Aun cuando el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas es ‘la carta’ con que la anterior administración de gobierno buscó impulsar proyectos de gran envergadura que de otra forma se podrían llevarse a cabo en Magallanes -por criterios de rentabilidad social-, la senadora Carolina Goic dio una señal de alerta al advertir que no se aprecia en el gobierno de Sebastián Piñera, alguna intencionalidad de seguir con esta modalidad, más allá del plazo que hoy rige. “Me hubiese gustado que reafirmara un trato distinto para Magallanes pero mi impresión es que retrocedimos respecto del criterio que se había impulsado en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. Más allá de proyectos específicos, lo esperado era que dijera ‘proyectamos la inversión a mediano plazo’”, dijo la parlamentaria.

Asimismo, criticó que un tema de tanta relevancia, no fuera abordado de la forma debida, por el Mandatario. “Ni siquiera tocó el tema de dar o no continuidad a ese plan más allá de 2020. Esto es ir hacia atrás en las líneas de crecimiento de la región. Es cosa de sumar situaciones. Por ejemplo, se niega la posibilidad del desarrollo portuario para potenciar sólo los terminales actuales, lo que significará ir cerrando la posibilidad de generar más negocios en lo que concierne por ejemplo, a logística antártica. Y si nos vamos al Centro Antártico Internacional, es lamentable que bajo este gobierno no se vaya a hacer, lo que me parece grave para Magallanes. Y por cierto, nombró una serie de ‘avances’ en materia de iniciativas incluso del Plan de Zonas Extremas, pero acá lo que tiene que quedar claro es que lo que hoy luce el Presidente no es producto de su gestión sino de lo que hizo el gobierno anterior responsablemente, pensando en proyectos a futuro y destinando en promedio un 10% de aumento en la inversión pública. Si eso no se mantiene corremos demasiado riesgo de no avanzar”.