Las mascarillas: escasas, pero no imposibles de encontrar

Al menos alternativas hay a la hora de buscar este hoy “vital elemento” de protección.

Desde esta madrugada el uso de mascarillas es obligatorio a la hora de abordar cualquier tipo de transporte público.

La medida, adoptada a nivel central, rige para microbuses, colectivos y taxis básicos, y también para el transporte aéreo y marítimo. Pero, ¿quién es el responsable del cumplimiento de la medida? Ni las autoridades de Salud, ni los gremios, ni los propietarios de los móviles ni los choferes, sino los propios usuarios, quienes al momento de abordar cualquier tipo de medio deben llevar los también llamados barbijos.

La preocupación pasa porque para todos es conocida la escasez de este elemento, aunque existen alternativas que más allá de lo efectivas (tema latamente discutido) o estético, sirven al menos para cumplir con el dictamen.

En las farmacias el producto está agotado. En los frontis de estos establecimientos es posible advertir: no hay alcohol, no hay gel, no hay mascarillas. En los supermercados, cuando las hubo, hoy tampoco son posibles de encontrar.

Por eso, una manerade paliar esta escasez es recurriendo a un pañuelo, extendiéndolo a lo largo y dándole 4 dobleces para luego amarrar a cada extremo un elástico. Fácil y rápido. Alternativas como éstas se encuentran por cientos en redes sociales(ver YouTube).

Alternativas

También el mercado ofrece algunas opciones “artesanales”, de papel o doble género, de diversos colores e incluso con estampados y mayor protección. Los valores van de 500 hasta más de 3 mil pesos.

La emprendedora Solange Herrera, quien se dedica a la costura ofrece este elemento a mil pesos y aunque destaca el interés por el producto señala que esto contrasta con la falta de material para seguir confeccionando más. Reconoce que han sido días difíciles y que al menos la venta de mascarillas ha ayudado en estos tiempos de crisis. Otro caso es el de Costuras Lulu, emprendimiento de Paulina Mena, quien ha venido confeccionando las mascarillas en su domicilio.

Aparte de vender también ha regalado en dos oportunidades a bomberos.

Quienes deseen adquirir estos elementos pueden contactarla al fono +56940405854.

“La importante es ayudar y ojalá muchas personas más confeccionen estos elementos”, señala por su parte María Luisa Mancilla, quien también se dedica a la costura y ofrece mascarillas a 500 pesos, confeccionadas con “todos los generitos posibles, sabiendo que a alguien les va a ayudar”. Su número de contacto es el 961032538. Sólo un dato para terminar.

En Ushuaia y gran parte de la provincia argentina de Tierra del Fuego las autoridades han decretado el uso obligatorio de mascarillas, a todo evento mientras dure la pandemia.