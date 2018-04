Ex gobernador José Ruiz: “Las mejores soluciones se logran cuando uno conversa con la gente”

Profesor y ex gobernador de Ultima Esperanza Nacido en Chiloé, este profesor normalista llegó muy joven a Magallanes en busca de mejores oportunidades. Además de la docencia, a lo largo de su vida ha desempeñado diversos cargos, entre ellos concejal, consejero regional, seremi, gobernador provincial. También ha sido dirigente gremial

Gabriel Leiva

Por 150 años las escuelas normales fueron las encargadas de formar a los profesores de enseñanza básica en Chile, hasta que cerraron en 1974. Aunque pocos, aún quedan profesores normalistas que siguen haciendo clases y pronto jubilarán.

Las escuelas normales surgieron en 1842 –durante la presidencia de Manuel Bulnes– con la fundación de la Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez en Santiago. Su primer director, Domingo Faustino Sarmiento, escritor y político argentino, fue también Presidente de la nación trasandina en 1868. Esta institución, que formó profesores de enseñanza básica o primaria, fue la primera de su tipo en Chile y la más antigua en Hispanoamérica.

La formación normalista buscó mejorar el déficit educativo de la época y llegar a los sectores más vulnerables y rurales. Posteriormente, se fundaron más escuelas en Santiago y en regiones, entre ellas Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Curicó, Talca, Victoria, Chillán, Valdivia, Angol y Ancud.

A Magallanes arribaron muchos de estos maestros egresados de la Escuela Normal de Ancud y, entre ellos, un maestro que hizo sus primeras armas educativas en la Patagonia.

José Raúl Ruiz Santana, nace el 2 de enero de 1953, en un lugar denominado el Quilar, ubicado entre Chacao y Ancud.

Hijo de José Baldovino y de Mercedes, pequeños agricultores del archipiélago con tres hijos, José Raúl, Gloria y Enzo.

“Parte de mi niñez y juventud la pasé en Chiloé. Mis primeros estudios los hice, junto a mis hermanos, en una escuelita ubicada a cinco kilómetros de El Quilar, por lo que había que caminar todos los días esa distancia de ida y regreso”.

“Las humanidades las hice en el Seminario Conciliar de Ancud pasando finalmente a la Escuela Normal de esa ciudad”.

“Yo egresé el año 1972 y, al año siguiente, el plantel cerró por orden de la Junta de Gobierno. Los alumnos que venían para recibirse en el 1973, tuvieron que estudiar un año más y sus títulos los entregó la Universidad Austral”.

“De esta manera fui parte de la última promoción de normalistas titulados en ese establecimiento educacional de la provincia de Chiloé”.

“Hice mi práctica profesional en una escuela ubicada en el kilómetro 25, camino a Castro y, en el año 1973, me vine a Magallanes ya que tenía familiares en Punta Arenas”.

“En ese tiempo era director provincial de Educación Octavio Castro Sáez con el cual fui a conversar obteniendo como respuesta a mi solicitud de trabajo: – la única alternativa que hay es en Puerto Natales, en la Escuela Especial Nº51”.

“Asumí mi responsabilidad y viajé a la capital de la provincia de Ultima Esperanza, comenzando a trabajar en el mes de abril de ese mismo año”.

“Fue, sin lugar a dudas, una experiencia muy interesante, comenzar a trabajar en una escuela de esta naturaleza y debo agradecer a su director Santiago Ruiz y a la profesora Adriana Arias, quienes fueron los que me orientaron en este inicio de labores”.

Un desafió gratificante

“La verdad es que, trabajar con niñas y niños que tienen discapacidades, es un gran desafío y un reto muy grande. Uno conoce una parte importante de ellos, tal vez una un poco olvidada, y se cerciora de cuántas son las otras habilidades y potencialidades que tienen este tipo de chicos y chicas, enseñándonos algo muy significativo que es el lado humano. Uno aprende a valorar a las personas, y que, independientemente de los títulos y rangos, los seres humanos son lo más importante”.

Una de las satisfacciones de José Raúl Ruiz Santana fue hallar mucha gente de su tierra y encontrarse con una cultura chilota que le permitió ambientarse fácilmente al entorno poblacional.

“Creo que lo más impactante fue el asunto del cambio climático, porque aquí uno tiene que aprender muchas cosas: caminar equilibrándose en la escarcha, contra el viento y tiene que aprender a conducir vehículos, ya que no es lo mismo manejar un auto en Magallanes que hacerlo en otra zona del país”.

“Yo he sido un verdadero patiperro laboral. Trabajé en la Escuela Especial hasta el año 1990; hice un pos título en Educación Diferencial, posteriormente me fui a la Corporación de Educación hasta el año 1994”.

“Igualmente fui presidente provincial del Colegio de Profesores, primer presidente y fundador del Conjunto Folclórico del Magisterio de Puerto Natales”.

“Entre el 1995 y el 2000 me desempeñé como jefe de gabinete de la Gobernación Provincial de Ultima Esperanza, cuando fue gobernador Baldovino Gómez”.

“El año 2000 fui electo concejal de la comuna de Natales, más adelante, en Punta Arenas, fui secretario regional ministerial de Gobierno, luego de lo cual regresé a Puerto Natales a prestar servicios a la Escuela Santiago Bueras, concluyendo esta actividad al volver a la parte administrativa de la Corporación de Educación, siendo secretario general durante el período de alcalde de Mario Margoni”.

“Desde el 11 de marzo del año 2009 me desempeñé como consejero regional, hasta mi nombramiento en el año 2014 como gobernador provincial de Ultima Esperanza”.

Servidor público y docente

“Un gran desafío para un ser humano es desempeñar estas múltiples labores y cumplirlas debidamente”.

Al referirse a ello, el ex gobernador Ruiz, analiza sus cometidos:

“Todas las actividades que he desarrollado han sido importantes, sin lugar a dudas; en todas he aprendido, pero yo me quedo fundamentalmente con aquellas en que fui profesor en la Escuela Especial, hoy día Escuela Diferencial, como asimismo en el Liceo Politécnico, en ese tiempo Centro Medio Profesional y la más desafiante obviamente mi desempeño como gobernador provincial, ya que tengo que representar, en este caso, a la Presidenta de la República, lo que es un gran desafío, además, porque tenía un programa de gobierno que requería de mucha dedicación, bastante trabajo y mucho de estar en contacto con la gente”.

“Las gratificaciones se reciben dependiendo de lo que uno es capaz de entregar a las personas. Cuando uno ve que tiene un alumno al cual le brilla la felicidad en los ojos cuando aprendió a leer, cuando ya suma o asimila algún contenido que le costaba o descubrió una habilidad, esa felicidad que trasunta este ser es una de las mejores satisfacciones que recibimos los profesores”.

“Lo mismo ocurre en esta labor de gobernador. Son grandes las responsabilidades, mucho el trabajo, pero es gratificante cuando uno procede a entregar la llave de una vivienda propia y comprueba la felicidad de la familia que concreta un sueño”.

“Todo eso recompensa el esfuerzo que se hace. Pero tampoco puedo negar que se sufre sinsabores e incomprensiones”.

“Voy a cumplir 45 años en Puerto Natales y me siento como un ‘esperancino’ más. También por supuesto que me considero un magallánico y como tal, soy bastante regionalista, amante de esta tierra y satisfecho de lograr que seamos tomados en cuenta”.

“Estimo que las autoridades que se elijan, deben ser de las respectivas localidades por varios motivos, pero lo más importante es porque se conoce la realidad de la región y porque es más fácil trabajar cuando uno conoce a la gente y se la encuentra todos los días en la calle, en la oficina”.

“De repente digo que las mejores soluciones se logran cuando uno conversa con la gente. Cuando se asume un cargo de esta responsabilidad, no es que uno sea un iluminado y en ese momento le llegue una luz casi divina; no es así. Las soluciones las tiene uno que buscar y lo mejor, insisto, es conversando con la gente, que es la que entrega los remedios más inteligentes a los males, porque son muy sabios”.

“Yo, pienso jubilarme, descansar y remediar el costo familiar que significa la dedicación a estas actividades de servicio público, en mi caso de variada índole. Quiero destinar un tiempo para estar con la familia y disfrutar de mis dos nietas”.

Mi esposa, Gladys Elgueta Mansilla, también es profesora, retirada de la docencia. Nos conocimos en la Escuela Normal de Ancud donde ella también estudió”.

“Tenemos un solo hijo, Raúl Alejandro, médico veterinario y dos nietas Moyra e Isidora”.

“Creo que a esta tierra que nos acogió en forma tan amable y que nos ha dado su cariño, no la vamos a abandonar, porque ha sido testigo de nuestros quehaceres de juventud y nos ha permitido realizarnos en estas múltiples actividades que hemos tenido la suerte y la satisfacción de realizar en este fin del mundo”.