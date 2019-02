“Ley del Mono”: alrededor de 2 mil personas regularizaron sus viviendas en tres años

Para propiedades de no más de 140 metros cuadrados, que no superen un valor de 55 millones de pesos.

El 4 de febrero de este año expiraba el plazo para regularizar las modificaciones de viviendas ejecutadas sin el previo permiso municipal, conocida como “Ley del Mono”, sin embargo el Senado aprobó un proyecto de ley que extiende la medida hasta 2022. Esto permitirá que los dueños de propiedades de no más de 140 metros cuadrados, que no superen las 2 mil UF (55 millones de pesos) que no cuenten con recepción definitiva y que se encuentran emplazadas en áreas urbanas o rurales, poder acogerse al procedimiento.

Al respecto, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, subrayó que desde el 4 de febrero de 2016 hasta este año ingresaron 2.300 expedientes y de éstos llegaron a término con su recepción y permiso de edificación unos 2.000 en la comuna de Punta Arenas.

“Eso significa que son 2 mil viviendas las que se encuentran regularizadas por esta vía. Ahora a contar del 1 de febrero de 2019 se prorrogó la ley por tres años más hasta el 1 de febrero de 2022. La diferencia de este aplazamiento con relación a la Ley del Mono anterior es que se elimina dos acápites de ley: una, las edificaciones que son de microempresa inofensiva, esas ya no se pueden regularizar, y lo otro todo lo que tenga que ver con equipamiento de culto o sociales, es decir aquello que tenga relación con templos, iglesias eso ya no se va a poder regularizar. Sólo se podrá regularizar las viviendas rurales o urbanas entre 90 y 140 metros cuadrados y que no superen las 2 mil UF”, detalló.

Las personas de la tercera edad con viviendas de hasta 90 metros cuadrados están exentas del pago de derechos. Lo mismo ocurre si se trata de una persona que está dentro del registro del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).

¿Qué deben presentar los interesados en regularizar sus vivienda ante la Dirección de Obras Municipales?

Lo primero, una solicitud de permiso y recepción simultánea y acompañar los siguientes documentos: declaración simple en la que se señale que es propietario del inmueble y que no existen reclamaciones pendientes. Especificaciones técnicas resumidas y un plano de emplazamiento a escala 1:1500 y un plano a escala de 1:50. Informe de arquitecto o profesional competente (ingenieros civiles, constructores y constructores civiles) que certifique que la construcción cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores definidas en la Ley o las de la Ley General de Urbanismo y Construcción, según sea el caso. Certificado de avaluó otorgado por el Servicio de Impuestos Internos.