, a cargo de Jason (Moya), donde me va ayudando para que la prótesis esté bien calibrada, que no tenga inconvenientes”, dijo la joven.

Seleccionada nacional

Miriam es seleccionada nacional en deporte paralímpico, practica lanzamiento de disco y tiene la marca nacional. Así la deportista magallánica ha recibido reconocimientos nacionales. “Muchas veces se ve la discapacidad como algo triste, y la verdad es que hay días en que uno reniega, pero creo que me ha tocado ir sacando siempre lo mejor. He encontrado gente maravillosa en el camino, como Diego Salazar, que me inspiró y me dijo que practicara atletismo y por medio del deporte logró conseguir auspiciadores y mejorar la calidad de las prótesis que utiliza y pensé: ‘Si logro hacerlo y soy buena, puedo abrir muchas ventanas’. Hace un año comencé a hacer deporte y hoy soy seleccionada nacional en deporte paralímpico, hago lanzamiento de disco y tengo la marca nacional”, indica.

Miriam trabaja de forma independiente y el entrenamiento lo va adaptando a sus horas libres. “No es que esté todo el tiempo con el profesor, voy trabajando sola, haciendo unos cuantos lanzamientos para mejorar cada vez más”, señaló.