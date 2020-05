Las solicitudes de clave única y reclamos en empresas de telecomunicaciones siguen generando largas filas

El distanciamiento social y el sistema de atención implementado por cada oficina o servicio a raíz de la pandemia, sigue generando largas filas a la intemperie.

Desde temprano en ChileAtiende, que funciona en calle Pedro Montt a una cuadra de Plaza de Armas, se formó una fila. Debido a que sólo atienden a un máximo de 10 personas al mismo tiempo, los usuarios tuvieron que armarse de paciencia para enfrentar la demora y el frío. Ya una vez adentro se solicitaba a éstos llenar una ficha con sus datos, en caso de presentarse un contagio por Covid-19.

A Daniel Andrade consideró correctas las medidas preventivas adoptadas. “Lo bueno es que aunque la fila es un poco larga, avanza rápido. Y acá están los militares verificando si hay un infectado, y adentro además están tomando la temperatura, lo que es muy necesario por lo que estamos viviendo”, afirmó. Mientras Lorena Soto, que estaba a unos metros de Daniel, señaló que “vengo a hacer unos trámites y a sacar la clave única. He avanzado bastante rápido y me alegro que estén adoptando todas estas medidas, así uno se siente más segura”. Por su parte, Juan Contreras destacó el hecho que la gente esté tomando conciencia respecto de esta pandemia. “Las personas están respetando las distancias correspondientes, lo que es muy bueno. Aquí hay que tener paciencia no más y esperar que avance la fila”, subrayó.

Claro y Movistar

A unas cuadras de allí, en el local de Claro de calle Bories, todo parecía más tranquilo, mientras algunos empleados salían de la oficina a ayudar a los clientes con sus trámites. En todo caso, hubo personas que perdieron la paciencia con la espera. Una de ellas, Pilar Fernández, reclamaba al trabajador de la empresa de telecomunicaciones: “Sólo hacen entrar a los que les conviene, aquellos que llegan con peticiones simples. Yo vengo a reclamar porque me han cobrado dos meses más de lo que corresponde y no me han atendido. Llevo más de una hora y media esperando. Estoy congelada. Haría esto desde mi casa, pero si no se puede hacer acá presencialmente, imagínese como sería hacerlo por Internet”, se quejó.

Empero, Javier Acevedo, quien también hacía fila, vivió una experiencia muy distinta. “Ha estado rápido y han salido a preguntar para qué viene uno. Y así todo es más expedito. Yo vengo porque tengo problemas con el cable”, indicó.

Media cuadra más hacia el norte, se formaban filas en Movistar. Afuera se podían apreciar unas líneas amarillas que demarcaban la distancia de los usuarios entre sí. Boris Brztilo, que llegó cerca de las 10,30 al lugar, señaló que “vengo a pagar mis cuentas y veo que la fila avanza rápido y la gente mantiene la distancia. No he visto mayor problema”. En la otra fila, Leonardo Mejía compartió la visión de Boris. “Vengo a reclamar por unas facturas porque me cobraron más de lo que debía. Me sale más fácil y rápido venir hacerlo acá, ya que uno no se demora tanto en la fila y como la gente mantiene la distancia, es todo más seguro”, destacó.