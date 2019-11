Liceo María Auxiliadora y Colegio Británico ganan derecho a representar a Magallanes en Congreso Escolar de Ciencias

Dos proyectos del Liceo María Auxiliadora y otro del Colegio Británico, fueron los escogidos para representar a la región en el Congreso Nacional Escolar de Ciencias, programado para marzo. En el auditorio Ernesto Livacic se realizó ayer, la ceremonia de premiación del Congreso Regional Escolar de Ciencias, organizado por el Proyecto Asociativo Regional Magallanes, en el que participaron 29 iniciativas, con equipos formados por estudiantes de quinto básico a cuarto medio.

En educación básica, el proyecto “Achicoria atrapa garrapata” del Colegio Británico, fue el más destacado. El equipo fue dirigido por la profesora Daniela Vargas y estuvo conformado por los estudiantes de séptimo básico, Mariano Mutis y Julián Gallegos, quien explicó en qué consistió su investigación: “Esta fue la segunda etapa y consiste en un extracto natural que mata a la falsa garrapata de las ovejas de la región, en una forma natural. Lo preparamos con la planta Diente de León, la secamos, la maceramos, la ponemos en un recipiente con agua, esperamos tres días y se saca el extracto. La idea surgió porque mi papá es ganadero y me contaba sobre el tema. Trabajamos dos veces a la semana y para la presentación nos preparamos harto, y ahora vamos a repetir el baño de ovejas para obtener mejores resultados”.

En tanto, el proyecto “Fuchsia Magellanica, la planta olvidada”, del Liceo María Auxiliadora, fue destacado en enseñanza media. El equipo fue representado por la profesora, Michelle González y por las estudiantes Fabiana Vivar, de tercero medio, y Camila Bahamonde, de cuarto medio. “Lo titulamos así porque en sí, toda la flora y fauna de Magallanes estaban bastante dejados de lado, no hay muchas investigaciones científicas que retraten los frutos que tenemos como zona y de repente perdemos nuestra propia cultura en cuanto a esto y cómo lo ocupaban los pueblos originarios. Es la ‘planta olvidada’ porque quisimos rescatar los secretos que esconden, que tiene muchas propiedades medicinales y solamente encontramos una investigación que hablaba de ella, así que queremos darle la importancia y trabajarla”, justificó Vivar.

Respecto de las propiedades de la fucsia, su compañera destacó que “son numerosas, pero nos basamos en la antiproliferativa por vía apoptótica, que en general, lo que hace es controlar el crecimiento celular e inducir la muerte de éstas, que proyectamos a una metodología cancerígena. Llevamos un poco más de un año con este proyecto. Nos presentamos en las ferias de Natales, Porvenir y después fuimos a Santiago, a una feria científica en la Universidad de Santiago”, destacó la estudiante, que espera continuar la carrera de Medicina. Su profesora, Michelle González, en tanto, destacó que “ellas extrajeron los químicos del chilco y lo probaron a través de un bio ensayo en cigotos de erizo, y comprobaron que el extracto que fabricaron, detenía el crecimiento celular. Ellas son muy entusiastas y apasionadas por la ciencia”.

Finalmente, por su puntaje en ambas categorías, fue destacado otro proyecto del Liceo María Auxiliadora: “Respuesta de la forfícula auricularia macho a la exposición a diferentes extractos orgánicos, como repelentes naturales”, que en palabras simples, es ver qué preparado natural es más eficiente para controlar las tijeretas.

Sofía Morales y Amarys Rojas, ambas de quinto básico, con la guía de la profesora Carolina Barría, fueron las representantes de este proyecto. “Lo que influyó mucho fue la tabla que hicimos con los porcentajes y medimos el avance. Repetimos muchas veces el experimento y fue muy interesante”, indicó Morales. Además, la estudiante recalcó que, más allá de ganar, “aprendes de todo esto, no es un premio, tienes experiencia, ganas mucho”. En esa misma línea, su compañera agregó que “tomamos en cuenta todo lo que nos habían dicho en la feria de Porvenir y lo mejoramos. Los conocimientos que te da esto no te lo entrega ningún otro lado, entonces, que nos premien por nuestro esfuerzo, es mucho. Es un trabajo impresionante, hay emoción, tristeza, porque en el proyecto hay cosas que no se ven”, explicó. Su profesora Carolina Barría, valoró la preparación de sus estudiantes: “Llevábamos como tres meses preparando la exposición y feliz por ellas, porque se lo merecen. El equipo está compuesto por 15 niñas, pero ellas son las representantes, ahora viene la preparación junto a nuestro asesor científico, Ricardo Echeverría, para ir bien preparadas en marzo”.