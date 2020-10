Liceo Nobelius es el primero en oficiar al Mineduc que no volverá a clases presenciales este 2020

El complejo escenario regional los lleva a planificar un retorno gradual para el primer semestre de 2021, por lo que ya se está trabajando en los protocolos y medidas.

Cuando en marzo se suspendieron las clases en los colegios por la pandemia, todos los cálculos respecto de un regreso presencial, fueron quedando en el camino. Primero se habló de mayo, después en junio, principios de agosto, octubre. Pero la realidad indica que el coronavirus no sabe de fechas, ni realidades sociales, ni de cálculos económicos. Simplemente está, y mientras no haya una vacuna, nadie puede pensar en volver a tener una vida como antes.

Más aún en Magallanes, que con 169 nuevos casos ayer, confirmó que todas las medidas tomadas, no han servido para bajar la cifra de contagios. Ni hablar, entonces, de una posible vuelta a clases presenciales. Pero, aunque todo esto se hablaba, fue el director del Liceo Nobelius, Alex Martinic el primero en anunciar a la seremi de Educación que, pase lo que pase este año, no volverán a las clases presenciales en lo que resta de 2020.

“Hicimos una encuesta a toda la comunidad educativa, apoderados, alumnos, funcionarios y en su gran mayoría no están de acuerdo en volver a clases presenciales en 2020. En esa encuesta se abordaron temas respecto del plan de aprendizaje, evaluación a los apoderados, comunicación de estos con los apoderados y salió muy favorable, y de acuerdo con lo que se está haciendo y con docentes muy bien evaluados”, justificó Martinic.

De acuerdo a esta encuesta, el 64% manifiesta su intención de no volver a clases presenciales. De ellos, un 46% hasta que se encuentre una vacuna y 18% no por ningún motivo. Además, un 23% señala que sí volvería, pero en 2021 y sólo un 9% lo haría cuando Punta Arenas esté en el paso 4. En resumen, el 87% de los encuestados no tiene la intención de volver a clases presenciales en lo que queda de 2020 (aumentaría a un 96% si el paso 4 se alcanzara el próximo año).

Es así como hasta fin de año, se trabajará en un plan para ver la factibilidad de retorno en marzo, dependiendo cuáles sean las medidas que se tomen, de acuerdo a la fase en la que se encuentre Punta Arenas, puntualmente. Medidas que deben estar acorde a las exigencias sanitarias, pero también que sean pedagógicamente adecuadas.

Los que sí tendrán que resignarse serán los cuartos medios, que no tendrán licenciatura ni una despedida soñada de su vida escolar. Sin embargo, el director del liceo enfatizó que estos cursos están desarrollando un plan especial de preparación para la Prueba de Transición Universitaria, que incluye charlas online con diversas universidades.

Matrículas, aranceles y pagos

Respecto a las matrículas y aranceles para el próximo año, tomando en cuenta la complejidad del año y que el próximo se vislumbra igualmente complicado, el director del Liceo Nobelius informó que “vamos a mantener los valores de este año y la matrícula se bajó para los alumnos antiguos, casi a la mitad y el arancel anual se mantuvo, porque igual tenemos que ponernos en el caso de los apoderados, que han tenido muchos problemas”.

Colegio Alemán

Un ajuste económico que igual harán otros establecimientos, como el Colegio Alemán, cuya directora, Carolina Calderón, detalló: “En relación a las mensualidades de 2021, estas no presentan ningún incremento, se mantienen en la misma cifra que este año. A pesar de todas las complejidades y gracias a ahorros y fondos propios, el colegio ha concurrido a apoyar a las familias que han visto disminuidos significativamente sus ingresos a través de un Fondo Solidario, el cual nos ha permitido no sólo entregar un apoyo, sino que nos hemos propuesto terminar el año 2020 con la misma cantidad de familias con las que comenzamos el año. Los ahorros generados también han permitido otorgar un descuento en la matrícula que permitirá un pequeño alivio a todos nuestros apoderados”, enfatizó.

En cuanto a una evaluación preliminar del año escolar, indicó que “desde marzo a la fecha mantenemos contacto diario con nuestros estudiantes con actividades y clases sincrónicas y asincrónicas a través de la plataforma web educativa Google Classroom, el servicio de videoconferencias Meet y la plataforma de gestión educativa Alexia. En un ambiente aún de alta incertidumbre, para el año 2021 nos estamos preparando para un retorno seguro al colegio, incorporando y habilitando espacios seguros y resguardados para nuestros estudiantes y profesores, esto sin duda va a significar más gastos e inversión”, vislumbró Calderón.

Colegio Británico

En el Colegio Británico, su directora, Alejandra Barrios, aseguró que para 2021 “no habrá ningún tipo de reajuste. Mantenemos sin cambios nuestros aranceles respecto de este año, que se replica en 2021, con una salvedad, que es un descuento para los apoderados de un 30% en las matrículas. Estamos pensando que con esto podemos apoyar a los padres y apoderados, pensando que es el momento para hacerlo”. Las matrículas, que comenzaban en agosto, se postergaron para octubre, considerando este descuento en las matrículas.

Barrios también cree que “no se ve factible poder volver, es tremendamente incierto el panorama. Avisé a mis apoderados que este año no volveremos a clases presenciales, aunque tenemos la esperanza que esto vaya mejorando”.

En todo caso, la directora del Colegio Británico destacó la respuesta positiva que han tenido las clases online, aunque “son muy distintas las estrategias de un nivel a otro, hay que ir cautelando situaciones distintas. En lo global, es mucho más fácil para los jóvenes más grandes que para los pequeños. Tenemos toda la mañana trabajando en pantallas, pero también tenemos trabajo personal asignado a los niños. Un trabajo sincrónico y asincrónico, porque hemos hecho cambios a lo largo del año, evaluando y generando modificaciones en cuanto a lo que hemos podido ir logrando con los estudiantes. Nos hemos ido ajustando a las necesidades indispensables para los niños”.

Colegio Charles Darwin

Finalmente, el director del Colegio Charles Darwin, Patricio Yutronic indicó que, pese al difícil panorama, para 2021 “no perdemos las esperanzas de volver a lo presencial, nos estamos manejando con plan A y plan B, que incluye una mixtura (los más grandes, presencial y los más pequeños en Zoom, o al revés), eso lo vamos a evaluar en enero-febrero, viendo cómo se está dando la situación”.

En cuanto a los pagos, “para el próximo año haremos una pequeña rebaja de los aranceles, que ya está informada al Centro de Padres y se comunicará a los papás en la reunión de la primera semana de octubre. Ellos están muy conformes con lo que hemos hecho durante el año y este año fueron bastante responsables en asumir sus compromisos”, concluyó Yutronic.