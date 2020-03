Las historias del profesor normalista que conoció a Gabriela Mistral

Enrique López Moreno tiene tantas historias como reconocimientos. No por nada atesora momentos de vida importantes, como el haber estudiado en Texas y Londres, ser considerado una eminencia en educación especial, contar con varias publicaciones sobre educación y ser el curador del Archivo Museo Histórico Scout. Sin embargo, hay sólo una “medalla” que dice bien vale la pena resaltar: el ser un profesor normalista.

López llegó por primera vez a Magallanes. “Es increíble que lo haya hecho en el invierno de mi vida. Conocía Chile de Arica a Coyhaique y tenía esta deuda pendiente”, comenta para agregar: “Eso que mi señora es (Verónica) Boric, croata pero de Ovalle”.

A Punta Arenas vino en viaje particular, aunque para alguien como López Moreno el descansar es casi un pecado. En su corta estancia por la capital magallánica aprovechó de ofrecer una charla a alumnos de Educación Física, Kinesiología y Educación Diferencial de la Umag. Y ¡como no!, la lección -dice- se la termina llevando él: “Porque no imaginé jamás tanto interés de los jóvenes”.

Aunque alejado de las aulas, este hombre nacido en Antofagasta es el curador del Archivo Museo Histórico Scout, ubicado en el Instituto Nacional, una calidad que aparece como corolario a su incansable labor en el scoutismo.

Junto a Gabriel Mistral

Tras este no breve preámbulo, López Moreno recorre historias y anécdotas, deteniéndose en una en particular: el día en que conoció a Gabriela Mistral.

“Mi madre había sido su alumna y habían cosechado una amistad después, también con mi abuela. Hacía algunos años que había recibido el Premio Nobel y el astuto Presidente Carlos Ibáñez, que ya iba en bajada de popularidad, había gestionado su traída. Llegó a bordo del Santa María y con mi madre fuimos a recibirla, también estaban sus primas, las señoritas Molina”.

López recuerda aquel encuentro, con los ojos de un niño cautivado por quien era para su madre maestra, amiga y espejo. “La vi con su abrigo plomo. Recuerdo que estaba ahí con aspecto duro, pero me saludó con cariño y me preguntó por mi abuela. Al lado estaba su secretaria Doris Dana, con quien me encontraría años más tarde yo ya siendo profesor”, señala.

Agrega que dentro de lo que se podía dar cuenta y lo que escuchaba era que Gabriela Mistral tenía un gran resentimiento “porque aquí en Chile la habían tratado mal, le habían dicho de todo. Había dolor pero también rencor”.

El profesor dice que décadas después, de paso por Puerto Vallarta, en México, quiso conocer una escuelita llamada Gabriela Mistral. “Llegamos y la profesora comenzó a hablar con sus alumnos de Gabriela. Antes me pediría un favor, que no les dijera a los niños que ella era chilena, porque allá estaban convencidos que nuestra poetisa era mexicana. De verdad, la adoraban”.

Más que historias

La conversación avanza. López Moreno atrapa con sus historias. Cuenta que su madre fue Lidia Moreno, la misma “Maestra del Desierto” que ha inspirado libros y cuyo nombre lo comparten un colegio y una avenida en Antofagasta.

En sus recuerdos afloran sus estudios en Lubbock, Texas; en Londres, Inglaterra; sus trabajos en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en la Universidad de Antofagasta y en la Universidad Blas Cañas; y los reconocimientos en Chile y Estados Unidos.

Sobre la educación de hoy, este normalista (de la primera generación) recuerda de la vocación de aquel entonces. “Salíamos a los 18 años, listos para trabajar. Hoy a esa edad la gran mayoría no tiene claro lo que quiere hacer porque no han sido bien orientados. Nosotros madurábamos antes porque era todo más duro, más artesanal. Allá en Antofagasta había que lavarse con agua salada, teníamos poca luz eléctrica, entonces todo era un problema que había que superar”.

Y sobre la educación especial, destaca que en Chile existe una buena preparación. “El problema está en lo logístico, porque aún estamos atrasados. Hay buenos educadores, pero también somos buenos en proyectos, en lo teórico y en no concretar las cosas. En eso estamos al debe”.

En la despedida seguro queda mucho que decir, que contar y luego que escribir. López Moreno, “Don Enrique”, se reconoce agradecido y admirado de la belleza que pudo apreciar de Punta Arenas. Y promete que no esperará tanto para regresar, aunque -como el dice- sea en el invierno de su vida.