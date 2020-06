Lento inicio tuvo campaña solidaria impulsada por Galería Palace y Caritas Chile

Ayuda, pero no en la cantidad esperada, recibieron ayer los voluntarios de Caritas Chile que, junto a la Galería Palace, de parte de la comunidad, en la campaña “Nadie se salva solo”. Desde las 10 horas, se instaló un puesto en el frontis del centro comercial, por calle Bories, con el fin de que las personas no debieran descender de sus vehículos para entregar sus aportes, consistentes en alimentos no perecibles y útiles de aseo.

La cruzada solidaria continuará hasta el próximo viernes. Hoy estarán desde las 10,30 hasta las 13 horas y en la tarde, de 15,30 a 18 horas, en Bories, porque el puesto al interior de la galería seguirá recibiendo donaciones hasta las 19,30 horas.