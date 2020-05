Las misas con templos vacíos, aunque acompañadas de las fotos de personas

La celebración de este Día de la Madre fue distinto a cualquier otro que se haya vivido. Mientras las personas tuvieron que quedarse en sus hogares sin poder visitar a sus progenitoras, las iglesias también se vieron afectadas por no poder realizar sus servicios como estaban acostumbrados.

En la capilla Nuestra Señora de Loreto, la ceremonia celebrada por el capellán católico de la Cuarta Brigada Aérea, comandante de Grupo, Rosiel Ruiz, fue bastante peculiar. Además de ser transmitida en vivo, aquí pegaron diferentes fotos de personas en las bancas del templo. “Tenemos que adaptarnos a la contingencia con creatividad. Y la verdad es que nos cuesta más hacer las ceremonias de esta forma, pero también es mucho más bonito porque a pesar de que no tenemos la presencia física de las personas, sí tenemos el apoyo espiritual con sus fotos en el lugar. Nosotros estamos acostumbrados a una iglesia con mucha gente y así se nos ocurrió la idea de que igual podían estar presentes de otra forma, y así surgió el poner las fotos de ellos”, explicó el capellán. Añadió que esta iniciativa no sólo se llevará a efecto esta vez. “Nuestro plan es que una vez que pase todo esto, la misma gente de las fotos venga aquí y las retire, así se podrán encontrar con muchas personas y volver un poco a la normalidad”.

Pero no fue el único lugar donde se conmemoró el Día de la Madre de forma inusual. En la Iglesia Bautista Las Vertientes, el servicio religioso dominical se realizó a través de una transmisión online, donde se rompen las estructuras formales, según afirmó el pastor Samuel Obando. “Durante estos tiempos nos hemos adaptado para que nuestro servicio sea especial a los tiempos que estamos viviendo. No es una ceremonia normal. Yo le hablo cerca de la cámara para que se vea como algo más cercano. Interactúo con los comentarios en Facebook y en el caso de este día, hicimos una canción especial para las madres. Todo esto es un gran desafío para nosotros, porque estamos acostumbrados a estar con 100 personas, y ahora cuando estoy predicando se mezcla un sentimiento de alegría y nostalgia por no tener contacto con las personas”, destacó el pastor bautista.