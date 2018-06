Ex carabinero imputado por golpiza a malogrado joven natalino: “Lo único que quise fue tratar de defenderme para irme del lugar”

“Nunca pensé que habían personas más lesionadas que yo. Siempre pensé que yo era la víctima, y que era a mí a quien le habían dado una paliza”, manifestó ayer en su declaración el ex carabinero, Miguel Delgado Velásquez, al relatar las horas posteriores a la brutal agresión ocurrida el 8 de julio de 2017, donde a raíz de las graves lesiones dejó de existir el 16 de mayo de este año el joven Gonzalo Muñoz del Campo.

Este lunes se realizó la segunda jornada del juicio por homicidio, lesiones graves y lesiones menos graves donde está acusado Sebastián Cáceres y los ahora ex carabineros Miguel Delgado y Pedro Loncuante.

La audiencia que se realizó en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales se inició al mediodía para culminar a las 14 horas.

El viernes, al inicio del procedimiento, atestiguó el acusado Sebastián Cáceres y ayer fue el momento de los dos ex carabineros.

El primero en subir a estrado, fue Pedro Loncuante Loncuante, quien fue interrogado por el fiscal jefe de Puerto Natales Cristián Muñoz -el fiscal regional, Eugenio Campos se encuentra en Santiago- quien le preguntó sobre el fatídico día. Recordó que junto a un grupo de carabineros estuvo comiendo un asado y bebiendo en casa de Cáceres. Tras ello fueron al pub Bulevar, desde donde salió para ir a dejar a una amiga. Se encontraba conduciendo cuando recibió una llamada de Miguel Delgado, quien le dijo que le estaban pegando. En un primer momento no le creyó, sin embargo tras recibir un nuevo mensaje se dirigió al lugar (Eberhard con Magallanes) donde vio que Delgado estaba siendo atacado por Víctor Hernández (una de las víctimas que resultó con lesiones menos graves) con un palo de un metro de largo aproximadamente. Se arrojó contra él y Hernández soltó el madero y salió corriendo, siendo perseguido por Loncuante por calle Eberhard hasta calle Barros Arana (una cuadra de distancia del lugar de los hechos).

Tras ello volvió y vio que dos sujetos estaban golpeando en el suelo a Delgado. Nuevamente intervino y empujó a Sady Galindo, quien cayó al suelo. Luego vio cuando Delgado le pegó con el madero a Gonzalo Muñoz. Narró que “le pegó a esta persona quien cayó al suelo y le volvió a pegar, le dije que parara porque venían más personas hacia nosotros”.

Al momento de decirle a Delgado que detuviera la agresión, relató que éste “me quedó mirando con el palo levantado. Yo en ese momento me imaginé que me iba a pegar a mí. Lo vi muy asustado”. Una vez frenada la agresión, salieron corriendo hacia sus vehículos para huir del lugar. Rechazó la imputación de haber propinado golpes de pies a las víctimas cuando estas se encontraban en el suelo.

Admitió que “nunca me imaginé la gravedad de los hechos. Alrededor de las 6 de la tarde vi en las redes sociales lo que había pasado y decidí regresar a la Comisaría”.

“Pensé que yo

era la víctima”

Luego le correspondió el turno al ex carabinero Miguel Delgado Velásquez, quien comenzó señalando que en 2012 ingresó a Carabineros y que en 2015 había solicitado su traslado a la región para estar más cerca de su hija. Este último recuerdo fue roto por sus sollozos.

En su declaración señaló que en dos ocasiones fue agredido por Víctor Hernández, primero con golpes de puño en la esquina de calle Bulnes con Magallanes y luego en Magallanes con Eberhard (una cuadra de distancia) con un madero.

En esta segunda oportunidad destacó la intervención de Loncuante, quien salió en su defensa. En un primer momento vio cómo su amigo perseguía a Hernández por calle Eberhard y él intentó salir tras ellos, sin alcanzarlos. Por ello retornó en dirección a su vehículo cuando habría sido atacado por los otros dos acompañantes de Hernández, estos son: Sady Galindo quien resultó con lesiones graves, entre ellas una fractura de mandíbula, y Gonzalo Muñoz del Campo, el joven que luego de luchar diez meses por recuperarse falleció a raíz de los golpes recibidos. “Yo estaba desesperado, caí al suelo y sentí que me pateaban más de una persona. No recuerdo cómo me defendí, ni cómo llegó ese palo a mis manos. Lo único que quise fue tratar de defenderme para irme del lugar”.

Luego aseveró que Loncuante le dijo que se fueran, subió a su vehículo y fue a dejar a Cáceres a su casa. Seguidamente otro carabinero lo invitó a salir y estuvo en un local nocturno bebiendo, donde se quedó dormido para despertar a las 9 horas. Pasado el mediodía del sábado 8 de julio supo de la gravedad de los hechos. “Siempre pensé que yo era la víctima. Después empezó toda esta pesadilla que estamos viviendo hasta el día de hoy”.

Tras la declaración de los ex carabineros, los tres imputados fueron trasladados a la cárcel de Puerto Natales. Hoy las audiencias se reanudarán a partir de las 9 horas.