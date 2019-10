Liceo Contardi cumple su 30º aniversario exhibiendo positivos logros educativos

– Fundado en 1989, inició sus labores con 495 alumnos de 1º a 4º medio, en calle Otto Maggens en el corazón del sector norte de Punta Arenas.

Después de tres décadas de existencia y siendo el único establecimiento de la Corporación Municipal de Punta Arenas con sello de excelencia académica y valórica (2016), la directora interina del Liceo Juan Bautista Contardi, Miriam Bastidas Ovando da una explicación muy simple del éxito de esta comunidad educativa: trabajo sistemático y concienzudo del cuerpo docente y compromiso de los padres, apoderados y de sus alumnos.

“La buena organización y nuestra estructura un tanto ‘a la antigua’ nos ha llevado por este camino. En nuestro manual de convivencia el orden es un factor muy importante”, dice la directora Bastidas. Comenta que se encuentran postulando a convertirse en Liceo Bicentenario de Excelencia.

Al hablar de exigencia académica, dice que es la misma que en cualquier otro establecimiento: 60% de logro para nota 4. Eso sí, en el aula, el objetivo de cada profesor es desarrollar el pensamiento analítico de alumnas y alumnos.

Pero no todo es académico en el Contardi, dice Bastidas. Para enseñanza básica y media cuentan en total con 32 actividades extracurriculares de libre elección en deporte, cultura y arte. Con ellos apoyan la formación integral del alumnado, con una mirada valórica.

Para celebrar sus 30 años de existencia, el miércoles 23 de octubre realizarán una velada donde han considerado a ex alumnos, ex docentes y ex directores, porque todos han aportado a la historia del establecimiento. Victoria Díaz González (subdirectora) y Enrique Veiga Cabrera (profesor de Música) recibirán reconocimientos por 30 años de desempeño.

Alta demanda

En el Contardi hay gran diversidad de alumnos comenta la directora. Con matrícula completa, el establecimiento cuenta con 64 cupos para pre kínder y 540 postulantes al nivel. No en todos los niveles se abren espacios para ingreso, en 5º básico se da mayor entrada de alumnos nuevos, porque de dos cuartos básicos pasan a 3 quintos.

Tuvieron una postulación de 340 alumnos para 1º medio, pero no hubo muchos cupos porque de los 3 octavos pasaron directo la mayoría de los alumnos a 1º medio.

Este año, hay 15 alumnos de 4º medio que se encuentran en el colegio desde pre kínder, siendo la primera generación completa del Contardi, considerando que desde 2007 cuentan con enseñanza pre escolar y básica al ser fusionados con la Escuela República del Paraguay.

La directora quiso reconocer la labor realizada por el Centro de Padres, quienes se dedican a la labor social y comunitaria, para formar a sus hijos como ciudadanos solidarios que aportan con labores de servicio a la comunidad.

Los valores del colegio son respeto, tolerancia, solidaridad y responsabilidad, pilares fundamentales de su proyecto de educación.