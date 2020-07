Las víctimas que nadie cuenta: así perjudica la pandemia a familias de enfermos crónicos

Diego Barrientos Colivoro enfrenta un complejo diagnóstico médico y contra todo pronóstico ha logrado salir adelante.

Mientras su familia lucha por el tratamiento médico que le permita a Diego Miguel Barrientos Colivoro llevar la mejor calidad de vida posible, el joven magallánico de 29 años enfrenta un complejo diagnóstico, debido a que producto de un cáncer cerebral fue sometido a una serie de tratamientos invasivos que han deteriorado su condición. Empero, a causa de la pandemia sus controles están suspendidos y sus padres, que trabajaban de manera independiente, se encuentran cesantes.

En estos días Diego estuvo aquejado de una compleja infección al oído, a causa de la radioterapia que le generaron los tratamientos médicos, sin embargo la suspensión de los controles a causa de la contingencia sanitaria, obligaron a sus padres a llevarlo con un médico particular con los gastos que ello implica.

La mamá, Juana Colivoro Garcés, indica que los tratamientos le provocaron una pérdida de la audición, además habla muy poco, y tiene poca estabilidad para caminar.

Diego era un niño muy inquieto y juguetón, pero a los siete años enfermó gravemente y después de varios intentos fue diagnosticado con un neuroblastoma (cáncer en el cerebro), siendo intervenido quirúrgicamente, significando que le instalaran una válvula derivativa para drenar el líquido que se le había acumulado en el cerebro. Pero, a los dos días, debió ser intervenido nuevamente porque su cuerpo la había rechazado. Una vez que fue instalada la válvula, fue derivado al Hospital Calvo Mackenna, en Santiago, donde estuvo internado varios meses (en 1998), con quimioterapia y radioterapia.

“En ese tiempo estaba el doctor Hernán Rebolledo (neurocirujano), que para nosotros fue un amor, porque se preocupó mucho de mi hijo. Al Diego le daban un 20% de sobrevida. Entró a cirugía a las ocho de la mañana y salió a las seis…En Santiago, estuvo con quimioterapia y radioterapia por su cáncer. Pasaron cinco años antes de que pudiéramos retomar la normalidad, pero logró sobreponerse a todo”, evocó la mamá.

Diego se había recuperado. Y de hecho pudo andar en bicicleta, y recorrer las calles de la población Fermín Roca, donde vive su familia. Sin embargo, hace 2 años tuvo una recaída muy fuerte. Ahí comenzaron las complicaciones médicas. Hoy su familia lo alimenta con colados y con leche Ensure.

La campaña

“En su oportunidad hicimos una campaña para conseguir leche Ensure y es que no puede acceder a la Ley Ricarte Soto, porque no es postrado”, expone la familia.

En la actualidad, debido a la pandemia, los padres quedaron cesantes, encontrándose en una compleja situación económica, especialmente para hacer frente a los tratamientos que requiere el joven.

Diego, además, necesita urgente atención con un nefrólogo particular por el tema de esfínter (usa sabanillas). Tenía hora en el Hospital Clínico para el 15 de abril, pero fue cancelada por la pandemia. También requiere un odontólogo que le pueda extraer piezas dentales. “El no puede explicar lo que le pasa y lo que siente… Nos recomendaron que tratemos de no exponerlo a la Urgencia en el hospital o llevarlo a un consultorio por su deteriorada salud y falta de defensas, por eso debemos reunir dinero para hacer todo con médicos particulares”.

Las personas interesadas en apoyar con alimentos especiales o dinero para este joven se pueden contactar con la prima de Diego, Raquel, al número +56999819970.