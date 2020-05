Lavandería del Hospital Clínico: el trabajo que no se detiene a pesar de la irrupción del coronavirus 

Se ha ofrecido apoyo psicológico, pero no hay claridad respecto de cómo solicitarlo.

En el medio del “huracán” que ha desatado la crisis del coronavirus, en la lavandería del Hospital Clínico se lleva a cabo un trabajo esencial, que va más allá de la fundamental atención sanitaria. Este servicio realiza un trabajo fundamental y poco reconocido públicamente como es la limpieza y de-sinfección de más de 1.500 kilos diarios de ropa. Una labor silenciosa, que es clave para el funcionamiento de dicho centro asistencial y que no se detiene en el marco de la contingencia.

Esta tarea no sólo destaca en volumen sino también en complejidad del proceso, dado que a consecuencia de la pandemia han mantenido el ritmo de trabajo, pero con menos personal. Y, es que han establecido turnos para asegurar el trabajo frente a contagios y a la necesidad de mantener la cuarentena.

El jefe de la Unidad Lavandería y Ropería y dirigente de la Fenats Magallanes, Roberto Araya, dijo que se han tomado las medidas de prevención necesarias para evitar contagios, pero este es un trabajo que no se detiene a pesar de la contingencia. Explica que una parte del personal fue enviada a sus hogares, de manera de establecer turnos de trabajo, de modo que si hay una persona que se enferma o deba hacer cuarentena, se pueda continuar funcionando.

En la actualidad hay una persona contagiada y hay otros bajo sospecha. A pesar de ello la producción se mantiene y ha sido complejo, porque la misma cantidad de trabajo se ha debido desarrollar con menos personal. En total, son 26 los funcionarios que trabajan actualmente en este servicio en diferentes turnos, de mañana y tarde, y de lunes a domingo. Tras la emergencia, también se han adaptado los horarios para que no haya contacto y con ello disminuir el riesgo de contagio, sin embargo, esto implica que los funcionarios han debido extender su hora de trabajo.

Para el servicio de Lavandería, el trabajo comienza a las siete de la mañana con la recolección de la ropa sucia y la clasificación, así se separa aquello que fue ocupado y no tiene manchas, de aquello que sí tienen residuos, manchas o está dañada. Se funciona con lavadoras de 90 kilos y secadoras industriales de 30 kilos. Es decir, cuentan con tecnología de vanguardia, y los químicos necesarios para mantener la ropa limpia.

Impacto en la salud mental

Respecto de cómo se ha realizado el trabajo tras la irrupción del coronavirus, la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) Magallanes, Alicia Poblete, reconoció que la contingencia ha impactado en la salud mental de los funcionarios, quienes deben convivir con el miedo al contagio y al estar permanentemente expuestos.

Plantea que hay un desgaste emocional de los funcionarios porque al saber que este es un hospital destinado a pacientes con Covid-19, hay enfermos con problemas respiratorios, bajo sospecha o contagiados. Se han comenzado a abrir las alas que se encontraban cerradas y las atenciones se han ido complejizando, además se espera que en las próximas semanas pueda aumentar la circulación viral.

La dirigenta señaló que hay preocupación por la petición de que los operarios vuelvan a trabajar ya que si hay contagios no habrá funcionarios de reemplazo. Argumenta que no hay un registro histórico que permita anticipar cómo se va a comportar la enfermedad y por lo tanto no hay certeza de que si ya se estuvo contagiado, no volverá a enfermar. “Hemos hablado con funcionarios que estuvieron contagiados y que hoy se encuentran recuperados, sin embargo aún se enfrentan a algunos resabios de la enfermedad”.

Finaliza indicando que se ofreció apoyo psicológico a los funcionarios que lo requieren, pero no hay claridad de cómo se puede solicitar esta ayuda.