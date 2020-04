Las manos silenciosas que hacen funcionar el Samu

Mientras Andrés Gutiérrez se dedica a administrar los distintos sistemas informativos del servicio, Diana Gómez está encargada del abastecimiento y que no falte nada. Ambas son tareas silenciosas y poco conocidas para él público pero que hace funcionar la atención de urgencias.

Mientras las ambulancias entren y salen haciendo ruidos con sus sirenas del Servicio de Atención Médica de Urgencias (Samu), en una oficina próxima a la entrada, sentada, frente a un computador, Diana Gómez, envía correos y realiza llamadas para evitar el desabastecimiento de insumos médicos para el personal.

Gómez ha trabajado en este quehacer en los últimos tres años, aunque ahora con la crisis sanitaria su labor se ha multiplicado. “Yo me dedico a que al Samu no le falte nada pero con lo que ha estado pasando hemos tenido que adaptarnos a la situación. Por ejemplo, ahora tenemos que sanitizar todos los días las ambulancias y solicitar elementos que ahora están escasos. Incluso tuvimos que contratar a una paramédico para que ayude en el trabajo de bodega porque yo sola no daba abasto”.

Andrés Gutiérrez lleva el mismo tiempo que Diana en el Samu. Sólo que él es el encargado de los sistemas informáticos, como las llamadas al fono 131, la comunicación con las ambulancias o el sistema de grabación. “Este trabajo es fundamental para que este lugar siga funcionando y pueda operar el sistema de emergencias. He podido trabajar desde la casa pero tengo que venir constantemente para revisar las antenas, ver si hay alguna falla en el servicio telefónico de emergencia y otras cosas que no se pueden hacer a distancia”.

Ambos coinciden que aunque este es un trabajo silencioso, pero su motivación está en poder ayudar a las personas. “Claro se podría decir que es un trabajo invisible lo que hacemos, pero sin esto este lugar no podría funcionar”, señala Gutiérrez. Por su parte Diana agrega que “por el hecho de trabajar en el Samu uno ve cosas que el resto de la gente no, entonces uno también se da cuenta de la importancia de lo que uno hace y trata de ser mejor en su trabajo para ayudar a las personas”.

Están plenamente concientes que hay un gran riesgo de que ellos mismos puedan contagiarse o peor, a sus familias. Por eso seguir los protocolos ha sido fundamental para poder seguir cumpliendo sus labores. “Nosotros al momento de llegar a nuestras casas tenemos que sacarnos toda la ropa, y luego ducharnos. Y todo es para recién poder tener contacto con una persona dentro de la casa”, afirma Gómez.

Esto también puede causar una situación de bastante estrés, como es el caso de Andrés. “Todo esto es una situación bastante estresante, porque uno viene al trabajo pero está muy preocupado de no contagiarse. Por eso es fundamental mantenerse fiel a los protocolos porque vivimos en un escenario que es muy fácil poder contagiarnos, tanto el personal asistencial como el de oficina. Existe un nerviosismo constante pero también confiados que los protocolos son los adecuados”, sostiene.