Llegada del coronavirus a Primavera: “Nosotros dijimos que esto iba a pasar y no nos escucharon”

Recién el jueves pasado el gobierno regional confirmó el primer caso de contagio de coronavirus en la comuna de Primavera, pese a que con anterioridad, el miércoles 8 de abril, el alcalde de ese territorio fueguino había informado ya de la existencia de una persona infectada, una trabajadora de una empresa que presta servicios a la petrolera estatal Enap.

La llegada del virus a esa comuna era una situación que preocupaba a Blagomir Brztilo, porque veía que su zona no estaba preparada para esto.

“Nosotros notábamos que esto iba creciendo y entendíamos que en Primavera no están las condiciones para enfrentar esta pandemia. No vemos ni siquiera que esté instalado el servicio de salud acá y estamos muy preocupados por cómo esto puede avanzar ahora. Esto también va a requerir mucho presupuesto que nuestro municipio no tiene. No sabemos qué vamos hacer con esto”.

– ¿Usted manifestó su preocupación respecto a esta situación?

– “Sí, como municipio lo hicimos muchas veces. Nosotros anunciamos que esto iba a pasar y no nos escucharon. Les dijimos a las autoridades regionales que este virus iba a llegar a la comuna de Primavera porque los controles que se hicieron, de verdad que no sirven mucho. La gente igual puede entrar y salir sin ningún problema y así pasó que tuvimos un caso acá”.

– ¿Cuál es su crítica al gobierno de cómo ha manejado esta crisis?

– “Yo creo que el gobierno regional se ha tomado esta situación muy livianamente y sólo se decide acatar lo que le dicen de Santiago. Falta un liderazgo que pueda ayudar al resto de las comunas de la región. Veo muy poca empatía a las necesidades de los alcaldes, sobre todo de las comunas más aisladas. No se han tomado decisiones en base a lo que realmente los municipios necesitan”.

-¿Qué medidas han tomado ustedes como municipio para evitar que se propague este virus?

– “Hemos hecho sólo lo que está a nuestro alcance, como sanitizar las calles, entregarle mascarillas y guantes a la población. También tenemos a gente haciendo mascarillas para que las distribuyan a más gente. Y lo que más hemos intentado es concientizar a los vecinos de que no salgan de sus casas. Les decimos que esto es la principal medida para poder cuidarnos entre todos y tratamos que lo entiendan, pero no es fácil”.

-¿Cuál es la sensación que tiene usted con lo que puede pasar en el futuro cercano?

– “La verdad es que estamos muy preocupados porque no sabemos cómo va a evolucionar este virus acá. No tenemos los recursos suficientes para poder enfrentar este escenario y sólo nos queda luchar porque no crezca. Ojalá que las autoridades nos puedan escuchar en el futuro sobre nuestra situación y nos entreguen a nosotros y al resto de las comunas de la región, la ayuda necesaria y real que se requiere en una emergencia de este tipo”.