Las miradas de los senadores por Magallanes a los anuncios de Piñera para zanjar la crisis social

Si bien no fue fácil que en temas como la dieta o la cantidad de parlamentarios establecieran cifras concretas,

los congresistas magallánicos presentan varias coincidencias en sus posturas. Excepto en la posibilidad

de contar con un Congreso Unicameral en Chile y la cantidad de reelecciones de los honorables.

Muchas de las medidas presentadas por el Presidente Sebastián Piñera con miras a revertir la crisis social cuentan con un gran “pero”: deben ser analizadas, discutidas y aprobadas en el Parlamento. Por ello La Prensa Austral aterrizó las ideas presidenciales a un campo más concreto, donde se pueda hablar de montos reales más que porcentajes. Estas son las opiniones, posturas, acuerdos y desacuerdos de los senadores por Magallanes Carlos Bianchi Chelech y Carolina Goic Boroevic.

1. ¿Considera que el aumento de 20% de la Pensión Básica Solidaria es suficiente? ¿En cuánto lo subiría usted?

Carolina Goic: “No. Tenemos que ir paulatinamente acercando la pensión mínima al sueldo mínimo. Entiendo que eso no se puede hacer de un día para otro, pero a eso tenemos que apuntar. Me preocupan los jubilados que no reciben la Pensión Básica Solidaria, los de clase media y me parece que el aumento del 20% también tiene que ser para ellos y en el caso de las mujeres hay que tener un aumento mayor, al menos de un 30%”.

Carlos Bianchi: “No. Hay una línea de corte para establecer la línea de la pobreza. Y la Pensión Básica Solidaria tiene que ser un aporte mínimo que asegure la cobertura de las necesidades más inmediatas como el alimento, la salud y los gastos de cualquier hogar. Debiera estar en la línea de los 200 mil pesos. Esto se lograría con los impuestos a las empresas que generan enormes utilidades”.

2. ¿Considera suficiente el Ingreso Mínimo Garantizado de 350 mil pesos mensuales?. ¿En cuánto lo dejaría usted?

Carolina Goic: “El salario ético de 250 mil pesos que planteó Monseñor Goic en su momento hoy sería del orden de 430 mil. Por tanto la pregunta no es en cuánto lo dejaría yo, sino en cuánto es ético fijarlo y que tenga viabilidad técnica en el tiempo”.

Carlos Bianchi: “Considero que no responde al legítimo reclamo respecto al salario mínimo. Si se piensa en el corte de la línea de pobreza debiera estar en los 380 mil pesos. Ahora en el caso de Magallanes, yo he insistido históricamente en el Decreto 889 que ese casi 18% que recibe el empleador vaya al trabajador. Está demostrado la situación distinta que tenemos al resto del país. Cuando el Presidente establece un salario mínimo por igual para todo Chile no está reconociendo el costo de vida de las regiones más caras. Debiera haber unas diferencia porque el costo de vida es casi un 25 por ciento más alto. Así como se reconoce en el derecho a zona en los funcionarios públicos. ¿Por qué no lo puede recibir el trabajador del sector privado?”.

3. En cuanto a la reducción de las dietas de los parlamentarios y altos sueldos de la administración pública, ¿en cuánto está dispuesto a rebajarlos?

Carolina Goic: “Esta semana firmamos un proyecto de ley para ello junto al presidente del Senado, Jaime Quintana. Creo que hay que juntar las distintas propuestas, lo importante es sacarlo adelante y entenderlo como un gesto que se tiene que seguir también en el mundo privado”.

Carlos Bianchi: “Tengo un proyecto de ley presentado donde la dieta tiene que establecerse tantas veces más que un salario mínimo, donde la rebaja llega hasta casi un 50%”.

4. En cuanto a la reducción en el número de los parlamentarios, ¿está de acuerdo y por qué? ¿En cuánto rebajaría el número de diputados y/o senadores? ¿Considera la posibilidad de crear un Parlamento Unicameral?

Carolina Goic: “Estoy absolutamente dispuesta a revisar el número de parlamentarios, lo importante es que los cambios que hagamos apunten a mejorar la actividad política y la representación. Creo que hoy no están las condiciones para un Congreso Unicameral, por mi experiencia la tramitación de los proyectos de ley, siempre se requiere de una segunda mirada, que es la revisión que hace el Senado”.

Carlos Bianchi: “Yo voté en contra del incremento de parlamentarios. Fui uno de los pocos que se atrevió, porque hubo un acuerdo para que las estructuras políticas tuvieran más representantes en ambas cámaras. Cuando se aumentó la cantidad, la letra chica venía con la intención de eliminar la posibilidad de que un independiente pueda ser parlamentario, porque agregaron el concepto de N+1, en el que hay que ganarle a todos los candidatos de los partidos por un voto. Además soy partidario de un sistema unicameral. La cantidad de parlamentarios tiene relación con la composición del país, que hay que establecerla. Yo volvería a la cifra anterior que había antes del nuevo sistema, sin volver al sistema binominal”.

5. ¿Está de acuerdo en la limitación de las reelecciones?. ¿Cuántas reelecciones cree que son suficientes para dejar un legado parlamentario?

Carolina Goic: “Soy autora del proyecto de ley que hoy está en tramitación. Lo presenté siendo aún diputada y logramos aprobarlo en la Cámara. Ahí planteamos dos reelecciones para los diputados y una para los senadores. Espero que después de tantos años al fin nuestra propuesta, pueda transformarse en ley”.

Carlos Bianchi: “Absolutamente de acuerdo. Pero no es que uno se quiera reelegir tres cuatro o cinco veces. Es la ciudadanía la que permite que esa persona continúe o no. Si se le reconoce que ha hecho un muy buen trabajo, por qué se le negaría la posibilidad de tener dos o tres elecciones. Y soy partidario de que haya una instancia constitucional, para que aquel parlamentario que ha incumplido, que ha traicionado la voluntad popular, pueda ser destituida”.

Cabe consignar que al cierre de esta edición no fueron recibidas las respuestas de los diputados por Magallanes Gabriel Boric, Sandra Amar y Karin Bianchi.