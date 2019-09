“Lo imagino en la lucha de los profesores, organizando, levantando trabajo dirigido a los jóvenes”

– Durante tres días estuvo en Punta Arenas la hermana del joven de 21 años, asesinado el 31 de agosto de 1989, en Valparaíso. Se reencontró con viejos amigos de la estancia de la familia en esta zona y participó en las actividades conmemorativas.

En las últimas semanas, en no pocos muros, ha vuelto a aparecer el rostro de Marcelo Barrios Andrade, el joven que perdió la vida trágicamente el 31 de agosto de 1989, en Valparaíso, mientras formaba parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Las crónicas de la época, que vivían los últimos meses de la dictadura para dar paso a la transición, informaron de un enfrentamiento en que perdió la vida. Sin embargo, el informe forense indicó que en el cuerpo del entonces estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha, había más de 150 impactos de bala.

“Fue terrible, el menor, pa’ mis hermanos mayores era como un hijo, porque había 19 años de diferencia, entonces fue terrible, porque además te enteras por la tele, nadie te avisa. Cuando vas a la casa donde vivía la encuentras destrozada, llena de balas, no encuentras nada que te recuerde a tu hermano, porque se llevaron todo, no dejaron ni una cuchara, todo se lo robaron y ahí empiezas a buscar qué pasó, por qué lo mataron, quién fue y empieza todo ese peregrinaje por la verdad y la justicia, exigencia y castigo, que dura hasta ahora, porque está impune todavía”.

Estas palabras pertenecen a Gladys Barrios Andrade, una de las hermanas de Marcelo, y que regresó a Punta Arenas después de casi veinte años, a reencontrarse con el afecto de los amigos que dejaron en esta tierra, y también para participar en los actos conmemorativos que se organizaron.

El pasado jueves asistió a un acto en el Centro Cultural, y el viernes, estuvo en el Liceo Luis Alberto Barrera, en cuyo frontis se descubrió una placa recordatoria, obra del artista Carlos Bahamonde, en presencia de estudiantes, amigos y dirigentes sociales. Finalmente, asistió a una romería en el Memorial de los Derechos Humanos del Cementerio Municipal.

Marcelo tenía 2 años

“Una emoción enorme, es una placa maravillosa con las palabras de Salvador Allende (‘Vale la pena morir por aquello sin lo cual, no vale la pena vivir’), palabras dignas, que traspasan ideologías, el tiempo y hay que hacerse cargo de esas palabras. Feliz de haber estado aquí, con jóvenes, alumnos de este liceo, sus profesores. No todos conocían la historia, pero en su biblioteca tienen libros de ‘El fulgor insomne’ que habla de la vida de Marcelo, pero creo que de alguna manera ellos van a comenzar a rescatar memoria y eso es lo importante”, comentó Gladys Barrios, antes de rememorar los años en que, como familia, llegaron a Punta Arenas.

“Nosotros llegamos el año 1969 a Punta Arenas, al barrio Prat, Marcelo tenía solamente dos años, nuestro papá, Washington Barrios trabajaba en construcción y vino a trabajar en la Universidad Técnica, de ese tiempo. Y nos quedamos, nos consideramos de Punta Arenas, porque nuestra niñez y adolescencia estuvo acá, entonces reencontrarse con tanta gente es reencontrarse con la familia. Después Marcelo salió el año 1987 a estudiar Pedagogía, él ya militaba en la Juventud Socialista en ese tiempo. El empezó como en el año 82-83, era chico, tenía como 13-14 años”.

– ¿Cómo surgió en él este interés por lo político y social?

– “En ese tiempo estaba Marcos, mi hermano, que fue el primer presidente democrático de la Universidad de Magallanes. Entonces Marcelo empezó a leer, buscar, a conocer a viejos luchadores sociales con los que conversamos, empezó a aprender y a organizarse con otros jóvenes como él, que tenían las mismas inquietudes. Y estando en el norte, asume un compromiso mayor, se hace combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y en ese andar es asesinado por la Armada el 31 de agosto de 1989 en el cerro Yungay de Valparaíso”.

– ¿Ustedes sabían de su militancia?

– “Nosotros no sabíamos que él era del Frente, porque era medio clandestino, sumamente peligroso y él fue muy protector de la familia no diciendo nada. Después de su muerte se devela su historia como combatiente para nosotros, sus amigos”.

– Pero había una convicción en él que lo llevó a tomar ese camino.

– “Como muchas mujeres y hombres de este país, que a pesar de tener una edad tan corta, tomaban tan en serio el querer sacar del terrorismo que se vivía en ese tiempo de parte de una dictadura feroz, y aspirando siempre a un proyecto de sociedad distinto, una sociedad más justa, inclusiva, libre. Era el 89, Marcelo y el lugar en el que se encontraba, la bandera bajo la que luchaba, ellos sabían que ya se había pactado todo. Que venía una salida negociada, donde se había pactado la lucha, el pueblo, la dignidad; donde se venía la impunidad, donde se venía a instalar un modelo económico que persiste y está más perfeccionado, entonces contra todo eso se luchaba. Ellos se opusieron a la privatización de las escuelas, de la salud, el agua, se opusieron a las AFP, y fueron enemigos de todos quienes quieren mantener este sistema y que aplicaron todo el odio contra ellos, todo lo que el Estado tenía. No fue una cuestión fácil, los siguieron, los acorralaron, los asesinaron, los quisieron exterminar, pero no pudieron, están en la memoria que debe latir siempre”.

– ¿En ese tiempo, ustedes estaban en Punta Arenas?

– “En ese tiempo mis padres ya habían vuelto a Santiago, porque Marcelo era muy regalón y cuando se fue a estudiar para allá, lueguito lo siguieron mis papás; vendieron el departamento para estar cerca de él. Yo en ese tiempo también había vuelto a Santiago, estudié en Temuco. Marcelo salió de Punta Arenas como a los 18 años, yo me fui a estudiar como el 81. Aquí quedó viviendo harto tiempo mi hermano mayor, Guillermo, después mi otra hermana, Carmen también vivió un tiempo acá, en Cullen, después se fue a Santiago. Juan Carlos, que falleció ya, vivía en Estados Unidos”.

Búsqueda de justicia

– ¿Cómo superaron el estupor inicial para comenzar la búsqueda de justicia?

– “Empezamos muy rápido a buscar verdad, pero así pasaron los años, y ahí te fuiste encontrando con personas que también vivieron lo mismo y ya vas más acompañado, no estás solo. Hemos tenido que aprender de jurisprudencia, muchas cosas que necesitamos para seguir en esta lucha por la verdad y la justicia. El proceso judicial está en una etapa aprobatoria y esperamos que de aquí a diciembre, se condene, así que ojalá sea así. Nos costó muchos años, recién en 2004 fue acogido por un juez, el ministro Jaime Arancibia, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero antes siempre fue denegado.

“En términos judiciales estaba tapado, como muchos casos, en todo Chile. Fueron más de 3 mil los ejecutados políticos, y casi 2 mil detenidos desaparecidos, montón de presos políticos, exonerados, exiliados y la reparación no ha existido. La reparación es un pacto internacional firmado por Chile, ratificado por el Congreso y que nunca lo han llevado a cabo, pero sí para los asesinos; ellos siguen manteniendo sus puestos, sus pensiones, teniendo todos los beneficios de salud, colegio, todo. Uno no conoce los rostros de quienes mataron a tu familia”.

– ¿Cómo se lo imagina si ahora estuviera vivo?

– “Ahora tendría 52 años, sería un profesor de Historia, me lo imagino, no creo con hijos, porque hacía tantas cosas que creo que tal vez no hubiera podido tener una familia estable. Lo imagino en la lucha de los profesores, de los transgéneros, en la lucha lésbica, contra el patriarcado, organizando, levantando trabajo dirigido a los jóvenes. En todo este tiempo he conocido a muchos jóvenes que ya pintan canas y han conocido mucho a Marcelo después de muerto. En Valparaíso, cada año, la conmemoración reúne a muchos jóvenes que van, rescatando su memoria y para nosotros como familia, eso es un acto reparatorio. Pero no suficiente”.

– ¿El nunca dejó de recordar Punta Arenas?

– “Nooo, él amaba Punta Arenas, si todos le decían el ‘Pingüino’ siempre decía que era del sur, hablaba del truco, de la nieve, el frío, el viento, la gente; ahora me he encontrado con muchos que fueron sus compañeros y eran chicos en ese tiempo, y ahora son todos profesionales, con sus familias, como pudo haber estado Marcelo”.

– ¿Usted había venido antes a Punta Arenas?

– “En el 2000. La ciudad en esencia está igual, el amor y cariño te hace sentirte en casa. Fui al barrio Prat a la primera casa a la que llegamos, en Covadonga con el pasaje 1, que ahora está arreglada. Antes era calle de tierra, teníamos un pozo de agua, mi mamá Sara plantaba una chacra, nos enseñaba a plantar lechugas, papas. Después fui al edificio Don Bosco porque ahí nos cambiamos y ahí de chicos jugando, leseando en los ascensores, y cuando Marcelo empezó, ese fue el centro de operaciones, le robaba las sábanas a mi mamá para hacer los lienzos, panfletos”.

– ¿Alguna vez le advirtieron que tuviera cuidado con lo que se estaba metiendo?

– “La mamá se preocupaba, pero nunca pensó que Marcelo iba a ir más allá. Nunca se imaginó que iba a hacer algo tan peligroso. Y eso tiene un valor, de hacer algo distinto, utilizar otras formas de lucha, me siento orgullosa de mi hermano. En todas las actividades lo llevo, porque recoger la memoria de mi hermano es recoger su proyecto de vida, esa es la memoria. Era un niño de bajo perfil, divertido, simpático. Está en el Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político en el Cementerio General de Santiago”.