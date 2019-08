Las gaitas y sirenas bomberiles sonaron fuerte para despedir a Jaime Gutiérrez Varillas

Ante una multitud que llenó el Santuario María Auxiliadora Don Bosco, el magallánico de nacimiento y español de

Los voluntarios de las compañías de Bomberos de Punta Arenas, representantes del Club Deportivo Español, los socios y amigos de la Sociedad Española y la comunidad en general, repletaron ayer el Santuario María Auxiliadora Don Bosco, para tributar su último adiós al empresario y benefactor, Jaime Gutiérrez Varillas, el magallánico de nacimiento, pero español de corazón como le gustaba definirse, y que falleció el viernes, a los 74 años. Por eso, la ceremonia religiosa se inició con la coral Cantares de España, dirigida por Gonzalo Fernández, que interpretó “Soñadores de España”.

El encargado del responso fue el sacerdote español Santiago Redondo, quien en su homilía expresó su dolor por “la pérdida de este admirable amigo” y destacó su fe, especialmente expresada en su devoción por la Virgen de la Covadonga. “Su fe estaba unida a sus buenas obras”, enfatizó el sacerdote, recordando las palabras del padre Alberto Hurtado, quien recalcaba que es bueno tener las manos juntas para rezar, pero que también es bueno abrirlas para ir en ayuda de quienes lo necesitan.

El intendente José Fernández recordó que la vida tiene mucho de dulce y de agraz: “Hace pocos días tuve la suerte de notificarle que era Ciudadano Ilustre y hoy me toca despedirlo. Jaime, personas como tú dejan huella y se transforman en ejemplo a seguir. No lo olvidaremos, y trataremos de seguir desde nuestro lugar con parte de su legado. Hasta siempre, apreciado Ciudadano Ilustre”, fueron las palabras de la primera autoridad regional.

Continuó el alcalde Claudio Radonich: “Todos tenemos historias con Jaime, fue un personaje distinto, siempre fue distinto y eso marcó la diferencia. Era ganadero, sí; emprendedor, sí; conocido, sí; asturiano, magallánico, pero si hay un concepto que lo distingue es que era solidario, y sin letra chica. Hoy cuando hay mucho discurso de que ‘hay que hacer algo…’, ‘hay que ayudar….’ Jaime ayudaba (…) Si hay algo que define a nuestro amigo Jaime, eso es generosidad. Se nos va un gran vecino, no cualquiera”, remarcó el edil.

Muy sentida también fue la despedida de otro amigo, el alcalde de la comuna de Primavera, Blagomir Brztilo, que recordó numerosas conversaciones en el campo con Jaime Gutiérrez Varillas. “Tenemos sólo palabras de agradecimiento para ti, un hombre tremendamente luchador, innovador, soñador, emprendedor, perseverante, de ideas fijas, y temperamento fuerte, que decía las cosas de frente y por su nombre. Siempre consecuente, esas cosas donde tus cualidades y apoyo permanente a la gente de nuestra comunidad te hizo merecedor, en el año 2016, a ser reconocido como ciudadano ilustre de nuestra comuna. Cual Alonso Quijano, Don Quijote, fuiste un ingenioso hidalgo y noble caballero. Para ti, nada era imposible”, concluyó Brztilo.

El presidente de la Sociedad Española, Juan José Salas, a su vez, destacó que este hijo de asturianos, “en sus 74 años dejó una huella en cada una de las distintas etapas de su vida. Su potente voz resaltaba de muchas otras y hacía escuchar sus puntos de vista. Benefactor como pocos, fueron muchas las instituciones que se vieron favorecidas por sus deseos de colaborar. Bomba España, Club Deportivo Español o instituciones. Y para qué vamos a hablar de sus aportes a personas que lo necesitaban. Tendrás un espacio asegurado en el corazón de nuestra sociedad española, en especial, cada vez que interpretemos ‘Asturias, patria querida’”.

Con entereza, pese a la inmensa emoción que lo embargaba, José Manuel Gutiérrez, hijo del recordado empresario, confesó algunas conversaciones familiares que retratan de cuerpo entero a Jaime Gutiérrez Varillas.

“Cuando yo era chico, me llevó al cementerio y se detuvo en la entrada. Me explicó que ahí estaban todas las personas y todas las instituciones que se habían organizado en torno a la gente que vino de afuera: croatas, suizos, españoles, italianos. Y me dijo que era gente que tenía costumbres diferentes, pero con una cosa en común, que era que el dolor y los tiempos duros los habían hecho solidarios, y que todos ellos habían contribuido a que hoy tengamos comodidades”, relató. Por eso, con su voz quebrada, expresó que quería “que lo recordaran como un hombre que intentó tomar una astillita de esa posta que dejó esa gente que sufrió, entre los que estaban sus queridos papás”.

José Manuel añadió que “a pesar que a veces sus formas no fueron compartidas por todos, lo hizo de corazón, no lo hizo del ego” y que una de las instituciones que más lo marcó fue el Club de Leones Cruz del Sur. “El quería que se apoyara a esa institución todos los días, no solamente para las Jornadas”, indicó.

En esa línea, y para que ese espíritu solidario perdure, su hijo reveló una conversación familiar entre su hermana Macarena y su madre, Ruth. “Queremos rendirle un homenaje al papá, que sufrió mucho últimamente por una enfermedad neurológica y nos conmovió saber que hay gente que tiene lo mismo, que quizás no tiene los medios para aliviarse y queremos comprometernos haciendo una organización, que permita a la gente tener un poco de paz y quiero decirlo hoy para que sea un compromiso que no se puede esquivar; vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para estar a la altura”, prometió José Manuel Gutiérrez, que concluyó sus palabras dirigiéndose a todas las personas e instituciones que recibieron la ayuda de Jaime Gutiérrez Varillas, manifestando que “para él fue un verdadero honor”.

El aplauso atronó en el Santuario María Auxiliadora, mientras Cantares de España lo despedía primero con “Asturianina” y después con el Himno de Asturias. A la salida del templo, la banda de gaitas Aranxante le ofreció un emotivo tributo.

El féretro fue depositado en un carro de la Sexta Compañía de Bomberos, “Bomba España” y la banda del Instituto Don Bosco, que muchas veces lo saludó para su cumpleaños, encabezó el cortejo fúnebre.

Al llegar al Cementerio Municipal, el director de la Sexta Compañía, Leonardo Palma, lo despidió, recordando que si bien Jaime Gutiérrez Varillas “se incorporó a nuestras filas el 12 de octubre de 2014” muchos años antes había estado atento a las necesidades operativas y de gestión, que manifestaba a través de múltiples aportes. “uno de ellos se expresó a mediados de los años ’90, cuando nos propone constituirnos en una compañía de colonia”. Así, la bomba “Sara Braun” pasó a llamarse “España”, “lo cual nos ha permitido formar parte del colectivo de instituciones hispanas de nuestro país y en particular, de la Confederación de Bombas Españolas de Chile”, finalizó el director de la Sexta Compañía.

Finalmente, Jaime Gutiérrez Varillas fue sepultado en el mausoleo familiar, cuya entrada recuerda a la Virgen de la Covadonga, su patrona que lo acompañó en cada una de sus acciones y por la que será recordado por todo Magallanes.