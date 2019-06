Las historias de quienes recibieron atención médica en calle

– Francisco Ruiz y Diego Lehue fueron los primeros usuarios de la Ruta Médica.

Mientras la Hospedería del Hogar de Cristo comenzó a trabajar con la extensión de cupos en Punta Arenas para albergar a personas en situación de calle, en el Centro de Referencia de calle Balmaceda Nº621 se daba inicio a la Ruta Médica, un dispositivo que entregará atención de salud.

Francisco Ruiz Altamirano, de 55 años, ha hecho del Centro de Referencia su hogar durante más de un año y medio. “Es una muy buena iniciativa y los médicos me han ayudado bastante”. Estuvo hospitalizado por más de cuatro años en el Hospital Clínico y dos años en Porvenir, debido a que no tenía donde ir. Fue amputado de su pierna izquierda y está en silla de ruedas, pero se ha ido superando y hoy su recuperación impacta. Consiguió dejar el alcohol, trabaja como suplementero vendiendo diarios en el centro de Punta Arenas o en el Hospital Clínico. Está postulando a su casa propia y tiene una prótesis que le permite ponerse de pie.

Otro de los usuarios es Diego Lehue Sánchez, de 57. “Es una muy buena ronda médica. Yo soy muy sano, pero ahora me hice una radiografía y me encontraron dos manchitas y por eso me van a controlar en el consultorio, para que me digan qué es y cómo me van a tratar”.

Diego es parte del Centro de Referencia hace cuatro meses y asegura que “las tías” son muy buenas personas y siempre están preocupadas de ellos. En estos días trabaja preparando sándwich. “Estoy haciendo un emprendimiento pequeño por mientras, pero acá me tratan muy bien y no hay nada que decir, son muy buenas personas y preocupadas”.

La Ruta Médica Punta Arenas es un dispositivo que brinda atención de salud básica en el lugar en que pernoctan las personas en situación de calle y en caso de ser necesario, efectuar derivaciones a centros asistenciales. Es un programa que se ejecuta en el marco del Plan de Invierno a cargo del Servicio de Salud por un monto de $25.920.000, para la atención de 20 personas (en un día, es rotativo). El equipo está compuesto por un médico, enfermera, paramédico, asistente social y monitor.

El Plan de Invierno es el primer componente del Programa Noche Digna y su propósito es brindar protección a las personas que se encuentran en situación de calle en la época de bajas temperaturas, con el objeto de prevenir los deterioros graves en la salud de éstos, mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se alimentan. En Magallanes, tendrá una duración de 120 días.

Durante el año pasado, el equipo realizó actividades clínicas y registro de atenciones, ficha de terreno, monitoreo de casos derivados. Como resultado, se atendieron 145 usuarios, de los cuales 126 fueron hombres y 19 mujeres, se realizaron 55 derivaciones, 12 inscripciones en atención primaria y 13 traslados a urgencias, con un total de 1.384 prestaciones en el período.