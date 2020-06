Llaman a apurar apoyos económicos para salvar la economía de Magallanes

Directivos de gremios de gastronomía y de las pequeñas y medianas empresas llamaron al gobierno a apurar los apoyos económicos que permitan ir al salvataje de la economía de Magallanes que está en crisis a consecuencia de los efectos de la pandemia.

Ramón Vargas, presidente de la gremial Fuerza Pyme, y Jaime Jelincic, presidente de la Asociación Gremial de Gastronómicos de Punta Arenas, coincidieron en destacar la encuesta online desarrollada por el Observatorio Laboral de Magallanes, dependiente del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, al demostrar que el 32% de 183 empresas han cerrado o están próximas a realizarlo, mientras que el 62% ha bajado sus ventas.

Para Ramón Vargas, presidente de Fuerza Pyme, la crisis es una realidad que se está agudizando y que se refleja en el grupo de whatsapp que administra donde tiene a 215 pequeños emprendedores. “Todos los días me entero de la mortandad de pequeñas y medianas empresas que ocurren en Magallanes”, recalcó.

En cuanto a las ayudas que se están canalizando, el directivo enfatizó que “quisiera tener la información de las ayudas porque sentimos que no está llegando. Dentro del grupo de whatsapp he preguntado y a nadie le ha llegado ayuda hasta ahora. Me gustaría saber a quién le ha llegado ese apoyo económico”.

En el mismo tenor el presidente de los gastronómicos, que agrupa a los restoranes y pubs, Jaime Jelincic, preguntó que sería importante saber cómo, cuándo y dónde se podría dirigir el “salvavidas” económico para el sector que representa. “Todos dicen que están de acuerdo y que entienden que uno de los sectores más afectados es el de servicios en turismo, pero nadie nos dice cómo se materializará esa ayuda. Los restoranes llevamos cerrados desde marzo, al igual que gimnasios, pub y discotheques”.

El intendente de Magallanes, José Fernández, valoró también la encuesta online realizada por el organismo dependiente del Sence y agregó que ya tienen el diagnóstico que se obtuvo a partir del trabajo realizado con cinco comisiones de distintos sectores productivos de la región.

“Estamos tratando de apurar todas las medidas de apoyo porque sabemos que cada día que pasa la situación es más crítica. Sabemos que hay empresas que no están calificando o quedando dentro de los grupos de favorecidas porque figuran en Dicom o mantienen deudas. Por eso estamos viendo la forma de poder apoyarlas a través de los programas de Sercotec para ir en ayuda directa al comercio”, explicó la autoridad regional.

Jaime Jelincic señaló que la situación seguirá agudizándose porque al haber contracción de gasto y caída del consumo será difícil que otras empresas sigan manteniéndose en el tiempo a largo plazo.

“Es muy importante que los servicios que deben ir en ayuda tengan el diagnóstico claro y se focalice de manera expedita la ayuda una vez que crucen la información. Hasta ahora notamos que la ayuda va a un ritmo más lento y se necesita inyectar recursos a la economía”, afirmó Jelincic.

Propuesta de

las Pymes

Ramón Vargas sostuvo además que más allá de las críticas es importante ser propositivos y en este plano el viernes se reunió en videoconferencia con el subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, y le pidió apoyo para tres propuestas que trabaja con su gremio para enfrentar la crisis.

Una de las ideas es reunir 650 pequeñas y medianas empresas que les posibilite postular a un capital Semilla Multisectorial, con un proyecto que se canalizaría vía recursos regionales para apoyar a emprendedores que tributen en primera y segunda categoría.

La segunda propuesta es levantar la llamada “Ciudadela de Horticultura Protegida” en un terreno de 15 hectáreas cubierta por invernaderos donde hay un grupo de 30 emprendedores interesados en trabajar en productos hidropónicos.

Vargas agregó que la otra idea es desarrollar un Centro de Atracción de Negocios que desde el ámbito privado establezca cuáles son los objetivos de desarrollo en los que debe fijarse la región después de la pandemia.