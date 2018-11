Lluvia, viento, sol y arcoíris marcaron pruebas finales del atletismo en el estadio Fiscal

Los atletas que ayer vivieron su última jornada de competencias en los Juegos Binacionales de la Araucanía, conocieron las cambiantes y sorprendentes variaciones climáticas, que hacen que un rato haya sol y dos minutos después, lluvia. Para qué hablar del viento, que en esta época comienza a sentirse con fuerza. Hasta un arcoíris se asomó varias veces durante la tarde, lo que fue aprovechado por los y las deportistas para tomarse selfies.

El clima sin embargo, no fue factor para que los atletas de Magallanes lograran escalar en las últimas pruebas: las postas 4×400, ya que las damas terminaron séptimas y los varones, octavos. Pero las mujeres, por lo menos, se dieron el gusto de ganar una serie, aunque el tiempo que lograron no les permitió subir hasta el podio.

El equipo estuvo formado por Pamela Reinoso, Javiera Gallegos y las hermanas Catalina y Daniela Muñoz. Esta última comentó que “al principio las chicas sacaron mucha ventaja, pero fueron mejorando las de Chubut, nos pasaron y ya en lo último me pegué y me pegué, y casi no sentía las piernas, pero con todo nomás. Yo y mi hermana no corríamos posta, pero surgió un tema con las niñas que iban a correr, no pudieron estar. Corrimos bien, el profe dijo que hasta un quinto lugar estaba bien, porque tampoco somos velocistas, somos corredoras de 3 mil metros y en 400 es ya fuerte para nosotras”. En tanto, Pamela Reinoso comentó que fue una buena carrera, había viento, lluvia, pero se pudo. Llevamos cinco años corriendo, de pequeñas, vamos a diferentes competencias, y este es mi tercer año en la Araucanía. En el primer año fuimos terceras en la general”, recordó.

En los varones, que salieron segundos en su serie, pero octavos en la general, de todas maneras hubo satisfacción por lo entregado. Pascal Vega, Samuel Millao, Pablo Manzo y Vicente Lara integraron este equipo. Vega, que acaba de egresar del Liceo Contardi, y que en estos juegos logró bronce en salto triple y salto largo, comentó que “son condiciones muy duras, acá perjudica el frío, el viento, es muy distinto al calor del centro. Ahora último está buena la pista, porque antes estaba muy deteriorada y ahora quedó perfecta”, destacó el atleta, que corre por un club de Santiago, donde se radicará el próximo año. Su compañero Vicente Lara, no quiso buscar excusas ni en el clima ni en la preparación. “Lo de la pista es secundario, no afecta mucho, lo que importa es tener las ganas de correr y la garra, esto del viento y lluvia hay que tener garra nomás y como buen magallánico, no hay que quejarse”, recalcó el joven deportista, que al igual que todos los que estuvieron ayer en el Fiscal, debieron sobreponerse en la pista a estas condiciones, mientras en las tribunas, la mayoría se enfundaba en frazadas para soportar el frío, la lluvia y sobre todo, el viento.