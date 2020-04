Liceo Sara Braun destaca con tres representantes en concurso “Magallanes en 100 palabras”

La estudiante de cuarto medio Luz Angela Rodríguez, la docente Lorena Bahamonde Valderas y el nochero Manuel Enrique Contreras Muñoz, sobresalen con sus creaciones.

A mediados de año, posiblemente en junio, saldrá editado el libro con los ganadores del concurso “Magallanes en 100 palabras”, que ya se ha convertido en una tradición para los escritores aficionados de la región. En esta versión, la cuarta, destacó la participación que tuvo el Liceo Sara Braun, que logró clasificar entre los mejores relatos a tres representantes de su comunidad educativa.

La estudiante de cuarto medio, Luz Angela Rodríguez, de nacionalidad colombiana, con el cuento “Patagón”; la profesora de Lenguaje, Lorena Bahamonde Valderas, con el cuento “Quién diría” y el nochero del liceo, Manuel Enrique Contreras Muñoz, con “Cacería”, fueron los que sobresalieron en esta edición del concurso.

La profesora destacó que el año pasado, cada curso con su docente, trabajara enviando al concurso tres cuentos por estudiante. “Al principio se les explicó en qué consistía el concurso, con la Fundación Teraike conseguimos algunos libros anteriores, les mostramos el formato y les pedimos que ellos, en base a sus experiencias, pudieran escribir estos textos. El proceso primero fue la creación, una revisión y la edición en algunos casos”, detalló la docente, que envió tres relatos al concurso, con la idea de motivar a sus estudiantes.

La estudiante, en tanto, presentó cinco textos. “Fue algo difícil, porque llevo muy poco tiempo aquí (llegó el año pasado a Punta Arenas) entonces me puse a investigar mucho sobre Magallanes y encontré el tema de los Patagones, me lo imaginé y así salió el cuento”, explicó Luz Angela Rodríguez.

El nochero Manuel Enrique Contreras, representa un caso diferente, pues muchas de las horas en las que le ha tocado cuidar el añoso liceo le permiten soltar su imaginación y volcarla a través de las letras. “Siempre me ha gustado todo lo concerniente a literatura, y ya había participado en el concurso, en 2018. Yo soy puntarenense, fui ex alumno del Liceo de Hombres y llevo poco tiempo trabajando acá, es muy emocionante. Me gusta trabajar de noche porque me inspira. Tengo varios proyectos literarios”.

Ahí interviene el director del Liceo Sara Braun, Néstor Ríos, para mencionar que es tal el entusiasmo del nochero que “me ha pedido permiso para hacer parte de su trabajo nocturno en la biblioteca, está expectante de que le pase la llave”, bromeó. Pero más allá de eso, el director destacó el entusiasmo de la comunidad educativa, “por un lado me llama la atención esta coincidencia que, además, refleja una búsqueda que estamos buscando instaurar, porque uno de nuestros sellos es el desarrollo cultural y esto nos pareció interesante, porque implica que el camino es el correcto”.

Finalmente, el nochero del liceo entregó una reflexión respecto de la contingencia: “Con todo esto que se habla de la distancia social, para hacerla más llevadera, es tener quizás, una buena lectura, un buen libro, con muchos personajes y así no sientes tanto la distancia”.