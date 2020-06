Las obras de desarrollo para Porvenir y las que siguen pendientes por ejecutar

No cabe duda que la obra más trascendente para el desarrollo de Porvenir, ad portas del 126° aniversario de su fundación, es la pavimentación del camino que lo une al cruce de Manantiales, y desde allí (mediante la ya pavimentada Ruta internacional 257-CH) con Punta Arenas; el norte del país vía territorio argentino; con Cerro Sombrero, en la vecina comuna de Primavera; con las ciudades del sector trasandino de Tierra del Fuego; y con el sur de la isla grande en territorio nacional. Las obras, insertas en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, se retomarán pasada la actual época invernal en 30 kilómetros, anunció hace pocos días la Seremi de Obras Públicas, quedando apenas otros 20 para completarla en su totalidad.

Pero también el camino que unirá la capital fueguina con otro cuádruple cruce importante, en Onaisín, es ya objeto de movimiento de tierra y se anuncia la licitación para el año que viene de su primer tramo, en 11,5 kilómetros. La ruta posibilitará una mejor conexión directa con el sector argentino de la isla, también con el área norte (comuna de Primavera y por extensión al continente) y el sur insular, con los múltiples caminos de las extensas comunas de Timaukel y Cabo de Hornos, gracias a otra obra en desarrollo, la Senda de Penetración Vicuña-Yendegaia.

Los avances por

venir en Porvenir

Otras obras que se espera sean iniciadas o retomadas en la ciudad isleña son la tercera etapa del Conjunto Poblacional Lomas del Baquedano, que consta de 112 viviendas sociales para familias vulnerables, con que se daría otro paso en el amplio déficit habitacional de la comuna, que supera las 400 necesidades. Un difícil tránsito en busca de “apuntalamiento” financiero, después de dos licitaciones fallidas porque los postulantes interesados desistieran de presentarse por los altos costos de construcción en Tierra del Fuego, han retrasado ya en tres años la esperada casa propia a sus beneficiarios.

También quedan pendientes la anhelada Cancha de Bikers & Skaters por los cultores porvenireños de ambos deportes, cuyas primeras generaciones que la reclamaban, por su mayoría de edad, ya no integran la disciplina. Una falla de los planificadores del municipio sobre la propiedad de un terreno que resultó ser particular, primero, y una adecuación técnica exigida por Obras y no aceptada por el adjudicatario después, suspendieron el reclamado proyecto.

Lo mismo ocurre con el otrora Centro de Actividades Ecuestres, que hace ya unos años, quedó “trunco” por el abandono de obras de una empresa capitalina en quiebra, y que pese a los esfuerzos del municipio, no consiguió toda el financiamiento requerido y ahora su etapa final se formulará como un proyecto local con financiamiento íntegramente municipal. Por un par de años, sucedió lo mismo con la remodelación de la Plaza de Armas Arturo Merino Benítez, construida en un 95% antes de la quiebra de otra empresa santiaguina que licitó el ambicioso proyecto de renovación y cuya fase de conclusión la terminó felizmente, al final y para beneplácito de los fueguinos, un esmerado contratista local, que finalizó los trabajos con un resultado aplaudido y alabado por autoridades, vecinos y visitantes.

Obras del último año

Desde el aniversario 125 al actual, otras obras de interés en infraestructura para Porvenir han sido la muy alabada remodelación integral de la Sala de Uso Múltiple, que hoy es el único gimnasio de mediana capacidad de la comunidad, con terminaciones y toques de modernidad que lo destacan como un edificio grato y funcional para los deportistas de la comunidad. Las nuevas multicanchas entregadas para solaz principalmente de jóvenes y niños. Las remozadas sedes de la populosa Junta de Vecinos N°8, con un diseño moderno y de marcada aislamiento térmico, y de la Unión Comunal del Adulto Mayor, que se acompañó de una significativa ampliación y equipamiento, a beneficio de la actividad permanente de las numerosas instituciones de vecinos de la tercera edad.

Hace muy pocos días, además, se entregó al uso público otros dos inmuebles: primero, se efectuó la inauguración simbólica de la renovada sede del Centro Social Hijos de Chiloé, objeto de una completa remodelación interior y exterior, ampliación de espacios y de servicios básicos, un edificio que además de la numerosa colonia chilota organizada, suelen ocupar diversas entidades comunitarias. La otra es la recién construida Sede de Grupos de Música Folclórica, luminosa y amplia, con dependencias para que las distintas agrupaciones mantengan sus instrumentos y demás implementos.

Obras a beneficio

de la Educación

En la Escuela Bernardo O’Higgins, se encuentra próxima a licitación la esperada ampliación y remodelación (parcial) del establecimiento, dando respuesta de urgencia a la incómoda situación de hacinamiento para alumnos, docentes y personal. En tanto, están en plena marcha trabajos de remozamiento y ampliación de la cocina y comedor escolares, que con los años y aumento de la matrícula se hizo tan estrecho, que los estudiantes debían almorzar en tediosos turnos.

En el entorno parvulario, en marzo se inauguró, después de un año de letargo, otra vez por el abandono de obras de una constructora en quiebra, el nuevo, amplio y moderno Jardín Infantil de la población Lomas del Baquedano, que depende de la Junji y con el que se abrió una esperada alternativa de sala cuna y educación parvularia para una población que sigue creciendo en la capital fueguina. En la fecha aniversario de la ciudad se resolvió por concurso el nombre del plantel, que fue “Pepita de Oro”.

Para el año que viene

En el área urbana, están en construcción obras de pavimentación de las últimas calles céntricas de tierra y de la mayor parte de los pasajes y un callejón, gracias a una asociación de pavimentos participativas entre el Serviu, la municipalidad de Porvenir y los comités de vecinos. Se anuncia la cuarta etapa del Paseo Borde Costero de Porvenir, donde hoy, 20 de junio, día del 126° aniversario de la comuna, será inaugurado el letrero PORVENIR en letras de acero, a pasos del Obelisco a la Naturaleza (Señoret y Santa María). Otra obra indispensable para la comunidad, tanto vecinos como para empresas y de las tres comunas de Tierra del Fuego, es el Relleno Sanitario Provincial, que por fin está dando tímidos pasos en el gobierno regional, proyectándose que ya el próximo año se inicie la concreción de la retrasada iniciativa.