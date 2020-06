Las nuevas plumas de la literatura regional ya obtienen reconocimientos

“Jóvenes talentos de Magallanes: 500 años de historia” La etapa de escritura de este concurso organizado por la fundación Teraike premió a 12 estudiantes, de 8 a 18 años, en tres categorías, los que entregaron sus relatos a pesar de la pandemia. El lunes se lanzó la etapa de ilustración, que recibirá trabajos hasta el 20 de julio

Miles de niños soportan la pandemia por Covid-19 en soledad. La imposibilidad de ver amigos, de salir a jugar y de incluso reunirse con sus familiares, ha sido muy doloroso para ellos. Y si bien muchos prefieren distraerse con los celulares, los videojuegos o la televisión, también hay algunos que han encontrado sosiego en la literatura y la escritura, un buen vehículo para expresar sus sentimientos y crear mundos fantasiosos y libres de cualquier virus. Ellos son quienes aprovecharon este tiempo de encierro para escribir y participar en el concurso “Jóvenes talentos en Magallanes: 500 años de historia”, que lleva adelante la fundación Teraike.

Esta novena versión debió adaptarse a la realidad, por lo que no hubo posibilidad de que los organizadores pudieran visitar los establecimientos educacionales, con el fin de estimular la participación de los estudiantes. Pese a ello, recibieron cuentos de seis comunas de la región, en las que participaron niños y jóvenes desde los 8 a los 18 años.

El jurado de esta primera etapa estuvo formado por la escritora infantil, traductora, editora y museóloga Rosamaría Solar; el periodista y escritor infantil y juvenil, Esteban Cabezas; el abogado y escritor Guillermo Mimica Cárcamo, y la directora de Fundación Teraike, María Teresa Palma Matetic, quienes además de premiar a 12 estudiantes en las tres categorías, seleccionó 12 menciones honrosas.

“Recibimos menos cuentos que en años anteriores, pero el nivel se mantuvo muy alto, ya que participaron los alumnos que realmente se motivan con la escritura y pudieron convertirla en su compañera durante este tiempo en casa. Estamos felices de recibir cuentos de Río Verde y San Gregorio, comunas que no habían participado nunca. Hoy tienen ganadores que enriquecen nuestro libro al aportar con sus distintas miradas”, explicó la directora ejecutiva de Fundación Teraike, Francisca Vogt.

Los ganadores

En la categoría de 8 a 11 años, los mejores cuentos fueron los de Lioren Vilches Meza, de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir con su creación “El klóketen, mi hermano Kórien”; Emma Twyman Montiel de San Gregorio, con “Mis antepasados, de Inglaterra a la Patagonia”; Juan Pablo Sarmiento Ahumada, también de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir, con “Kela”; Rafaela Rivera Garcés, en tanto, de la Escuela G-33 Bernardo de Bruyne de Río Verde, con su cuento “La barcaza”.

Lioren Vilches Meza cursa cuarto básico y comentó que participó por iniciativa de su profesora: “Ella siempre nos motiva a hacer cosas diferentes en este tiempo de pandemia. Mi cuento se trata de un joven llamado Korien que inicia su ritual para pasar a la adultez y como lo vive su hermana y sus padres selknam. Desde pequeña me gustan los cuentos, las fábulas, poemas, leer, dibujar, escribir. Me emocioné mucho cuando supe que gané junto a mi compañero e invito a los niños a que participen, es una muy linda experiencia”.

En tanto, Rafaela Rivera Garcés va en segundo básico en la escuela de Río Verde. Sobre el concurso, reveló que le gustan mucho los cuentos, porque “a través de ellos aprendo. Por ejemplo, ahora el libro que estoy leyendo es ‘Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes el 1 y el 2’ y quiero ser como ellas y aparecer en un libro. Mi cuento se trata de la barcaza de Río Verde, que fue lo que más me gusta de vivir acá, y del nombre que le dieron a Isla Riesco que también lo leí de un libro”.

Además, recordó que “aprendí a leer cuando estaba en kínder porque quería leer sola mis libros y entonces comencé a preguntar a mi mamá cómo era el sonido de algunas letras hasta que aprendí con la ayuda de mis padres y un silabario que buscamos en Internet. Siempre hemos tenido muchos libros en casa, tengo mi propia biblioteca con mis libros favoritos y los de mi hermana Maida, me gusta ir a comprar libros. Me gustó enviar mi cuento porque quedó muy bonito y me gustó mucho participar de este concurso, me puse feliz y contenta de haber ganado”, expresó Rafaela.

A su vez, Emma Twyman Montiel va en quinto básico y recordó que “me interesó participar porque me encanta hacer cosas nuevas y nunca había participado en nada sobre escritura, y esta vez me pude tomar el tiempo para descubrir sobre mis antepasados y así escribí mi cuento ‘Mis antepasados, de Inglaterra a la Patagonia’. A los 6 años mi mamá me enseñó a leer y desde ahí leo varios libros al año. Me gustó poder participar, ya que tuve la oportunidad de escribir sobre algo que me interesa”.

Los más grandes igual de entusiastas

En tanto, en la categoría 12 a 14 años, los ganadores fueron Amalia Cornejo Ruiz Moreno, de Timaukel, con su cuento “Una foto mirando al Estrecho”; Juan Carlos Riveras Correa, del Liceo Juan Bautista Contardi, presentó el relato “Rememorando mi niñez en Cerro Sombrero”; Martina Zúñiga, del Liceo María Auxiliadora fue autora de “Un día importante para ellos” y Laura Cena Gamín, del Liceo Juan Bautista Contardi, con el cuento “La insurrección obrera”.

Juan Carlos Riveras Correa va en primero medio y “desde que aprendí a leer, me interesó conocer más sobre el mundo de la literatura y al mismo tiempo también me gustó poder escribir mis propias historias. Al enterarme del concurso, decidí que era una buena oportunidad de escribir sobre los primeros años de mi vida, en los que viví en la hermosa localidad de Cerro Sombrero, Tierra del Fuego. Felicito a la fundación Teraike, organizadora del concurso, por la oportunidad de poder expresar a través de la escritura nuestras creaciones, ya que es muy importante que los niños y jóvenes podamos motivarnos por la escritura y también por la lectura, especialmente cuando tienen relación con nuestra región”, comentó el estudiante del Liceo Contardi.

Finalmente, en la categoría 15 a 18 años, resaltaron las creaciones de Camila Guajardo, del Instituto Superior de Comercio, con “Carta al Estrecho”; Sofía Silva, del Liceo María Auxiliadora, con “Fragmento del diario de un abuelo magallánico”; Gustavo Pérez, del Colegio Alemán, con “El soldado y el demonio”; Catalina Constanza Silva Gutiérrez, del Liceo María Auxiliadora, con “Mi último aliento”.

En este grupo, Gustavo Pérez Saldivia, de tercero medio expresó que “me enteré del concurso por mi profesor de Historia y con las ganas de escribir sobre un tema tan amplio e interesante como lo son los últimos 500 años de historia de la región, me motivé y decidí participar. Mi cuento ‘El soldado y el demonio’, se sitúa en el siglo XVI durante la expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa; pero más bien trata de la vida de un hombre y su situación en las tierras del Estrecho. El descubre desde lo más primitivo, lo que es la vida del ser humano. Mi gusto por la escritura ha sido determinado por mis lecturas y el trasfondo que estas tienen. Empecé a escribir algunos cuentos hace 2 ó 3 años y he tratado de participar en algunos concursos o convocatorias, pero no había sido premiado hasta ahora”.

Ahora, a pintar

Pero este concurso continúa. El 15 de junio se dio inicio a la etapa de ilustración, en la que escolares de 5 a 18 años podrán ilustrar los cuentos ganadores correspondientes a su categoría. Para cada cuento se elegirá un trabajo ganador y una mención honrosa.

Los cuentos para ilustrar se pueden descargar en el sitio web de la Fundación, www.fundacionteraike.cl, donde los participantes podrán encontrar también las bases del concurso y la plataforma para enviar una foto de sus ilustraciones. El plazo para la recepción de trabajos vence el 20 de julio. Para mayor información escribir a contacto@fundacionteraike.cl.

Por primera vez, el libro resultado del concurso será bilingüe y estará disponible para la venta al público nacional y extranjero. Además de convertirse en los autores del libro “500 años de historia” los ganadores recibirán excelentes premios, como tablets, libros y materiales de arte, y experiencias educativas familiares gracias al aporte del Parque del Estrecho, Dap y la Armada de Chile.

