Las deudas pendientes en la lucha contra el cáncer infantil

– Familias piden soluciones a sus problemas relativos a los millonarios tratamientos, el diagnóstico

precoz y la necesidad de generar conciencia respecto de la donación de médula.

Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil para concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la lucha de los niños y adolescentes enfermos y sus familias.

En Magallanes, se trata de una fecha donde se acompaña a las familias de niños con cáncer y a quienes ya han partido, pero, por sobre todas las cosas, se busca generar conciencia respecto de lo que implica esta enfermedad.

Las mamás que han tenido hijos con este grave diagnóstico insistieron en la importancia de generar conciencia y avanzar en solucionar muchos problemas y falencias como la cobertura de los tratamientos oncológicos para niños y el apoyo para las familias, la detección precoz, la necesidad de ir aumentando la resolutividad en las regiones de manera de evitar la derivación de pacientes y la donación de médulas.

Angela Carrillo, quien vivió este proceso con su hijo Franco, explicó que los niños no presentan síntomas hasta que está decretada la enfermedad, por ello la importancia de generar conciencia respecto de la detección temprana para el buen pronóstico del niño.

“Franco tenía cuadros febriles, pero como iba al jardín era común, por eso es que se consideran enfermedades fantasmas y es que han pasado cuatro o seis meses cuando aparecen los síntomas más evidentes, que hacen que el pediatra tome una muestra de médula y la analice”, comentó.

En relación a los desafíos que aún quedan, insistió en la importancia de que el tratamiento completo se pueda hacer en Magallanes, evitando el desarraigo que produce el viajar a otra región y permitiendo además vivir el tratamiento con el respaldo de la familia. “Los tratamientos son largos y tienen momentos críticos, además la red de apoyo se acorta cuando te envían a otro lado”, observó.

Otro de los temas que es necesario abordar tiene que ver con el financiamiento y con el apoyo que reciben las familias. “Se abarca la generalidad, el problema comienza cuando tu hijo necesita algo que no tiene cobertura. En el caso de Franco, su cáncer tiene cobertura del sistema de Garantías Explícitas en Salud (Auge), pero yo tengo una deuda de más de 28 millones de pesos y yo estoy esperando que me llegue el copago. A ti te dejan hacer todo el procedimiento, pero en algún momento Fonasa me va a cobrar esa plata”, comentó explicando que hay cosas -por ejemplo, la alimentación- que se encarece cuando se enferman de cáncer y eso no tiene ninguna cobertura.

En este contexto, aprovechó esta conmemoración para llamar a las personas a ser donantes de médula, lo que se puede efectuar a través de la Fundación DKMS, para lo cual sólo es necesario registrarse y, con ello, se puede salvar una vida. Cabe recordar que alrededor de un 30% de los niños chilenos con cáncer de sangre al año necesita un trasplante de células madre sanguíneas para sobrevivir.

Finalmente, agradeció la entrega y la preocupación del equipo del Hospital Clínico de Magallanes para con los niños que luchan contra el cáncer infantil.