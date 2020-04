Locatarios del Mercado Municipal piden poder abrir dos días a la semana

Los dueños de las pescaderías del Mercado Municipal se imaginaban que durante la Semana Santa iban a poder recuperar parte de las pérdidas que han sufrido durante los últimos meses. Sin embargo, ni la presencia de San Pedro pudo ayudarlos y esos días se convirtieron en una jornada para el olvido.

La principal razón que argumentaban los locatarios a este fracaso fue la poca publicidad y el escaso tiempo que tuvieron desde se les avisó hasta que iban abrir, que solo fue de un día. Por eso enviaron una carta a la municipalidad solicitando poder abrir dos días a la semana, los cuales serían los miércoles y sábados. Con esta medida esperan que la población se entere que están abiertos y puedan asistir al mercado para adquirir sus productos.

Sin embargo, desde su contra parte no creen que esto se concrete. El administrador municipal, Luis González, es una de las personas que no le ve mucho futuro a esta petición. “La verdad no creo que sea necesario, porque la gente no se va arriesgar asistir a un lugar como el mercado. Además no son bienes de primera necesidad si no que es algo más comercial. Y no sé que tanto va a cambiar el panorama a lo que pasó la semana anterior. Si la gente no fue en Semana Santa no veo porque iría ahora”, señaló González.