Las personas podrían sufrir trastornos de estrés después que termine la cuarentena

Cinco semanas de cuarentena y el aislamiento social obligado al cual han sido sometidos los habitantes de Punta Arenas producto del Covid-19 podrían tener múltiples efectos en las personas.

Entre ellos, angustia, estrés, trastornos alimenticios y de sueño. Condiciones que, según el psicólogo Enzo Arias, podría ir empeorando.

“Primero, hay que decir que no estamos viviendo en una situación normal, por lo que no sería raro que ocurrieran esos cuadros sintomáticos. Ahora, con el paso del tiempo es probable que estas sensaciones aumenten mientras se mantenga la cuarentena, por lo que la gente tiene que estar preparada para enfrentarlas”, afirma Arias.

Según el psicólogo, también se podría ver un aumento en la irritabilidad de la gente, producto las personas que no respetan la cuarentena. “A algunos bien puede que les pueda provocar ofuscación al preguntarse: ¿Por qué yo permanezco encerrado y me cuido y otra persona cualquiera sale de su casa sin tener la necesidad de hacerlo?´. Es algo entendible y normal, pero por eso la gente, a menos que tenga que salir por algo especial, es recomendable que se quede en sus casas y se evite así estas situaciones”, señala el psicólogo.

El especialista también agrega que hay distintas formas de como las personas pueden enfrentar esta situación.

“Lo más importante es mantener la comunicación con las personas para que así no se haga tan difícil soportar el escenario en el cual estamos. Lo otro importante es generar horarios flexibles para desarrollar las tareas que tienen que realizar de forma diaria. Y algo importante es no intentar cambiar durante esta crisis. Por ejemplo, no lean un libro si nunca han tenido ese hábito o intenten realizar diferentes actividades que no les han sido frecuentes. No es obligación hacerlas ahora”, explica.

Pero el fin de la cuarentena no sería el fin de todo esto. Arias señala que una vez terminado el aislamiento, lo que podría pasar es que “la gente sufra de un trastorno de estrés agudo o de estrés post traumático. El primero podría producirse durante el primer mes, una vez que termine la cuarentena, y si se dura más pasaría al segundo. Esto se provoca cuando las personas se dan cuenta de lo que vivieron y pasemos de esta dualidad donde estamos encerrados para cuidarnos. Una vez que pasemos esta barrera nos podríamos enfrentar a esta situación”, asegura Arias.