Lectores de La Prensa Austral votaron a favor de una rotonda y vía elevada

Un 67 por ciento de los lectores que ayer votaron en la encuesta sobre la rotonda y vía elevada para el cruce de las avenidas Eduardo Frei y Carlos Ibáñez del Campo, se inclinó por la opción de que el Ministerio de Obras Públicas ejecute el proyecto.

La pregunta en la página web, www.laprensaaustral.cl fue ¿Está de acuerdo con que se construya la rotonda y vía elevada a la entrada de Punta Arenas?

En una primera jornada (porque se puede seguir votando), participaron 222 personas. De las cuales 149 dijeron sí (67%) y un 29 por ciento se inclinó por el no (29%).

La opción “me es indiferente” marcó 9 votos (4%).

El concejal que apoya el proyecto

A diferencia de sus colegas que han expresado su rechazo al proyecto del Mop, el abogado y concejal Alejandro Soler está de acuerdo porque a su juicio “mejora el tránsito en lo que actualmente es un problema para la ciudad, producirá un considerable ahorro de tiempo y combustible para todos los conductores del sector”.

Argumenta que “es una vía que une los dos principales puntos productivos de nuestra ciudad: el muelle Mardones y el Barrio Industrial, y es un eslabón en la cadena de producción que dará trabajo a la comunidad de ahora en adelante”.

“Es una obra vial que producirá un impacto urbanístico importante en un sector de la ciudad, infraestructura permitida por el instrumento de planificación territorial y es el lugar adecuado para emplazarla”.

Río Gallegos

Para hacer una comparación la vecina ciudad de Rio Gallegos, tiene varios pasos sobre nivel, incluso más complejos. Las soluciones viales sobre nivel las encontramos en todas las ciudades, indicó Soler.

“Los vehículos que pasan entre las 5 y las 9 de la mañana, a la altura del puente Bitsch, Ruta N°9, son diariamente más de cuatro mil”.

Además, recordó que “este es un proyecto comprendido en el convenio de programación de infraestructura para el Desarrollo e Integración Regional entre el gobierno regional de Magallanes y el Mop, del año 2014”.

Por ende, “los fondos para financiar el proyecto no son de la región, son del Mop, y si no se ejecuta el proyecto, los fondos no se utilizarán en otros proyectos para Magallanes”.

A su juicio, el uso regularizará y mejorará los niveles de seguridad vial, disminuyendo el riesgo de accidentes.

“Hay un estudio acabado que determina que la vía elevada sobre rotonda a nivel, es la solución más conveniente, no existiendo otro que lo refute, sólo opiniones”.

“Se evaluaron 18 alternativas, entre rotondas a nivel, vía elevada con y sin rotonda, viraje libre, flujo libre, semáforos con y sin rotonda, la más conveniente es la que se quiere ejecutar”.

Y sobre los cuestionamientos por el humedal, Alejandro Soler dijo que no hay antecedentes que indiquen un daño efectivo, “el proyecto fue diseñado para no dañarlo, las dudas sobre el suelo, se resolvieron en la etapa de ingeniería”.