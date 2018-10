Lobos afirma que cambiar el Plan de Zonas Extremas no es voluntad de la autoridad

En los últimos días se ha hablado de rediseño de proyectos, de readecuación, de búsqueda de aliados ministeriales, de postergación de algunos considerados emblemáticos dentro del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze).

El presidente de la Comisión de Presupuesto del Consejo Regional, Ramón Lobos Vásquez, explicó que el Pedze, como fue planteado en su origen, implicaba una cartera de proyectos y de diseños que tienen comprometida su ejecución, estos se elaboraron a partir de un financiamiento que viene desde nivel central a través de una glosa especial que ingresaba al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). “Por lo tanto, se necesitaba de la aprobación del Consejo Regional si es que se quería realizar algún cambio en ellos. Esto no es a voluntad de la autoridad. Era un acuerdo entre el gobierno regional y el central”, apuntó.

“Creo que aquí es importante sentarse a conversar con la autoridad y que fríamente nos diga: ‘Hay plata, no hay plata’, ‘Se puede financiar esto o esto otro, no’. Pero así como decir: ‘No se puede hacer’, no, porque hay un convenio y, por lo tanto, no es llegar y cambiarlo.

Dijo que, en el caso del Centro Antártico Internacional, quedó claro que los fondos para materializarlo venían de nivel central, pues nunca se habló que la región lo iba a pagar. “Aquí lo que falta es definir qué cantidad de dinero se va a destinar a proyectos del Pedze a nivel nacional y cuánto de eso va a hacer para la región. En principio, si las cosas siguen así nosotros vamos a tener que colocar como el 30% de los fondos, habiendo tantas obras que están en proceso. Lo que nosotros estamos pidiendo es una definición, tanto al Ejecutivo a nivel local como nacional, sobre si se va a seguir apoyando este plan, se va a seguir colocando dinero o, simplemente, esto llegó hasta acá”, subrayó.