Margot González, madre de Ricardo Harex, sobre petición de perdón del obispo Bastres: “No estoy en posición de perdonar”

Igual que hoy, un día viernes, pero del año 2001, la vida de la familia Harex-González cambió para siempre. La angustia se apoderó de este matrimonio. Un sentimiento que los acompaña por siempre. Un dolor desgarrador que les parte el alma. Ellos perdieron a su hijo hace 17 años, la misma edad que tenía cuando desapareció.

Y en esta suerte de “conmemoración” se conjugan varias cosas. Una es que la fecha de la tragedia que marcó a esta familia vuelve a coincidir con un viernes. Además, y después de muchos años, hoy están de regreso en la casa que vio nacer a “Ricardito”. Y la mascota que los acompaña, Harry Potter, cumple ahora 17 años de vida.

“Supiera usted cuánto me ha servido de compañía”, nos dice Margoth González, sentada junto a su regalón en el living de la casa del barrio Prat.

Ayer en la tarde, apenas traspasé la puerta de este hogar, nos miramos con Sergio Harex y Margot González, y sin decir nada, un silencio cómplice, reveló la intención de la visita.

El mismo tiempo que lleva desaparecido el hijo, hemos conversado con ellos una y otra vez sobre este tema. Algo que agradecen, porque nunca los hemos abandonado en esta lucha por querer saber qué pasó con Ricardo Alexis, el hijo único de esta pareja que jamás volvió a su lado. Hoy tendría 34 años. Pero ese cruel destino, que a veces traspasa el alma de las personas, evitó el reencuentro entre ellos. Y peor aún, les arrebataron la posibilidad de ver que se desarrollara profesionalmente y fuera ingeniero industrial, lo que deseaba estudiar, y formar una familia.

“Lo único que pido es vivir unos años más, porque abrigo la esperanza de saber dónde está, de poder sepultarlo. Recién ahí moriré tranquila ya que podré reencontrarme con él para siempre”, nos señala, con un hilo de voz cada vez más gastada.

El paso de los años, y la carga emocional que lleva sobre sus hombros, sumado a enfermedades que la afectan, han debilitado sus fuerzas.

Sin embargo, como si fuera su hijo quien la levanta e inyecta ánimo, lucha todos los días para no perder la batalla. El hospital y los médicos son visitas obligadas por estos días. Pero no quiere desfallecer, hasta que alguien le diga qué pasó con su hijo.

El día que desapareció

Ricardo cursaba el 4º año medio del Liceo Salesiano San José cuando desapareció. “Fue un día 19 de octubre del 2001 que salió a las 21,20 horas, desde mi casa para ir a la fiesta de un amigo. Me dijo, chao mamá, voy a volver temprano ya que mañana tengo un partido muy importante”, sin embargo, hasta los días de hoy, nunca más volvió.

Como cualquier joven de su edad, acompañado de amigos, asistió a una fiesta de cumpleaños realizada en un quincho del barrio Croata.

En el campo de la Ufología y ciencia ficción, la “abducción” es el acto mediante el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad. Transcurridos 17 años, sin saber absolutamente nada del paradero de Harex, es como lo único que queda por pensar que ocurrió. Porque es imposible pensar que no quedara rastro alguno. El crimen perfecto no existe. En este caso pareciera que todo se dio mal desde el principio. Sobre todo la investigación policial, que hoy se sabe que fue pésimamente mal llevada. Ninguna diligencia permitió aclarar nada. Y como a estas alturas nada se descarta, es probable que “manos negras” no permitieran dar con el paradero del joven.

Lo más extraño de todo, es cómo nadie vio nada. Ricardo abandonó el quincho en horas de la madrugada y no dejó ninguna pista. Nada, pero absolutamente nada que permitiera a los carabineros que indagaron al comienzo encontrar una leve pista o hilo conductor que permitiera desentrañar esta encrucijada policial.

Esperanza

“La esperanza es lo último que se pierde. Y en lo personal, lo único que quiero es encontrar a Ricardo para que él y nosotros podamos descansar”.

En conversación con La Prensa Austral, Margot se mostró muy optimista, sobre todo por el trabajo que está realizando la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

“Estamos bien esperanzados de que algo surja de ahí. Incluso han salido testimonios que desconocíamos. Vemos que hay gente que se está atreviendo a hablar y eso es bueno”.

Además está la querella que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La abogada la llamó y la próxima semana quedaron de juntarse para conversar sobre los avances de la investigación.

Muy enferma

“Creo que la pena tiene que salir por alguna parte. Son muchos años de pena acumulada, de tristeza y un silencio que mata. Por eso ahora me he sentido muy mal y tengo bastantes problemas. Tampoco me alimento muy bien, entonces todo eso afecta”, señala esta angustiada madre al abordar el tema de su actual estado de salud.

Ratifica que “es la pena que llevo por dentro, por más fuerte que me trato de hacer. Pero en el fondo no soy fuerte, sino débil. Es la espera de todos los días. Al final pasan los años y estamos igual, no tenemos ningún avance”.

Lo que ocurre con su vida lo ejemplifica con una vela. Cuando estaba su hijo la llama era potente. Hoy, con el transcurrir de los años, siente que esa vela se va apagando. “Pero trato de volverla a encender para que no llegue el momento de que se apague para siempre”.

Margot clama por vivir unos años más, “hasta poder encontrar a mi hijo y sepultarlo. Recién ahí quedaría tranquila porque iría a reunirme con él. Antes no, porque sé que el caso pasaría al olvido”.

Como madre tiene una intuición, “de que algo se va a saber y que lo vamos a encontrar”.

En tal sentido sigue confiando en el trabajo de la ministra Marta Jimena Pinto, quien hace siete años fue nombrada ministra en visita del caso Harex.

“Ella empezó prácticamente de cero, porque tuvo que hacer la investigación de nuevo. Realizó una reconstitución de escena que nunca se había hecho, y hace lo que está en sus manos. Pero tuvo tropiezos, como es el sistema antiguo de justicia, cuando ella pedía algo le demoraban en responder. Yo le tengo mucha confianza a la ministra, quien siempre me cuenta los avances de su trabajo. Incluso cuando sale de vacaciones me llama para decirme con quién tengo que contactarme”.

Perdón del obispo

Sobre el perdón que les pidió el obispo Bernardo Bastres, cuando concurrió en forma voluntaria a declarar a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, y lo que dijo en dicha instancia, Margot se muestra muy escéptica. “Lo que pasa es que el principal sospechoso del desaparecimiento de mi hijo es un sacerdote. Entonces me va a costar años perdonarlos o colocarme en el lugar de ellos. Es difícil creer que no sabían lo que pasaba con Rimsky Rojas, por eso no estoy en posición de perdonar. No puedo, no puedo”.

Incluso el ex director del San José, quien se suicidó en 2011, en medio de la investigación por abusos a menores que se llevaba en su contra, se acercó a los padres de Ricardo, transformándose en su guía espiritual y propalando a los cuatro vientos que se supiera la verdad. “Después de la desaparición de nuestro hijo, Rimsky llegaba a vernos, pero no porque quería saber cómo estábamos nosotros, sino porque quería enterarse de los avances de la investigación y estar al tanto de todo. Años después nos hizo una encerrona. Nos invitó a una misa, y frente al público y los medios de comunicación que citó, me dijo: señora, los curas no hicimos desaparecer a su hijo”

¡Ultimo llamado!

“Lo de siempre, nos dice Margot al finalizar la entrevista, si alguien sabe algo le pido que se ponga una manito en el corazón y lo digan. Ahora hay varias instancias para hacerlo. No necesariamente la PDI, puede ser con la ministra Pinto o en el Instituto de Derechos Humanos”.